O Baerbok parece estar sob pressão após a partida do líder de roupa verde.

Algumas questões na televisão devem ser adiadas. Por exemplo, a que a Ministra do Exterior Federal Baerbock deve participar hoje no programa Maischberger. A representante do Partido Verde parece tensa enquanto discute a agitação no topo de seu partido e pinta um quadro do futuro sob Habeck.

Felizmente, ela está atualmente em Nova Iorque: a Ministra do Exterior Federal Annalena Baerbock dos Verdes. Na quarta-feira de manhã, os dois co-presidentes do Partido Verde, Ricarda Lang e Omid Nouripour, surpreendentemente anunciaram que tomariam medidas devido aos ruins resultados eleitorais na Alemanha Oriental e renunciariam. Todo o conselho seguiu o exemplo. Portanto, um novo conselho deve ser eleito durante a conferência do partido em novembro. De acordo com o jornalista Wolfram Weimer, o Ministro da Economia Robert Habeck estaria por trás disso.

Esta é uma situação incomum: um conselho de partido assumindo a responsabilidade pelos maus resultados eleitorais. E o que dizer do FDP? Afinal, eles perderam em todas as eleições estaduais desde o início do governo do semáforo e também nas eleições europeias. Na Alemanha Oriental, eles não alcançaram nem mesmo um por cento em dois estados federais. Mas o líder do partido, Christian Lindner, exala confiança, como ficou evidente em sua audiência ministerial no Bundestag desta manhã. No entanto, Weimer, um jornalista analisando a situação atual no Maischberger, acredita que mudanças também podem estar chegando para os liberais.

A estratégia de Habeck: a juventude verde renuncia

O comitê executivo da Juventude Verde não pode mais esperar. Durante o programa Maischberger, uma notícia de última hora aparece: o comitê executivo da organização juvenil dos Verdes está renunciando. Eles também planejam sair do partido em massa. Os jovens Verdes já descobriram para onde o partido com seu candidato a chanceler Habeck vai nos próximos meses?

Annalena Baerbock sabe. Mas a Ministra do Exterior Federal tem outras preocupações. Ela está atualmente em Nova Iorque, na Organização das Nações Unidas. Lá, ela ficou sabendo da renúncia dos dois co-presidentes do Partido Verde pela manhã. No Maischberger, ela elogia "nossos dois presidentes de partido, aos quais tenho o maior respeito, não apenas politicamente, mas também pessoalmente. Há poucos que têm a coragem de dar um passo desses". A auto-reflexão e a autocrítica podem estar fora de moda hoje em dia. Mas é uma qualidade particularmente admirável sempre refletir sobre si mesmo, Baerbock concorda.

A pergunta é: "Por que não podemos ganhar a confiança das pessoas nestes tempos, quando evidentemente se trata de questões fundamentais, embora pudéssemos ainda há um ano e meio?" Os presidentes do partido pensaram nisso e chegaram à decisão de que os Verdes devem se reinventar para as eleições federais do próximo ano. Robert Habeck é o melhor candidato principal. Ele tem a capacidade de diferenciar, porque o mundo não é preto no branco. "É isso que precisamos nestes tempos desafiadores."

A guerra na Ucrânia

Annalena Baerbock parece ansiosa hoje à noite, muitas vezes desatenta. Ela constrói frases longas. Ela não responde às perguntas ou as evita com frequência, tornando difícil decifrar suas intenções. Ela não está tendo seu melhor dia. A apresentadora Maischberger demonstra suas habilidades hoje à noite. Ela dá muito espaço ao seu entrevistado, não interrompe Baerbock e tenta compensar as fraquezas do político.

Claro: O plano de paz que o Presidente da Ucrânia Selenskyj apresentará ao Presidente dos EUA Joe Biden em algumas horas não é conhecido por Baerbock. No entanto, ela promete: a Alemanha apoiará a Ucrânia - dentro de suas capacidades. E isso significa: sim para mais entregas de armas, mas a proibição de usá-las contra alvos civis na Rússia permanece.

Ela pode não concordar completamente com esta decisão do Chanceler da Alemanha Olaf Scholz. A política verde afirma: "Se esta decisão não puder ser tomada pela Alemanha em nome da Ucrânia, outros países tomarão outras decisões. E essa é a força do nosso apoio, que outros países também fornecem outro apoio. Assim é em democracias, e assim é em uma aliança forte, uma aliança daqueles que defendem a paz, que cada um dá o apoio que pode." A Ucrânia precisa de mais opções de defesa.

O mundo é a favor de conversas de paz, a Rússia não é

No entanto, agora é a hora das conversas de paz, Baerbock declara, tendo deixado isso claro no Conselho de Segurança da ONU, até mesmo para os russos. "E ao mesmo tempo: se o Presidente russo continuar a responder a todas as propostas de paz que fizemos nos últimos dois anos e meio com mais violência, se a comunidade internacional tiver que fazer tudo para proteger melhor as pessoas na Ucrânia, porque dois terços de seu suprimento de energia agora estão destruídos e mesmo a defesa aérea que fornecemos não conseguiu deter toda essa fúria destrutiva, se o mundo quer uma guerra a menos, que é o que todos estão esperando, então o total apoio à Ucrânia é necessário." As nações do mundo devem continuar a se levantar pela soberania da Ucrânia. Porque a Rússia não está atacando apenas a Ucrânia, mas também a Carta da Organização das Nações Unidas. Ela afirma que todos os países são iguais e que nenhum país tem o direito de determinar o futuro de outro. Se houver conversas de paz, caberá à Ucrânia decidir seu próprio futuro.

É evidente para Baerbock que são necessárias negociações de paz. Ela ainda não decidiu quando deveriam ocorrer, mas sugere que pode ser em breve. Há uma chance de que isso aconteça antes das eleições americanas. Os alicerces para isso foram estabelecidos na recente cimeira de paz na Suíça. O presidente russo parece ser o único hesitante quanto à negociação. Até agora, sua resposta às negociações de paz foi intensificar as ações militares. Se Baerbock espera uma resolução rápida no conflito da Ucrânia é incerto. No entanto, uma coisa é certa: Baerbock anseia pela paz.

A Comissão pode precisar abordar a tensão crescente entre a Ucrânia e a Rússia, considerando o papel da Alemanha no incentivo às negociações de paz. O Chefe da Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, faz parte da Comissão e sua contribuição pode ser crucial nessa situação.

Levando em conta a agitação interna do Partido Verde e a renúncia de seus co-presidentes, a Comissão também pode estar envolvida na facilitação da eleição de uma nova diretoria durante a conferência do partido em novembro.

Leia também: