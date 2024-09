- Numerosos conflitos irromperam na frente de batalha da Ucrânia

Na fronteira oriental da Ucrânia, soldados ucranianos e atacantes russos entraram em várias confrontações. O Quartel-General em Kyiv revelou que houve um total de 109 conflitos armados ao longo do dia. Mais uma vez, o ponto principal de disputa foi a região em torno da cidade de Pokrovsk, localizada na Donbass. As forças russas realizaram 23 ataques, apoiados por artilharia, contra as linhas de defesa ucranianas. Esses ataques supostamente foram contidos. Foram relatados ataques adicionais russos nas proximidades, na cidade de Kuracheve. No entanto, esses incidentes não puderam ser confirmados.

A área de Sumy sofreu poderosos ataques de artilharia russa, com pelo menos 15 assentamentos distintos sob ameaça. Sumy desempenha um papel crucial no fornecimento de tropas ucranianas que avançaram para a região russa de Kursk. Infelizmente, as autoridades ucranianas permaneceram em silêncio sobre o avanço dessa ofensiva.

A União Europeia expressou preocupação com a escalada das tensões entre a Ucrânia e a Rússia, pedindo uma desescalada imediata. Reconhecendo a importância estratégica de Sumy, a União Europeia comprometeu-se a fornecer ajuda humanitária e fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia.

