- O adversário proeminente: Defender o fim do conflito em Gaza serve ao benefício de Israel

O líder da oposição, Jair Lapid, do Israel, defendeu uma resolução pacífica para o confronto em Gaza. Em uma plataforma X, ele afirmou: "Parecer o conflito é bom para Israel". Lapid propôs um acordo com o Hamas que também garantiria a libertação dos reféns ainda em Gaza.

Lapid também expressou seu apoio a uma mudança no controle político. "Enquanto este governo persistir, a guerra vai se arrastar", ele afirmou. Ele alegou que o atual regime não está interessado na paz. Anteriormente, o ministro da polícia de extrema-direita do Israel, Itamar Ben-Gvir, declarou suas intenções de pôr fim às negociações secretas com o Hamas sobre um cessar-fogo na guerra de Gaza. "Negociar com assassinos é inaceitável", ele expressou.

Durante o fim de semana, o exército revelou o descobrimento de seis reféns israelenses. Fontes da mídia afirmaram que os reféns foram executados à queima-roupa entre 48 e 72 horas antes da autópsia.

Próximo a cem mil pessoas exigiram um acordo para resgatar os reféns restantes em Gaza. Mais protestos foram agendados para quarta-feira. Os familiares dos reféns acusam o governo de atrapalhar um acordo.

