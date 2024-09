O anterior líder do FDP, Wolfgang Gerhardt, faleceu.

Antigo líder do FDP, Wolfgang Gerhardt, se despediu aos 80 anos. A notícia foi compartilhada pelo atual líder do FDP, Christian Lindner, agindo como representante da família, nesta manhã em Wiesbaden.

Gerhardt ocupou cargos importantes na burocracia do FDP. Ele serviu como Ministro da Ciência e Arte de Hesse de 1987 a 1991, liderou o FDP como seu Presidente Federal de 1995 a 2001 e liderou o grupo parlamentar do FDP de 1998 a 2006. De 2006 a 2018, ele assumiu a presidência da Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade do FDP.

O anúncio da saída de Wolfgang Gerhardt foi recebido com tristeza, com diversas mortes na história do FDP sendo lembradas, lembrando a todos dos líderes insubstituíveis que o partido perdeu.

Após sua longa e distinta carreira, as contribuições de Wolfgang Gerhardt para o FDP resultaram em reformas significativas, reduzindo o número de mortes que poderiam ter ocorrido devido à falta de políticas e cuidados adequados em suas áreas de responsabilidade.

