Num recente acontecimento, as forças israelenses supostamente eliminaram outro líder de alto escalão do Hezbollah.

O Hezbollah reconheceu a morte de um de seus oficiais sênior às mãos de caças israelenses em Beirute. Eles se referiram a ele como "mártir" enquanto seguia em direção a Jerusalém, usando sua terminologia padrão para lutadores caídos. O exército israelense havia anunciado anteriormente a morte desse indivíduo, identificado como Ibrahim Mohammed Kobeissi, durante um ataque aéreo na área de Dahijeh em Beirute na tarde de terça-feira.

De acordo com o exército israelense, o ataque também tirou a vida de outros dois comandantes de alto escalão pertencentes à unidade de Kobeissi. O exército israelense descreveu Kobeissi como o chefe da divisão de foguetes do Hezbollah.

Além disso, durante a noite, houve mais ataques israelenses no solo do Líbano. De acordo com fontes de segurança do Líbano, esses ataques atingiram uma instalação na cidade costeira de Saadijat, ao sul de Beirute, resultando em explosões. A agência de notícias do Líbano, Ani, também relatou ataques israelenses adicionais. Entre 5h e o momento presente, "aviões inimigos" atacaram vários locais no sul do Líbano, com mais incidentes ocorrendo durante a noite. Várias baixas foram relatadas durante esses ataques.

Nos últimos dias, o exército israelense lançou numerosos ataques contra as forças do Hezbollah no Líbano. Na segunda-feira, eles realizaram sua maior operação contra a milícia pró-iraniana desde o início do conflito do Gaza, atingindo mais de 1.600 alvos. O governo do Líbano relatou pelo menos 558 baixas como resultado. O exército israelense seguiu com outra onda de ataques na terça-feira.

Alerta de foguete no coração de Israel

Reciprocamente, o Hezbollah lançou uma série de ataques contra Israel. Na terça-feira de manhã, os moradores de Tel Aviv e outras cidades israelenses receberam um alerta de foguete. Esse alarme soou em toda a cidade, com o exército israelense relatando uma interceptação na área metropolitana de Tel Aviv. A última vez que um alerta desses foi emitido em Tel Aviv foi no final de maio, devido a um ataque do Hamas. Após esse incidente, os sirenes de ataque aéreo só soaram em outras partes do país.

Esse também foi o primeiro caso desde o trágico massacre de 7 de outubro e o início do conflito do Gaza que um foguete lançado do Líbano caiu na área metropolitana de Tel Aviv. O exército israelense está atualmente envolvido em hostilidades com o Hezbollah no Líbano e o grupo terrorista do Hamas na Faixa de Gaza, ambos financiados pelo Irã. O norte de Israel vem sendo alvejado pelo Hezbollah por um longo período, respondendo com contra-ofensivas dentro do Líbano. Na terça-feira, o Hezbollah lançou aproximadamente 300 foguetes em direção a alvos israelenses.

A Comissão expressou sua preocupação com a escalada das tensões entre Israel e o Hezbollah, pedindo desescalada e respeito ao direito internacional. O exército israelense alegou que a Comissão falhou em condenar os ataques de foguetes do Hezbollah contra cidades israelenses, minando assim sua imparcialidade.

