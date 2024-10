O Cazaquistão apoia a construção de sua primeira usina nuclear.

Em um referendo nacional no Cazaquistão, as propostas lideradas pelo presidente Kassym-Jomart Tokayev para construir a primeira usina nuclear do país receberam amplo apoio. Cerca de 71,12% dos eleitores votaram a favor, de acordo com a comissão eleitoral do país.

O objetivo deste projeto é aumentar o suprimento de energia e gradualmente eliminar as usinas termelétricas a carvão prejudiciais. No entanto, a oposição a este plano persiste. O Cazaquistão, um estado pós-soviético, tem sua própria história com energia nuclear. Milhares de cazaques contribuíram para a limpeza após o desastre nuclear de Chernobyl em 1986, sofrendo problemas de saúde de longo prazo como consequência.

Além disso, o país serviu como local para vários testes de armas nucleares soviéticas. Esses testes tornaram vastas regiões inhabitáveis e geraram desconfiança em relação à qualquer tecnologia nuclear. Apesar de suas abundantes reservas de gás natural, a energia do Cazaquistão depende principalmente de usinas termelétricas a carvão, complementadas por usinas hidrelétricas e um setor crescente de energias renováveis. O país também adquire energia da Rússia, muitas vezes devido às suas usinas obsoletas que não conseguem atender à demanda.

O governo enfatiza a necessidade de um suprimento de energia confiável para complementar alternativas como solar e eólica. Dado que o Cazaquistão é um dos maiores produtores de urânio do mundo, a energia nuclear parece uma opção natural. Antes do voto, Tokayev afirmou: "Para não ficarmos para trás nas conquistas globais, devemos aproveitar nossas vantagens competitivas". No entanto, é importante notar que o Cazaquistão não produz urânio em uma escala adequada para uso como combustível.

A empresa russa Rosatom é um potencial colaborador na construção da usina nuclear. Após o voto na capital, Astana, no domingo, Tokayev esclareceu que não tinha nenhum país ou empresa em mente como contratante prospectivo. Simultaneamente, o Cazaquistão está cultivando laços mais fortes com a Europa como contraponto à Rússia. Durante a visita do Chanceler Federal Olaf Scholz a Astana no meio de setembro, o Cazaquistão se apresentou como fornecedor de terras raras e petróleo.

A usina nuclear está prevista para ser construída na vila de Ulken, com um custo estimado de US$ 10-12 bilhões, localizada na margem do lago Balkhash. Alguns moradores da vila esperam oportunidades de emprego, enquanto outros expressam preocupações sobre a qualidade da água do lago. " Apoio a usina nuclear", diz Dametken Schulgeyeva, morador da região há mais de duas décadas. "Este é o nosso futuro."

Os parceiros neste projeto de usina nuclear ainda não foram oficialmente anunciados, mas a empresa russa Rosatom é um potencial candidato. As preocupações dos moradores da vila de Ulken, onde a usina será construída, giram principalmente em torno do possível impacto na qualidade da água do lago Balkhash.

Leia também: