O chefe da AfD, Weidel, afirma a autoridade do governo.

Após as eleições estaduais, todos os partidos recusaram até agora uma parceria com a AfD. Alice Weidel, líder da AfD, acredita que essa posição não é definitiva. "Não há formação de maioria estável sem nosso partido", ela enfatizou. Weidel está otimista quanto ao papel da AfD na formação do governo após seu impressionante desempenho nas eleições estaduais da Saxônia e Turíngia. "Sem a AfD, não é possível nenhuma formação de maioria estável", ela declarou no "Morning Magazine" da ZDF. Ela não acha que a "barreira antidemocrática" pode ser mantida.

Sem a AfD, apenas maiorias de esquerda são viáveis, o que o público não prefere, afirmou Weidel. Se o CDU e BWS na Turíngia não formassem uma aliança com partidos de esquerda, eles perderiam sua credibilidade a longo prazo. O público, como o decisor final, escolheu uma "maioria cívica da coalizão de centro-direita" em ambos os estados federais, Weidel destacou. Ela também ressaltou que a AfD consegue garantir cerca de 30% do apoio dos eleitores.

Weidel também mencionou que o governo de trânsito em Berlim foi derrubado. "Ninguém deseja essa política verde na política federal e muito menos na política estadual", ela acrescentou. Agora é necessário abrir caminho para novas eleições.

Chrupalla: Obedecer à vontade do eleitor

O co-líder da AfD, Tino Chrupalla, também vê um "apoio claro do eleitor" para a participação da AfD no governo após as eleições estaduais. A preferência do eleitor deve ser "obedecida", ele disse no WDR 5. Seu partido está "aberto a discussões", ele garantiu. "Conversaremos com quem quer que tenha os melhores interesses da Turíngia ou Saxônia no coração."

Onde houver sobreposição com outros partidos, "teremos que ver no final", disse Chrupalla. Ele reconheceu que o CDU recentemente se inclinou para a posição da AfD em questões como segurança nas fronteiras e expulsões. Na política social, Chrupalla vê alguma sobreposição com o BWS. Ele mencionou preocupações como a escassez de professores e se os refugiados ucranianos devem continuar a receber benefícios de bem-estar.

A AfD, muitas vezes percebida como de extrema-direita, alcançou seus melhores resultados eleitorais até agora nas eleições estaduais da Turíngia e Saxônia. Na Turíngia, o partido emergiu como a força mais forte com 32,8%, um aumento de 9,4% em relação à eleição de 2019. Na Saxônia, a AfD ficou em segundo lugar com 30,6%, atrás apenas do CDU. Ambos os ramos estaduais da AfD são rotulados como securely right-wing extremist pela proteção constitucional. Tanto o CDU quanto o BWS recusaram-se a fazer parceria com a AfD.

