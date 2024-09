Num caso que durou mais de quatro décadas, um homem foi punido por seu papel no homicídio de 1980 de seu vizinho anterior no Kansas.

A investigação sobre o tiroteio fatal de Mary Robin Walter em 24 de janeiro de 1980, em Great Bend, aos 23 anos, havia estagnado até 2022. Um detetive conseguiu convencer o xerife do condado de Barton, Brian Bellendir, a reviver o caso, utilizando ferramentas e métodos modernos não disponíveis na época.

As novas evidências apontaram para Steven L. Hanks, que tinha 25 anos na época e havia sido um suspeito potencial inicialmente. O escritório do Procurador-Geral do Kansas declarou em um comunicado de sexta-feira que foram as recentes confissões de Hanks durante novas entrevistas que permitiram às autoridades indictá-lo em 2022, quando ele residia em Burden, Kansas.

Hanks, agora com 70 anos, recebeu sua sentença por homicídio em segundo grau na quinta-feira. Seu acordo de culpa de agosto estipulava não menos de 5 anos e não mais de 25 anos. No entanto, o juiz do Tribunal Distrital do Condado de Barton, Steve Johnson, desviou do acordo de culpa na quinta-feira e sentenciou Hanks a não menos de 10 anos e não mais de 25 anos.

O xerife afirmou que este é provavelmente o caso frio mais antigo não resolvido do Kansas a ser reaberto e resultar em uma condenação.

"É decepcionante que muitas pessoas significativamente impactadas por esse infeliz incidente já tenham falecido antes de ver o suspeito levado à justiça", afirmou Bellendir na sexta-feira. "Sinto-me grato por ter tido os recursos e os funcionários determinados para concluir esse caso. O crédito pela solução desse homicídio vai para os oficiais dedicados com a tenacidade de levá-lo a uma conclusão."

Walter era esposa, mãe e estudante de enfermagem quando foi morta a tiros várias vezes. Uma pistola de calibre .22 foi encontrada na cena, que foi determinada como a arma do crime. De acordo com o xerife, relatado pelo Wichita Eagle, ninguém havia trabalhado ativamente no caso desde pelo menos 1982 até que ele fosse reaberto.

O sargento detetive Adam Hales e o tenente David Paden entrevistaram Hanks, vizinho de Walter na época e suspeito inicial. Durante suas entrevistas, Hanks admitiu ter matado Walter, afirmou o escritório do procurador-geral. A promotora, associada ao procurador-geral adjunto Jessica Domme, elogiou sua diligência.

"Justiça foi feita para Robin devido à sua dedicação e compromisso com esse caso frio", afirmou Domme.

Hanks já havia cumprido pena na prisão por outro crime. Foi preso em 1981 e acusado de estupro, bateria, roubo e arrombamento. Foi condenado e solto em 1993, de acordo com o Departamento de Correções do Kansas.

Os comunicados do xerife e do escritório do procurador-geral, bem como os registros judiciais on-line, não revelaram a motivação de Hanks para matar Walter. Bellendir não estava disponível para comentários no sábado, de acordo com a assessoria de imprensa do xerife. O escritório do procurador-geral e o advogado de Hanks não responderam aos pedidos de comentários do The Associated Press no sábado.

