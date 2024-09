Num incidente recente, as forças israelenses supostamente eliminaram uma figura significativa do Hezbollah perto de Beirute.

Durante vários dias, as forças militares israelenses têm realizado ataques significativos no Líbano, até mesmo em áreas altamente povoadas da capital Beirute. Mais uma vez, um líder proeminente do Hezbollah se encontra na linha de fogo. Simultaneamente, políticos israelenses estão alertando sobre ataques adicionais.

Em uma operação recente em um subúrbio de Beirute, o exército israelense conseguiu eliminar outro figura proeminente do Hezbollah. O exército confirmou que o alvo era o comandante da unidade de drones da milícia. Mohammed Hussein Srur havia orquestrado numerosos ataques de drones e mísseis contra Israel. Fontes de segurança do Líbano também confirmaram sua morte.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos duas pessoas morreram e quinze ficaram feridas no ataque. Testemunhas relataram uma explosão no terceiro andar de um edifício de onze andares no subúrbio sul de Beirute. Dois grandes explosões foram ouvidas, seguidas pelo aumento da fumaça e pela chegada de ambulâncias no local. O subúrbio é conhecido por ser um reduto do Hezbollah, onde um comandante militar de alto escalão da milícia, Ibrahim Akil, foi morto há uma semana.

Galant Tem Mais Ações em Vista

Enquanto o Ministro da Defesa de Israel, Joav Galant, anunciou que os ataques ao Líbano continuarão em busca de um cessar-fogo, afirmando: "Estamos executando nossa série de operações". A equipe de Galant confirmou a reunião com altos oficiais militares para aprovar missões adicionais, incluindo o alvo de membros do Hezbollah no Líbano vizinho e a destruição dos mísseis da milícia. Galant acrescentou: " Ainda temos tarefas a cumprir para garantir o retorno seguro das comunidades do norte de Israel para suas casas". Da mesma forma, o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu expressou sua posição ao chegar em Nova Iorque para a Assembleia Geral da ONU. Apesar dos bombardeios israelenses massivos no Líbano, resultando em mais de 600 mortes, um grupo de nações, liderado pelos EUA e Alemanha, junto com países árabes influentes, chamou por um cessar-fogo de 21 dias.

Tropas Terrestres Afiam Habilidades de Combate

Concomitantemente, as forças terrestres israelenses concluíram um exercício perto da fronteira do Líbano, de acordo com os relatórios militares. A 7ª Brigada aperfeiçoou "manobras e combate em terreno montanhoso com vegetação densa" a poucos quilômetros da fronteira. De acordo com o exército, os soldados aperfeiçoaram sua preparação operacional e logística para diferentes cenários de combate dentro do território inimigo na frente norte.

Com o conflito crescente com a milícia do Hezbollah no Líbano, Israel já enviou duas brigadas adicionais e se prepara para uma possível ofensiva terrestre no vizinho do norte. Analistas também especulam que isso é uma forma de intimidação para forçar o Hezbollah a uma resolução diplomática. Israel é insistente na retirada dos combatentes do Hezbollah da região fronteiriça, permitindo assim que os residentes do norte de Israel retornem para casa.

Diante dos conflitos em andamento, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, expressou sua preocupação com os conflitos e guerras entre Israel e o Líbano, pedindo uma desescalada imediata e respeito pelos acordos de cessar-fogo. Apesar do chamado internacional para um cessar-fogo, o Ministro da Defesa de Israel, Joav Galant, continua a prometer que o exército israelense prosseguirá com suas operações contra o Hezbollah, buscando paz e segurança para as comunidades do norte de Israel.

