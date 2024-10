O Cazaquistão realiza um referendo para autorizar a construção de sua primeira usina nuclear.

Cazaquistão, conhecido por suas reservas naturais, possui uma quantidade substancial de gás natural, mas depende fortemente do carvão para geração de energia. Há um esforço para fortalecer as fontes de energia renovável, mas uma proposta para a primeira usina nuclear do país também foi apresentada. Uma maioria de eleitores em um referendo apoiou esse plano, apesar do passado conturbado do país com radiação.

Após o referendo, aproximadamente 284.000 indivíduos foram entrevistados, e 69,8% votaram a favor da usina nuclear. Os resultados oficiais são esperados para serem anunciados mais tarde.

O Presidente, Kassym-Jomart Tokayev, visa garantir um suprimento de energia confiável e eliminar as usinas a carvão. No entanto, a resistência ao projeto é evidente, já que o Cazaquistão tem sua própria história com energia nuclear. Milhares de cazaques participaram dos esforços de limpeza após o desastre de Chernobyl em 1986, resultando em problemas de saúde de longo prazo. Além disso, o país foi usado para centenas de testes de armas nucleares soviéticas, tornando grandes áreas inhabitáveis e fomentando uma desconfiança geral em relação a tudo o que é nuclear.

Dependente de Importações de Energia

Apesar das reservas substanciais de gás do Cazaquistão, seu suprimento de energia depende principalmente do carvão, com alguma energia hidrelétrica e um setor de energias renováveis em crescimento como complemento. O país também importa energia, principalmente da Rússia, devido às suas usinas de energia envelhecidas que não conseguem atender consistentemente à demanda. O governo enfatiza a importância de um suprimento de energia confiável para apoiar fontes de energia renovável, como solar e eólica. Como um dos maiores produtores de urânio do mundo, a energia nuclear parece uma escolha lógica para o Cazaquistão. "Para não ficarmos para trás no progresso global, devemos maximizar nossas vantagens competitivas", afirmou Tokayev antes do voto. No entanto, o Cazaquistão não enriquece urânio até o nível necessário para produzir combustível nuclear.

Um possível parceiro para construir a usina nuclear é a Rosatom, da Rússia. Durante o voto em Astana, Tokayev recusou-se a especificar um país ou empresa específico para o contrato. "Minha opinião pessoal é que deveria ser um consórcio internacional composto por empresas globais com tecnologias de ponta", afirmou Tokayev. Para contrabalançar a Rússia, o Cazaquistão também está buscando laços mais fortes com a Europa. Durante a visita do Chanceler Alemão Olaf Scholz a Astana no meio de setembro, o Cazaquistão se apresentou como um fornecedor de terras raras e petróleo.

A usina nuclear é estimada em custar entre US$ 10-12 bilhões e será construída na vila de Ulken, na margem do Lago Balchas. Os moradores esperam novas oportunidades de emprego, mas alguns estão preocupados com a qualidade da água do lago. "Eu apoio a usina nuclear", diz Dametken Schulgeyeva, moradora da vila de 1.200 habitantes há mais de 20 anos. "Este é nosso futuro". O referendo será considerado válido se mais de 50% dos eleitores registrados votarem.

A Comissão que supervisiona o projeto da usina nuclear expressou preocupação com o possível impacto ambiental no Lago Balchas. Apesar dessas preocupações, a Comissão observa que a usina nuclear é um passo significativo rumo à independência energética e à redução da dependência do carvão e das importações de energia da Rússia.

