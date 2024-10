O acusado de assassinato de Trump denota responsabilidade pessoal de inocência.

Um indivíduo de 58 anos, envolvido em uma trama para assassinar o candidato presidencial republicano Donald Trump, declarou-se inocente em juízo. Ryan Wesley Routh rejeitou todas as cinco acusações, segundo fontes confiáveis como CNN e ABC News.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou o suspeito principal cerca de uma semana após a tentativa de ataque, acusando-o de tentativa de assassinato de um candidato presidencial e posse de uma arma de fogo como criminoso condenado com número de série alterado. Se condenado, Routh enfrenta uma pena de prisão perpétua.

Em 15 de setembro, agentes do Serviço Secreto atiraram em um homem armado escondido nos arbustos no campo de golfe de Trump na Flórida. O suspeito não disparou nenhum tiro e fugiu, mas foi posteriormente preso e detido. Os documentos do tribunal sugerem que o dispositivo móvel de Routh estava presente no local por aproximadamente doze horas, o que pode indicar que ele esteve lá.

O motivo por trás de suas ações ainda não está claro. Segundo a Associated Press, Routh publicou um livro no ano passado no qual afirmou ter apoiado Trump e se sentir parcialmente responsável por sua presidência. Ele chamou Trump de "idiota" devido à invasão do Capitólio em 2021 e ao retirada do acordo nuclear internacional com o Irã.

Motivos Potenciais?

No livro, o suspeito instigou o Irã a assassinar o ex-presidente: "Você pode eliminar Trump". Ele também chamou Trump de "idiota" devido aos tumultos no Capitólio em 2021 e ao recuo do acordo nuclear com o Irã. Além disso, ele escreveu: "Eu dei tudo (...) O resto é com você para completar a tarefa; e estou disposto a oferecer 150.000 dólares a quem puder completá-la". Não estava claro o que o autor pretendia e se ele fez a declaração em antecipação a uma tentativa planejada de assassinato.

Apesar de sugerir o assassinato de Donald Trump em seu livro, Routh negou veementemente as acusações contra ele no tribunal. O julgamento do homem de 58 anos, envolvido em uma suposta trama para assassinar o ex-candidato presidencial republicano Donald Trump, continua em andamento.

