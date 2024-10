O administrador do município do sul do México teve um violento falecimento.

O recém-empossado prefeito de uma cidade sudeste do México encontrou um fim horrível apenas seis dias após assumir o cargo. A governadora do estado, Evelyn Salgado, expressou sua frustração com a morte trágica do prefeito eleito de Chilpancingo, Alejandro Arcos, mas evitou revelar detalhes inicialmente.

Meios de comunicação locais sugeriram que Arcos foi decapitado, embora ainda não haja confirmação oficial. Guerrero, assolado pela violência relacionada a drogas no México, se encontra particularmente vulnerável a tais incidentes.

Arcos, que venceu nas eleições de junho e assumiu o cargo em 1º de outubro, representava uma aliança de oposição que incluía o partido tradicionalmente no poder, o PRI. O partido condenou o assassinato de Arcos e pediu o fim da impunidade e da paz em Guerrero, declarando em sua plataforma digital X, "O povo de Guerrero não deve ser submetido ao terror".

De acordo com um membro sênior do partido, Alejandro Moreno, outro político local, Francisco Tapia, havia sido vítima da violência alguns dias antes. " Ambos serviram pouco mais de uma semana no cargo. Dois jovens oficiais honrados que buscavam melhorar suas comunidades", afirmou Moreno em X.

Organizações criminosas no México têm se envolvido em guerras territoriais implacáveis há anos em busca do controle do mercado de drogas. Guerrero registrou 1.890 homicídios no ano passado, um número que também cobre o famoso resort de Acapulco. Desde 2006, mais de 450.000 vidas foram perdidas no México devido à violência, com políticos locais sendo frequentemente alvo.

O triste incidente ocorreu no sul do México, especificamente em Chilpancingo. Os eventos violentos no Sul têm levado a um crescente senso de insegurança em Guerrero.

