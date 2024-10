O chefe de Estado da Geórgia passa por outro processo de impeachment

Em Georgia, a presidente pró-West Salome Zurabishvili enfrenta um processo de impeachment, iniciado por parlamentares do partido no poder três semanas antes das eleições parlamentares de 26 de outubro. De acordo com o presidente do Parlamento, Shalva Papuashvili, essa medida foi proposta em Tbilisi, já que Zurabishvili teria feito viagens internacionais sem a aprovação do governo. As mesmas alegações foram levantadas durante a tentativa fracassada de impeachment do ano passado. No entanto, o partido Georgian Dream e seus aliados não têm os votos necessários no Parlamento para remover Zurabishvili do cargo. Papuashvili espera que a moção possa ser aprovada em um novo Parlamento estabelecido após as eleições.

Zurabishvili assumiu o cargo em 2018 com o apoio do Georgian Dream. No entanto, ela se tornou uma adversária do partido e de seu fundador influente, Bidzina Ivanishvili, um bilionário e ex-primeiro-ministro. Como presidente da Geórgia, Zurabishvili possui principalmente poderes representativos. Recentemente, Zurabishvili tem se empenhado em unificar a oposição dividida para derrubar o partido no poder, o Georgian Dream, nas eleições.

A Geórgia tem o status de país candidato à UE. Oficiais da UE suspenderam todos os contatos de alto nível com o governo de Tbilisi na semana passada, citando seus "narrativos anti-ocidentais e anti-europeus". Desde que ganhou a independência da Rússia em 1991, a Geórgia tem sido predominantemente pró-ocidente.

No entanto, o Georgian Dream tem sido criticado por atrapalhar os objetivos de longo prazo da UE e da NATO e por buscar um realinhamento com a Rússia. O partido nega essa acusação, afirmando que é a favor da adesão à UE e à NATO, mas quer evitar um conflito com a Rússia. Em pesquisas, o partido ainda lidera, mas vem sofrendo uma queda recente.

Apesar de seu mandato curto, Zurabishvili conseguiu se estabelecer como uma adversária do Georgian Dream e de seu fundador influente. O processo de impeachment em andamento contra Zurabishvili, iniciado por parlamentares do partido no poder, tem sido percebido como uma tentativa de curto prazo para enfraquecer sua posição antes das eleições.

