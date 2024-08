O administrador da cidade de Berlim defende a utilização de entranhas após ataques com facas

Em poucos dias, Berlim testemunha três incidentes brutais envolvendo mulheres esfaqueadas, com dois resultando em mortes. A Ministra da Justiça de Berlim, Felor Badenberg, do partido CDU, voltou a expressar suas preocupações, afirmando: "Chega dessa violência contra mulheres por homens. Isso não passa de pura misoginia." Ela pede urgentemente ao Ministro da Justiça Buschmann que inclua o monitor de tornozelo na Lei de Proteção contra a Violência.

"Ao mesmo tempo, estamos investigando a nível estadual, considerando as necessárias emendas legais e medidas preventivas", disse Badenberg. "Um fato é inegável: esses incidentes sangrentos não podem e não devem continuar."

O Ministro da Justiça Marco Buschmann recentemente expressou sua posição em uma entrevista, considerando os monitores de tornozelo eletrônicos uma ferramenta efetiva contra a violência doméstica e está aberto à sua utilização. Esses dispositivos transmitem a localização e, caso alguém viole a ordem de restrição e contato do agressor, a polícia é notificada imediatamente.

Mulher de 36 anos sobrevive a ataque com faca

Em outro incidente chocante em Berlim, uma mulher de 36 anos foi vítima de um ataque com faca em uma quarta-feira, enquanto outra de 28 anos caiu vítima em uma sexta-feira. Em ambos os casos, os suspeitos são homens. O suspeito do ataque à mulher de 36 anos é supostamente seu ex-marido, sob suspeita de feminicídio, o termo para mulheres mortas apenas por serem mulheres.

Em uma sexta-feira, uma mulher de 38 anos em Berlim foi atacada por um homem, que a sufocou e cortou com uma faca de cozinha. Felizmente, a polícia chegou a tempo e prendeu o suspeito de 32 anos. A mulher foi levada imediatamente ao hospital.

Iniciativa do Ministro da Família

A Ministra Federal da Família, Lisa Paus, do Partido Verde, também está determinada a proteger those affected by violence. "Nosso país luta com um problema alarmante de violência contra mulheres", ela declarou. "Isso precisa parar."

"Precisamos não só de um pacote de segurança contra atacantes terroristas armados com facas, mas também de medidas para prevenir e proteger mulheres da violência", disse Paus.

Nesse sentido, ela planeja apresentar uma Lei de Assistência à Violência, projetada para garantir a proteção de todas as vítimas de violência. "Isso exigirá investimento financeiro, permitindo que apoiemos os estados na criação de mais centros de prevenção e proteção para mulheres", observou Paus. "Atualmente, há muito poucos desses centros. Dois feminicídios em Berlim em uma semana equivalem a uma mulher sendo morta a cada dois dias na Alemanha por seu parceiro ou ex-parceiro. É difícil conter essa raiva e frustração."

