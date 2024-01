O assassinato do imã à porta da mesquita de Nova Jérsia não parece ter sido motivado por preconceitos, dizem as autoridades, enquanto prossegue a busca do atirador

O imã Hassan Sharif foi alvejado várias vezes no exterior da mesquita Muhammad-Newark, na quarta-feira, pouco antes da oração da madrugada, informaram as autoridades, acrescentando que ainda estão a tentar determinar quem o alvejou. O imã, líder das orações da mesquita, morreu horas depois num hospital.

"Não parece que o imã tenha sido vítima de um crime preconceituoso ou que isto esteja relacionado com o terrorismo", disse o procurador interino do condado de Essex, Theodore N. Stephens II, numa conferência de imprensa na quarta-feira.

O Procurador-Geral de Nova Jersey, Matthew J. Platkin, disse que, embora as provas encontradas até agora não apontem para preconceitos, os investigadores ainda não sabem o que motivou o tiroteio.

Nenhuma prisão foi anunciada. As autoridades pediram ao público que apresentasse qualquer informação na quarta-feira, enquanto a polícia procurava vídeos de vigilância na área.

"Ainda não conhecemos todos os pormenores, mas eis o que sabemos: O Imã Hassan Sharif estava ao lado do povo desta cidade e nós estaremos ao lado dele e da sua família", disse o Presidente da Câmara de Newark, Ras J. Baraka, num comunicado divulgado na quarta-feira.

O assassinato ocorre num contexto de aumento de relatos de ameaças, violência e discursos de ódio contra muçulmanos e judeus americanos desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro. Os muçulmanos estão em alerta máximo.

"Eu sei que, à luz dos acontecimentos globais e com um aumento e preconceito dirigido a muitas comunidades que estamos a viver em todo o nosso estado, mas particularmente à comunidade muçulmana, há muitas pessoas em New Jersey neste momento que estão a sentir uma sensação de medo ou ansiedade", disse Platkin.

As autoridades já haviam reforçado a segurança em torno de mesquitas e outros locais de culto em todo o estado, disse Platkin.

"Desde 7 de outubro, temos tido uma presença reforçada nas casas de culto e à volta delas, francamente, para todas as nossas comunidades religiosas, mas particularmente para as nossas comunidades muçulmanas e judaicas". disse Platkin na quarta-feira. "Hoje, fizemos contato com as comunidades muçulmanas em Newark, mas também em todo o estado de Nova Jersey e forneceremos, como temos feito nos últimos meses, qualquer recurso de que precisem para se sentirem seguros.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, também procurou tranquilizar a comunidade muçulmana do estado na quarta-feira.

"Neste momento, não temos qualquer informação sobre os autores ou as motivações por detrás deste incidente, mas sei que as forças da ordem fornecerão informações actualizadas conforme apropriado", disse Murphy num comunicado.

Imã protestou contra a violência armada

Sharif foi elogiado pela sua liderança e esforços para combater a violência na comunidade.

"Ele era um defensor da comunidade que protestava continuamente contra a violência armada. Apoiou a cidade em todos os seus esforços para ajudar a manter as nossas cidades seguras. É com profunda perda que a cidade lamenta a sua ausência", disse o Diretor da Segurança Pública de Newark, Fritz G. Fragé, na conferência de imprensa de quarta-feira.

A mesquita de Sharif faz parte do programa de "rendição segura" da cidade, o que significa que os fugitivos podem entregar-se às autoridades nesse local para reduzir os riscos de interacções violentas, disse Fragé.

Sharif foi imã residente da Masjid Muhammad-Newark durante cerca de cinco anos e estava envolvido em esforços inter-religiosos em Newark, disse Fragé.

"Ele apoiou a cidade com todos os seus esforços e ajudou a manter a nossa cidade segura", continuou Fragé. "É com profunda perda que a cidade lamenta a sua ausência."

A secção de Nova Jérsia do Conselho das Relações Americano-Islâmicas chamou a Sharifa "um farol de liderança e excelência".

"Como sempre, e independentemente deste incidente específico, aconselhamos todas as mesquitas a manterem as suas portas abertas, mas com cautela, especialmente tendo em conta o recente aumento do fanatismo anti-muçulmano", afirmou o grupo.

Para além da sua liderança na mesquita, Sharif trabalhou como oficial de segurança de transportes no Aeroporto Internacional Newark Liberty desde 2006, de acordo com a Administração de Segurança dos Transportes.

"Estamos profundamente tristes com a notícia do seu falecimento e enviamos as nossas condolências à sua família, amigos e colegas de trabalho", afirmou a TSA.

Fonte: edition.cnn.com