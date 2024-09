O chefe de gabinete da Casa Branca falhou na tentativa de transferir o julgamento da manipulação eleitoral do Arizona para um poder judicial federal.

Em uma audiência recente, Mark Meadows, chefe de gabinete anterior da Casa Branca de Trump, não conseguiu persuadir o juiz a transferir seu caso relacionado com a eleição de 2020 no Arizona para um tribunal federal. Essa mudança poderia ter potencialmente diminuído as alegações contra ele.