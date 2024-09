O apoio de Taylor Swift a Kamala Harris é significativo

A apoio de Taylor Swift a Harris e ao registro de eleitores pode causar alguma influência, mas não será tão significativa quanto alguns podem esperar. Dito isso, Harris e o Partido Democrata estão enfrentando desafios para atrair jovens eleitores e promover o registro de eleitores, então eles aceitarão qualquer ajuda que puderem obter.

Até as 2h da tarde de uma quarta-feira, mais de 330.000 pessoas foram redirecionadas do Instagram da Taylor Swift para o Vote.gov, de acordo com a Administração Geral de Serviços, que gerencia o site. Uma análise das tendências do Google mostrou um aumento nas buscas de registro de eleitores após o post da Swift, segundo uma investigação do Washington Post.

É importante notar que houve um aumento nas inscrições quando a Taylor Swift fez um apelo semelhante para se registrar para votar em 2023. As inscrições para votar aumentaram em 23% naquele dia em comparação com o mesmo período do ano anterior, resultando em um total de 35.252 novas inscrições em todo o país.

No entanto, esses números não são grandes. Se assumirmos que todas as pessoas que clicaram no link do Vote.gov da Swift acabaram se registrando para votar, isso seria aproximadamente 0,2% da participação de 2020. Claro, nem todas as pessoas que clicaram no link acabarão se registrando e votando.

Além disso, o Partido Republicano vem reduzindo a diferença com os democratas registrados em vários estados cruciais nas últimas décadas. Vamos analisar os dados mais recentes de registro de eleitores relatados pelos oficiais do governo em Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Pensilvânia - todos estados indecisos onde os eleitores podem se registrar por partido.

Os republicanos aumentaram sua liderança no Arizona e reduziram significativamente a diferença com os democratas em outros estados desde setembro de 2020 - ganhando qualquer coisa entre mais de 60.000 eleitores ativos no Nevada e quase 400.000 eleitores ativos na Pensilvânia.

Os surtos de registro de eleitores tipicamente observados em campanhas de endorsement da Swift não seriam suficientes para compensar esses ganhos do Partido Republicano.

Onde o endorsement pode ajudar

No entanto, Swift pode ajudar Harris entre aqueles que já pretendem votar. De acordo com uma pesquisa do Grinnell College/Selzer publicada neste ano, Taylor Swift tinha uma classificação de favorabilidade de 52% entre os eleitores prováveis. Sua classificação desfavorável era de apenas 32%, resultando em uma classificação de favorabilidade líquida de +20 pontos. Uma pesquisa do Fox News do ano passado mostrou resultados semelhantes.

Embora ela não seja universalmente amada, ela é notavelmente popular em comparação com a maioria dos políticos. Harris e o ex-presidente Trump têm classificações de favorabilidade líquida de cerca de 0 ponto e -10 pontos, respectivamente.

Os "Swifties" mais jovens também poderiam ser uma vantagem para Harris.

Atualmente, a vice-presidente está abaixo do esperado, relativamente falando, entre os jovens eleitores. De acordo com uma média recente de pesquisas nacionais, Harris lidera os eleitores com menos de 30 anos por 15 pontos. Embora isso seja melhor do que os resultados de Biden quando ele se retirou em julho, não é uma diferença impressionante. Biden estava à frente por 7 pontos.

Ambos, Harris e Biden, tiveram pior desempenho entre os jovens eleitores neste ano em comparação com onde Biden estava em setembro de 2020. Naquela época, Biden desfrutava de uma vantagem de 25 pontos entre os jovens eleitores. Essa vantagem aumentaria para 29 pontos nas últimas pesquisas pré-eleitorais de 2020.

Swift, sozinha, não conseguirá eliminar toda a lacuna. Lembre-se: ela não conseguiu transformar seu primeiro grande endorsement político (o democrata Phil Bredesen para o Senado em 2018) em sucesso eleitoral na urna. Bredesen perdeu por uma diferença de dois dígitos.

No entanto, não há dúvida de que Swift é um ativo valioso para Harris e os democratas, mesmo que seja apenas em pequena escala.

Estamos falando de uma eleição que está atualmente empatada ou perto disso tanto nas pesquisas nacionais quanto nos estados de batalha. Ganhar alguns votos para os democratas e Harris pode ser suficiente.

