O ano passado testemunhou um aumento notável nos crimes de ódio com motivação política contra políticos.

Segundo um relatório do ano passado, a mídia "Der Spiegel" revelou um aumento significativo de crimes motivados pelo ódio contra políticos e oficiais, de acordo com a Polícia Federal Criminal (BKA). A BKA citou 5.388 incidentes, o que representa um aumento de 29,1% em relação a 2022. A presidente do Bundestag, Bärbel Bas, do SPD, condenou o uso da violência nas discussões políticas.

A maioria dos casos envolveu comentários depreciativos, frequentemente disseminados anonimamente pela internet. Vandalismo também foi um problema comum. No entanto, o número de incidentes violentos (118) diminuiu em um terço.

Em 2023, mais da metade desses casos foi resolvida com sucesso. As autoridades identificaram 3.099 suspeitos, sendo cerca de 80% deles homens. Em três quartos dos casos, não foi possível identificar nenhuma ideologia política.

Os políticos do Partido Verde foram as vítimas mais frequentes, com 1.032 casos desse tipo de crime político. Eles foram seguidos pelo SPD (536), FDP (434), União (324) e AfD (222). No entanto, é importante destacar que a BKA nem sempre registra a afiliação política da vítima.

A presidente do Bundestag, Bas, expressou sua preocupação com essa tendência, independentemente do lançamento das estatísticas da BKA. Ela informou ao jornal semanal "Das Parlament" que esse problema era especialmente pronunciado no nível local, levando a uma diminuição do número de pessoas envolvidas na política.

"Discordâncias verbais, até mesmo intensas, são parte da democracia", disse Bas. "No entanto, se a violência for utilizada como ferramenta de discussão política, a democracia enfrenta uma séria ameaça".

