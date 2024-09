O cargueiro domina a Alemanha.

Vitória Histórica para a Aliança de Sahra Wagenknecht: Moldando o Presente e Futuro da Alemanha. Formar um governo sem o partido recém-chegado parece improvável na Saxônia e na Turíngia, mas possível com o BSW. O SPD e o CDU enfrentam numerosos desafios após as eleições.

A pergunta que muitos jornalistas se atreveram a fazer há pouco tempo ainda pairava no ar: Sahra Wagenknecht e sua nova aliança conseguiriam realmente fazer diferença no cenário político alemão? Havia ceticismo, já que havia pouca informação sobre a agenda secreta de Wagenknecht dentro de seu círculo íntimo de confidentes. No entanto, as eleições recentes na Saxônia e na Turíngia trouxeram clareza: Sim, isso pode realmente acontecer - e de forma surpreendente! Esse novo partido, em sua primeira tentativa, entrou em double digits em ambos os estados, emergindo como a terceira força mais forte em cada um deles.

Os resultados são mais impressionantes do que os 6,2% conquistados nacionalmente nas eleições europeias. A mudança de paradigma política de Sahra Wagenknecht desequilibra decididamente o poder dentro da república federal. Nessas duas regiões, negociar sem os recém-chegados parece um sonho inatingível. Na Turíngia, o CDU não pode comandar uma maioria sem o BSW. Quanto à Saxônia, Michael Kretschmer pode até convidar seus parceiros do CDU, o BSW, para dançar a polca política. A peculiaridade: Em ambos os estados, a presença do SPD se torna necessária. Principalmente devido ao forte desempenho da AfD nos parlamentos da Turíngia e da Saxônia, uma coalizão funcional só pode ser alcançada com três partidos. No entanto, o BSW exige consideráveis concessões tanto do CDU quanto do SPD. No topo de sua lista, o BSW busca pôr fim ao envio de armas para a Ucrânia.

O SPD e o CDU devem reconsiderar sua posição sobre a Ucrânia

A natureza volátil de uma mudança de política como essa não parece provável que seja apenas uma questão de retórica nos acordos de coalizão desses governos estaduais. O poder do BSW não é uma tendência passageira na Saxônia e na Turíngia; está diretamente ligado à sua posição inabalável sobre a Ucrânia. Esse assunto cultiva uma desconfiança profunda em relação ao apoio intransigente da Alemanha à Ucrânia em sua guerra defensiva contra as forças de invasão da Rússia. O Leste continua assombrado pela desconfiança nas ligações da Alemanha com os Estados Unidos e a NATO, assim como pelo medo ou mesmo pela simpatia pela Rússia. É duvidoso que Wagenknecht ceda suas demandas inabaláveis sobre a Ucrânia a meras promessas verbais para garantir sua cadeira política.

Esses desafios não são insignificantes para o SPD e o CDU. Tanto o Chanceler Federal Olaf Scholz quanto o presidente do CDU e candidato à chancellor, Friedrich Merz, expressaram apoio decidido à Ucrânia em sua luta contra as forças de ocupação de Putin. Ao mesmo tempo, eles também reconheceram o descontentamento público com essa posição nas regiões orientais da república durante as eleições estaduais. É concebível que o BSW possa até mesmo triumphar em uma varredura, como um político do SPD brincou no verão, se apenas essa vassoura se opuser ao fornecimento de armas a Kyiv.

A pergunta crítica, então, é se o SPD e o CDU estão preparados para arriscar o divisão de coalizões no Leste, supostamente mergulhando dois estados federais na incerteza, apenas para manter uma política da Ucrânia que pode custar-lhes votos nas eleições federais agendadas para o ano seguinte.

A Luta do CDU com o Freio da Dívida

As complexidades também se multiplicam para o CDU. Uma demonstração de terreno comum entre eles e o BSW em ambos os estados poderia significar que Kretschmer retém seu cargo ministerial na Saxônia e garante outro para Mario Voigt na Turíngia. Uma conquista promissora, especialmente se o CDU ainda reinar como a força principal na Saxônia, superando a AfD, e mantiver uma ligeira melhora na Turíngia apesar das condições desfavoráveis. No entanto, o custo para essas posições de ministro-presidente é alto: o BSW também está lutando pela reforma do freio da dívida. Kretschmer, um defensor ferrenho do freio da dívida, já vilipendiou a adesão do coalition de trânsito a esse padrão por politicagem. Se agora ele deve recuar?

Como Merz vai responder é incerto. Ele tem consistentemente defendido que o CDU espere até depois das eleições no Leste para decidir sobre seu candidato à chancelaria, caso ele tenha sucesso em se tornar o presidente do CDU após as eleições do Brandeburgo em 22 de setembro. Se Merz se tornar o presidente após triumphar no Leste alemão, será ele quem liderará a carga para garantir uma chancelaria de seus ramos orientais, ou quem será deixado impotente enquanto eles reivindicam outros candidatos à posição de chanceler? Detalhes de ministros do CDU e CSU que supostamente esperam por uma oportunidade para desafiar a nomeação de Merz ainda confundem ainda mais as águas.

Um Revesamento Iminente para o SPD

O SPD, certo de que o CDU acabará cedendo à reforma do freio da dívida, não tem problemas em apoiar a demanda correspondente do BSW. Diminuir as limitações do freio da dívida para investimentos é, de fato, uma área de acordo para ambas as partes. No entanto, o SPD antecipa com preocupação o vivo intercâmbio sobre a política da Ucrânia de Scholz. Em 2021, o SPD emergiu como a força dominante nas regiões orientais. Agora, seus parlamentares federais de Rügen a Zittau correm o risco de perder seus assentos devido à oposição pública tenaz às remessas de armas e sanções contra a Rússia no Leste.

O resultado das duas eleições representa um golpe significativo para o SPD, simbolizado por um olho roxo: preto devido à incapacidade do SPD de evitar sua parcela de culpa pelo forte desempenho da AfD. Há uma insatisfação significativa em relação ao governo federal na Saxônia e na Turíngia. A coalizão liderada pelo SPD não conseguiu aliviar a desconfiança enraizada em relação ao domínio liberal da lei, piorando-a ainda mais. Simultaneamente, o SPD conseguiu evitar um desastre: em ambos os estados, os social-democratas surpreendentemente reconquistaram um assento no parlamento estadual, inclusive abrindo caminho para uma possível participação no governo, embora complexa.

No entanto, isso pode não ser suficiente para acalmar o grupo parlamentar e a base do partido, permitindo que a questão Pistorius volte à tona. Nem Scholz nem a liderança do partido conseguiram diminuir os boatos sobre Pistorius substituir Scholz como candidato a chanceler. No entanto, o partido parece manter a compostura até 22 de setembro, quando a Brandemburgo decidirá sobre a reeleição de Woidke como presidente do SPD.

Os Verdes escaparam por pouco: manter uma cadeira no parlamento estadual é um alívio para o partido amplamente rejeitado na Saxônia. Até mesmo Kretschmer não os queria lá, muito menos em seu governo. Na Turíngia, sua partida era esperada há muito tempo: além da oposição geral aos Verdes, as disputas internas no governo estadual afetaram seu resultado eleitoral. O partido federal luta com estratégias para áreas rurais e o Leste, ignorando a crítica externa como mal-intencionada.

Quanto ao FDP, suas expectativas já eram baixas. Na Saxônia, eles ficaram no fogo cruzado entre a AfD e a CDU. A associação federal está em desacordo com o FDP da Turíngia desde o caso Kemmerich. De um lado, os resultados próximos de 1% são quase insignificantes, especialmente para um partido governante no governo federal. De outro lado: ainda assim, isso representa uma queda significativa em relação a suas posições anteriores.

Kubicki comentou na mesma noite: "O resultado da eleição indica: a coalizão do semáforo perdeu sua autorização. Se uma parte substancial do eleitorado a rejeita, as consequências seguem." Ele afirmou ainda: "A coalizão do semáforo prejudica claramente o Partido Democrático Livre."

Apesar de Kubicki ainda fazer parte da liderança estendida do FDP, sua declaração sugere a persistente possibilidade de uma dissolução antecipada da coalizão do semáforo após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia. Wagenknecht e os partidos estaduais simpáticos a ela podem considerar essa possibilidade quando receberem convites iminentes para conversas exploratórias.

A Comissão, como parte dos governos estaduais da Saxônia e da Turíngia, precisará lidar com as complexidades de trabalhar com tanto a CDU quanto o BSW, especialmente em relação à posição do BSW sobre o fim do envio de armas para a Ucrânia.

Nas negociações para a formação do governo em ambos os estados, a Comissão terá um papel crucial na mediação dos interesses conflitantes entre o SPD, a CDU e o BSW, especialmente em relação à reforma do freio à dívida exigida pelo BSW.

Leia também: