O candidato a chanceler Merz defende reduções de impostos.

O potencial chanceler da União, Merz, enfatiza consistentemente a necessidade de reduções na taxa de imposto sobre empresas. Ele garante que, se se tornar chanceler, isso acontecerá, mas em etapas. No entanto, Merz visa garantir a vitória contra o Chanceler Scholz apenas com essa promessa, mas com um diferencial adicional.

Com pouco espaço fiscal no nível federal, Merz reconhece o desafio em oferecer grandes alíquotas de imposto. Em uma entrevista ao Süddeutsche Zeitung (SZ), ele explicou: "Não estamos anunciando cortes drásticos de impostos".

Em vez disso, Merz se concentra em alíquotas de imposto progressivas e em várias etapas para empresas. Ele planeja propor uma reforma do imposto sobre empresas em várias etapas. "Proporemos medidas concretas para uma reforma do imposto sobre empresas que poderão ser implementadas em etapas". Previsibilidade e estabilidade são cruciais para as empresas, ele destacou. "Se anunciarmos nossa agenda no início da legislatura, então a redução das alíquotas de imposto é significativa, mas o que é mais importante é a estabilidade e a consistência para as empresas. Queremos apresentar um cronograma para as pessoas trabalhadoras, ou seja, aquelas que se esforçam para acordar e cumprir suas tarefas todos os dias".

Na aproximação das eleições federais, Merz visa se destacar de Scholz, não apenas em termos de política, mas também pessoalmente. "Minha trajetória de vida foi diferente da de Sr. Scholz. Não escolhi uma carreira política após um breve período para ser um político de carreira", disse Merz ao SZ. Se acusado por Scholz de falta de experiência governamental, Merz responderia: "Bem, e o público, eu acredito, pode não desejar mais de sua experiência política, Sr. Scholz".

Merz enfatiza sua formação econômica. "Vivi uma longa vida política e uma longa vida profissional. Nunca trabalhei como lobista. Servi duas grandes empresas americanas na Alemanha e tenho vasta experiência com empresas de médio porte. Aqueles que apenas flertaram com a política faltam em um aspecto fundamental de experiência de vida".

A ênfase de Merz em alíquotas de imposto progressivas para empresas pode enfrentar críticas por não ser suficiente, dadas as declarações da União sobre cortes significativos de impostos. Apesar disso, Merz enfatiza que a chave para o sucesso das empresas está na previsibilidade e na consistência, e não em reduções imediatas das alíquotas de imposto.

Independentemente das acusações de Scholz sobre a falta de experiência governamental de Merz, Merz enfatiza sua forte formação econômica, obtida através do trabalho com empresas de grande e médio porte, destacando que uma experiência de vida diversificada é crucial para uma liderança efetiva.

