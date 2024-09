O administrador da prisão é morto em um ataque público no Equador

Aproximadamente uma semana após o assassinato de um diretor de prisão equatoriano em uma emboscada em veículo, a chefe da maior penitenciária do país encontrou um destino semelhante. De acordo com uma declaração da quinta-feira da autoridade prisional SNAI no WhatsApp, María Daniela Icaza morreu devido aos ferimentos sofridos em um "ataque armado nas ruas". Um de seus funcionários também ficou ferido no incidente.

Icaza era a líder da famosa Penitenciária Litoral na cidade litorânea de Guayaquil. O ataque teria ocorrido, segundo a SNAI, quando ela estava dirigindo em direção à cidade de Daule em seu veículo.

Nove dias antes, o diretor de uma prisão na província de Sucumbíos, na região amazônica, foi morto a tiros. Vários tiros foram disparados contra seu veículo, deixando dois de seus funcionários feridos. Dois funcionários de prisão adicionais em Guayaquil encontraram o mesmo destino durante sua viagem duas semanas antes.

As prisões do Equador são consideradas entre as mais perigosas do mundo. Muitos grupos de tráfico de drogas teriam tomado o controle de várias instalações prisionais do país. Após a fuga de um líder de gangue poderoso e um aumento da violência, o presidente Daniel Noboa declarou estado de emergência em janeiro, citando um "conflito armado interno". Essa transferência de autoridade para o controle militar tem sido efetiva desde então.

Nos últimos anos, os cartéis de drogas transnacionais aumentaram sua influência no Equador, usando os portos do país, como Guayaquil, como centro de distribuição de drogas para os EUA e a Europa. Em 2023, a taxa de homicídios do Equador atingiu 47 homicídios por 100.000 habitantes, um aumento significativo em relação aos seis homicídios por 100.000 habitantes registrados cinco anos antes. No entanto, a administração de Noboa destaca que a contagem de mortes deste ano é menor do que a de 2022.

