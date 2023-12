O balão espião chinês utilizou o fornecedor de Internet dos EUA para comunicar a sua localização

Esta ligação foi uma das formas de os EUA conseguirem seguir a sua localização e recolher informações sobre o balão enquanto este transitava pelos Estados Unidos, disse a fonte.

A CNN não conseguiu identificar o fornecedor do serviço de Internet. A CNN noticiou anteriormente que as autoridades disseram que o balão era capaz de comunicar com Pequim enquanto atravessava os EUA.

A NBC News informou pela primeira vez que o balão utilizou uma rede dos EUA para comunicar com Pequim.

A ligação à rede não foi utilizada para transmitir informações à China, segundo o funcionário. O balão armazenou essa informação para mais tarde, incluindo imagens e outros dados, que os EUA puderam estudar desde então, depois de o terem abatido em fevereiro.

O FBI e o Diretor do Gabinete de Informações Nacionais não quiseram comentar. A CNN contactou a embaixada chinesa em Washington.

A China continua a afirmar que o balão era um balão meteorológico que se desviou da rota.

Na altura, os Estados Unidos consideraram que o balão espião fazia parte de um vasto programa de vigilância conduzido pelas forças armadas chinesas, segundo a CNN. A frota de balões tinha efectuado pelo menos duas dúzias de missões em pelo menos cinco continentes nos últimos anos, de acordo com as autoridades americanas.

A comunidade dos serviços secretos norte-americanos acredita que os líderes do Partido Comunista Chinês não tinham a intenção de que o balão atravessasse os Estados Unidos, tendo inclusivamente repreendido os operadores do programa de vigilância por causa do incidente, informou anteriormente a CNN.

Em junho, o Presidente Joe Biden indicou que o líder chinês Xi Jinping foi apanhado desprevenido pelo paradeiro do balão, dizendo aos convidados de uma festa de angariação de fundos políticos que Xi "ficou muito chateado" depois de os EUA terem abatido o balão porque "não sabia que ele estava lá". Depois comparou Xi a "ditadores" que ficam embaraçados quando não sabem o que se está a passar.

Fonte: edition.cnn.com