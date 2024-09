O agente da polícia de Miami-Dade envolvido na parada de tráfego de Tyreek Hill tem um histórico de suspensões, como indicado pelos registos da polícia.

Oficial de polícia Danny Torres conseguiu acumular pelo menos seis suspensões ao longo de sua carreira de 27 anos, de acordo com os registros divulgados pelo Departamento de Polícia do Condado de Miami-Dade na tarde de sexta-feira passada. Entre essas suspensões, havia um hiato de 20 dias em 2018, um intervalo de 10 dias em 2019 e quatro suspensões adicionais de 5 dias cada, todas ocorrendo entre 2014 e 2016. As razões por trás dessas suspensões não foram divulgadas.

Além dessas suspensões, Torres recebeu pelo menos quatro advertências por escrito entre 1999 e 2020, de acordo com o relatório.

No fim de semana antes do primeiro jogo da temporada, a polícia prendeu Hill, um wide receiver. O público teve acesso a filmagens do arresto de Hill, bem como aos tensos diálogos entre Hill e dois de seus companheiros de equipe, o que gerou um debate entre a equipe e as autoridades sobre como eles lidam com paradas de trânsito e se envolvem com o público, especialmente motoristas negros.

O histórico de Torres contém seis queixas, quatro das quais o acusam de força excessiva. Apenas uma das queixas resultou em uma reclamação validada de uso de força, enquanto as outras se baseavam em alegações de procedimento inadequado, mau uso de câmeras corporais, grosseria e conduta não profissional.

As técnicas de uso de força de Torres, que incluem empurrar, puxar, bater e golpear, ocorreram de 2002 a 2022, de acordo com o relatório. Algumas dessas situações resultaram em ferimentos, como cortes, arranhões e hematomas, mas o relatório não forneceu detalhes sobre as vítimas.

A CNN entrou em contato com os representantes legais de Torres para comentar. Enquanto busca ser reintegrado, Torres recebeu 35 condecorações do MDPD entre 1998 e 2023, incluindo reconhecimentos por "dedicação ao dever" e "profissionalismo".

Em um comunicado, o advogado de Hill instou o MDPD a divulgar mais informações sobre as suspensões de Torres.

"Estamos ansiosos para saber as razões por trás das seis suspensões do oficial Torres", disse Julius B. Collins à CNN. "Se um empregado é suspenso seis vezes, eles geralmente são demitidos. Pessoas foram demitidas em circunstâncias menos graves. Se essas suspensões são devido ao mau uso da força, abuso para com detidos e detidos, ou linguagem abusiva para com detidos e detidos, isso é um problema sério dentro do MDPD que precisa ser abordado urgentemente".

Apesar das condecorações que Torres recebeu, seu histórico de suspensões e alegações de má conduta continuam a preocupar alguns membros da comunidade e o advogado de Hill. Como sociedade, devemos nos esforçar para responsabilizar nossos oficiais de lei e ordem por suas ações, garantindo que todos os membros de nossa comunidade se sintam seguros e tratados justamente pela polícia.

