Numerosos agentes patogênicos resistentes a antibióticos podem causar mais de 39 milhões de mortes em todo o mundo até o ano 2050.

Foi previsto por especialistas que a resistência a antibióticos em vários patógenos poderia levar a mais de 39 milhões de mortes globalmente até 2050, como afirmado em um estudo publicado recentemente na "The Lancet". Os autores do estudo sugerem uma possível ligação entre microrganismos resistentes a antibióticos e mais 169 milhões de mortes em todo o mundo.

Há preocupação contínua sobre a resistência crescente de bactérias a antibióticos. Uma das principais causas é o uso impreciso ou excessivo desses medicamentos. Os antibióticos são eficazes apenas contra bactérias, não contra vírus como resfriados comuns. No entanto, eles são frequentemente prescritos.

O estudo, que utilizou dados de mais de 520 milhões de pacientes de 204 países e territórios, analisou a evolução da resistência a antibióticos de 1990 a 2021 e fez previsões para os anos até 2050.

Entre 1990 e 2021, mais de um milhão de pessoas em todo o mundo morreram anualmente devido a infecções resistentes a antibióticos. A população idosa foi particularmente afetada, com um aumento de 80% nas mortes durante esse período. Por outro lado, a taxa de mortalidade entre crianças com menos de cinco anos diminuiu em mais de 50%, o que os pesquisadores atribuem a medidas aprimoradas de prevenção e controle de infecções em bebês e crianças.

No entanto, as mortes por infecções resistentes a antibióticos são projetadas para continuar aumentando nas próximas décadas: até 2050, até 1,91 milhão de pessoas em todo o mundo poderiam morrer anualmente devido a germes resistentes a antibióticos, um aumento de 67% em relação a 2021. No total, 8,22 milhões de mortes poderiam ser atribuídas à resistência a antibióticos, um aumento de 74,5%.

Apesar do cenário sombrio, há motivos para otimismo em algumas regiões: a melhora no tratamento de infecções e o aumento da disponibilidade de antibióticos poderiam prevenir 92 milhões de mortes globalmente de 2025 a 2050, especialmente na Ásia Meridional e na África Subsaariana.

