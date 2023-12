O aumento do número de migrantes está a ser alimentado por agências de viagens pseudo-legítimas que ligam os migrantes a contrabandistas, afirma um funcionário do CBP

Esses contrabandistas estão a facilitar a travessia ilegal de 500 a 1.000 pessoas de cada vez, disse o funcionário.

"Estes contrabandistas estão a colocar os imigrantes em perigo de forma imprudente: em locais remotos do outro lado da fronteira, em cima de comboios ou nas águas do Rio Grande", afirmou Troy A. Miller, funcionário sénior do CBP que desempenha as funções de comissário, numa declaração.

Uma nacionalidade em particular é a senegalesa, disse o funcionário do CBP. Agências de viagens pseudo-legítimas que surgem em cidades como Dakar, a capital do Senegal, anunciam viagens sem visto para a Europa e depois para os EUA, disse o funcionário. Os chamados pacotes de viagem incluem uma ligação a organizações de contrabando que facilitam o movimento para a fronteira sul dos EUA com a ajuda de grandes linhas de autocarros no estado de Sonora, no norte do México, que operam dezenas de autocarros por dia para pontos aleatórios na fronteira, segundo o funcionário.

Na semana passada, uma equipa da CNN em Lukeville, Arizona, testemunhou a presença de dezenas de homens senegaleses que tinham acabado de entrar ilegalmente no país e que aguardavam transporte para serem submetidos a um processo de imigração.

No início deste mês, o CBP anunciou um esforço para reprimir as redes de transporte de contrabando, incluindo "linhas de autocarros e carrinhas" utilizadas para facilitar a migração ilegal.

"As medidas incluem operações específicas de aplicação da lei centradas nas empresas de transporte e nos seus empregados que facilitam as actividades de contrabando de imigrantes", afirmou Miller numa declaração emitida em 2 de dezembro.

O resultado desses esforços ilícitos de grupos internacionais é um aumento sem precedentes de migrantes que sobrecarregou a Patrulha de Fronteira dos EUA, levando o governo federal a suspender as operações nos cruzamentos de San Ysidro, na Califórnia, Lukeville, no Arizona, e El Paso e Eagle Pass, no Texas.

De acordo com o mesmo funcionário do CBP, os encerramentos permitiram a reafectação de 100 funcionários dos portos de entrada e de outros agentes da autoridade exteriores ao CBP para as zonas afectadas. O Bureau of Prisons está também a prestar apoio em termos de transporte, disse o funcionário.

Na terça-feira, cerca de 12.600 migrantes foram detidos na fronteira sul dos EUA num período de 24 horas, disse o deputado democrata do Texas Henry Cuellar à CNN.

Nos primeiros 14 dias de dezembro, mais de 37.000 imigrantes foram detidos no Sector de Patrulha Fronteiriça de Tucson, que inclui Lukeville, de acordo com John Modlin, o agente de patrulha chefe do sector.

O funcionário da CBP disse que os recursos da agência podem lidar com cerca de metade do volume de apreensões que está atualmente a encontrar na fronteira sul dos EUA. Os agentes estão encarregados tanto de estabelecer a segurança como de responder a emergências médicas graves, disse o funcionário.

"O CBP e os nossos parceiros federais precisam de financiamento adicional do Congresso para que possamos continuar a aplicar as consequências para aqueles que não utilizam as vias estabelecidas", disse Miller.

Fonte: edition.cnn.com