- O chanceler Scholz revela planos de diálogo com adversários políticos.

Após o incidente fatal de esfaqueamento em Solingen, o Chanceler Olaf Scholz agendou conversas com os estados federais e a União para discutir as repercussões. O Ministro do Interior, Nancy Faeser, convidará prontamente representantes do presidente e co-presidente da Conferência dos Ministros Presidentes, líderes da principal partido de oposição e os ministérios federais relevantes para discussões confidenciais e direcionadas sobre esse assunto, de acordo com suas declarações após uma reunião com o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em Berlim.

As discussões girarão principalmente em torno da expulsão de requerentes de asilo rejeitados para seus países de origem, contra-terrorismo islâmico e regulamentação do controle de armas. Também serão examinadas sugestões dos estados federais e da União.

Scholz: Governo deve intensificar combate à imigração ilegal

Apesar de um aumento de mais de 25% nas deportações durante os primeiros seis meses do ano em comparação com o ano anterior, Scholz afirmou que isso ainda é insuficiente. "Consequentemente, o governo federal continuará seus esforços para intensificar a luta contra a imigração ilegal. Isso envolve a implementação de novas medidas legais, que estamos atualmente coordenando intensivamente dentro do governo federal. Essas medidas consistem em aperfeiçoar as leis de armas, medidas contra o extremismo violento islâmico e medidas relacionadas à residência, especialmente para facilitar as deportações", acrescentou.

O líder da oposição Friedrich Merz (CDU) propôs uma colaboração com Scholz na realinhamento da política migratória na terça-feira. Ele propôs a designação de representantes do governo e da união - excluindo os estados federais. Para a fração da União, Merz planeja delegar o Chefe de Negócios Parlamentares Thorsten Frei (CDU) à reunião.

O Parlamento Federal precisará avaliar e, se for o caso, aprovar as novas medidas legais propostas pelo governo federal para intensificar a luta contra a imigração ilegal, que incluem o aperfeiçoamento das leis de armas, medidas contra o extremismo violento islâmico e medidas relacionadas à residência para facilitar as deportações. Após o incidente em Solingen, as discussões no Parlamento Federal também provavelmente envolverão a análise de sugestões dos estados federais e da União sobre a expulsão de requerentes de asilo rejeitados e a contração do terrorismo islâmico.

Leia também: