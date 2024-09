Noruega impõe restrições aos pedidos de asilo da Ucrânia

16:51 Forças Russas se Preparam para Chegada de Novos Recrutas

O próximo alistamento para russos com menos de 30 anos está marcado para 1º de outubro, de acordo com o serviço de inteligência militar britânico. Esses indivíduos são obrigados a servir por um ano nas forças armadas. Até agora, esses novos recrutas não viram combate na Ucrânia, mas estão estacionados na região russa de Kursk, de onde se espera que as forças ucranianas sejam expulsas. Queixas têm surgido de famílias russas, alegando que seus filhos foram enviados para a batalha com menos de quatro meses de treinamento. De acordo com a lei russa, recrutas não podem ser enviados para uma zona de conflito até terem completado quatro meses de treinamento e treinamento especializado.

16:22 Alemanha Sediará Reunião Aliada com Biden Sobre Ucrânia

Durante sua visita à Alemanha, o presidente dos EUA, Joe Biden, realizará uma reunião com apoiadores da Ucrânia em 12 de outubro na base aérea dos EUA em Ramstein, na Renânia-Palatinado, de acordo com o porta-voz do governo Steffen Hebestreit. Juntamente com a Alemanha, os EUA planejam sediar uma reunião do chamado Grupo de Contato para a Defesa da Ucrânia. Hebestreit explica: "Neste formato, mais de 50 nações se unem para colaborar no apoio à Ucrânia". Não está claro se o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, participará da reunião pessoalmente.

15:56 Lituânia Quer Adquirir Tanques Leopard 2 da Alemanha para Nova Divisão

A Lituânia está negociando para adquirir tanques Leopard 2 para uma nova divisão de seu exército. O ministro da Defesa Laurynas Kasciunas espera assinar o contrato em novembro, após a decisão final do Conselho de Segurança Nacional. Kasciunas não revela a quantidade ou o tipo de tanques, que são produzidos na Alemanha. A Lituânia, membro da NATO e da UE, faz fronteira com o exclave russo de Kaliningrad e com o aliado da Rússia, Belarus. O governo lituano identificou o conflito na Ucrânia como uma ameaça direta à segurança do país e está intensificando seus esforços militares ao criar uma nova divisão, que incluirá um batalhão de tanques. No futuro, uma brigada blindada do Exército Alemão também deverá ser estacionada permanentemente na Lituânia.

15:20 Discord em Risco de ser Bloqueado Totalmente na Rússia

O plataforma de comunicação Discord pode ser proibida completamente na Rússia em breve, de acordo com o jornal russo Kommersant. O órgão de supervisão de mídia da Rússia está considerando essa medida devido a supostas violações da lei russa, sem especificar infrações específicas no relatório. Os usuários na Rússia começaram a enfrentar problemas técnicos com o Discord no início do mês. Cerca de 29-40 milhões de pessoas na Rússia usam o Discord, com jogadores, estudantes e traders de criptomoedas sendo seus principais usuários.

13:04 Pacote de Ajuda de Biden Fica Aquém do Pedido de Zelensky

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu um novo pacote de ajuda de vários bilhões de dólares à Ucrânia, mas não atendeu ao pedido de Zelensky para eliminar as restrições às armas fornecidas pelo Ocidente para permitir ataques profundos no território russo. O analista político Thomas Jäger oferece uma explicação para essa decisão.

12:36 Cidadão Americano Acusado de 'Atividades de Mercenário' na Rússia

De acordo com a agência de notícias do governo russo RIA Novosti, um cidadão americano de 72 anos está sendo acusado de 'atividades de mercenário' na Rússia desde a última sexta-feira. O suspeito, identificado como Michael Stefan Hubbard, do Michigan, é acusado de participar de combates ao lado das forças ucranianas no conflito atual, de acordo com a agência de notícias. O relatório não forneceu detalhes sobre quando ou onde o cidadão americano foi detido.

12:01 Ataque Russo a Estação de Polícia em Kryvyi Rih Mata Mulher e Feriu Outros

Relatos de novos ataques russos surgiram nas regiões sul e central da Ucrânia. Uma estação de polícia em Kryvyi Rih foi atingida por um míssil nas primeiras horas da manhã, resultando na morte de uma mulher e no ferimento de pelo menos cinco pessoas. Equipes de resgate ainda estão procurando sobreviventes e relataram danos a edifícios residenciais.

Em Dnipro, uma instalação industrial foi atingida por ataques aéreos russos, ferindo pelo menos oito pessoas durante a noite. A região de Kherson, na Ucrânia, relatou vítimas de ataques aéreos russos nos últimos dias.

11:27 Possível Violação do Espaço Aéreo da NATO por Drone Russo

O ministério da Defesa da Romênia relatou que um drone russo pode ter momentaneamente entrado no espaço aéreo romeno durante a noite. De acordo com o ministério, o drone pode ter violado o espaço aéreo romeno por menos de três minutos na área da fronteira. O drone era supostamente envolvido em um ataque à cidade do sul da Ucrânia, Izmail. As autoridades ucranianas relatam três mortes e mais de uma dúzia de feridos em um ataque de drone a Izmail durante a noite, no qual também afirmam ter derrubado 24 de 32 drones russos.

10:20 Atualização: Inteligência dos EUA Espera Reação Severa se Ucrânia Usar Mísseis de Longo Alcance contra a Rússia

De acordo com fontes não identificadas, as agências de inteligência dos EUA esperam sérias consequências se a Ucrânia usar mísseis de longo alcance do Ocidente para atacar dentro do território russo. Essa ação poderia potencialmente desencadear uma forte retaliação, de acordo com uma análise de inteligência secreta mencionada pelo "New York Times". As agências consideram várias ações de contrapartida da Rússia, que vão desde operações de incêndio e sabotagem na Europa até potenciais ataques letais em instalações de apoio militar dos EUA e europeias. Enquanto ataques russos abertos são improváveis, atividades de inteligência encobrid

09:57 Analista Munz Avalia Nova Ameaça de Putin: Restrição de Exportação de Materiais Brutos "Não Afetará Oeste Severamente"A Rússia avisou o Ocidente das consequências no caso de autorização para o uso de armas de longo alcance contra alvos russos. O presidente Putin deu pistas sobre restrições de exportação de matérias-primas estratégicas, como urânio, como represálias contra o Ocidente. O jornalista da ntv Munz discute o contexto e as consequências.

08:40 Marinha Ucraniana Intrigada com Construção Russa Perto da Ponte da CrimeiaUma construção russa enigmática perto da Ponte da Crimeia está deixando a Marinha Ucraniana perplexa, de acordo com o porta-voz da marinha Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo "The Kyiv Independent" na televisão ucraniana. O propósito da construção permanece desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é cedo para tirar conclusões", admitiu Pletenchuk. O porta-voz da marinha não espera que os russos concluam o projeto devido às condições climáticas deterioradas. "Eles continuam a colocar algo novo no Estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, eles acabam encalhados na costa." A ponte conecta a Rússia à Península da Crimeia, que a Rússia conquistou.

08:08 Cidade Ucraniana na Fronteira com a Romênia Sofre Ataque, Várias Pessoas MortasA cidade de Ismajil no sul da Ucrânia foi atingida. Três pessoas morreram em um ataque de drone russo nesta manhã, anunciou o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os falecidos eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e carros danificados, bem como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do Rio Danúbio servindo como fronteira. Leia mais aqui.

07:40 Para Avançar nas Negociações: Especialista em Política Externa do SPD Roth Advoga "Substancialmente Mais" de Ajuda MilitarO especialista em política externa do SPD Michael Roth apoia a Europa em fornecer mais ajuda militar à Ucrânia. "Em particular, os maiores países europeus devem contribuir significativamente mais do ponto de vista militar para garantir que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", comentou Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é o momento de mobilizar todos os recursos para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações". O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag enfatiza: "Aqueles que desejam pôr fim ao conflito o mais rápido possível devem equipar a Ucrânia adequadamente". A força militar e a diplomacia são duas facetas interligadas. "O Putin só estará disposto a negociar se estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível".

07:09 Baerbock: Ausência do Nosso Apoio Deixaria Hospitais e Crianças Ucranianas DesprotegidasA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, apoia as entregas de armas do Ocidente à Ucrânia e alerta contra o enfraquecimento do apoio a Kyiv. "A ideia de que não haveria lutas ou mortes na Ucrânia sem armas defensivas é tão fácil de entender quanto equivocada", afirmou Baerbock na quinta-feira na Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de se defender, está acabado para a Ucrânia". O presidente russo Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz em junho com bombardeios de um hospital infantil. Enquanto Putin se recusar a negociar, cancelar nosso apoio deixaria os hospitais e crianças ucranianos vulneráveis. Baerbock destaca que a Rússia "sempre brincou com a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

06:45 Eslovênia: Não Deve Desconsiderar Uso de Mísseis de Alcance Longo em Território RussoO governo esloveno alerta contra julgamentos precipitados sobre o deployment de armas ocidentais de longo alcance no território russo devido às reservas alemãs. "Geralmente não é aconselhável declarar certos temas como fora de discussão antecipadamente", disse o primeiro-ministro Robert Golob à margem da Debate Geral da ONU em Nova York. "É uma questão complicada, mas acho que neste momento todas as possibilidades devem ser consideradas, e então a melhor adaptada à situação atual deve ser selecionada", respondeu Golob quando perguntado sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance. Até agora, especialmente a Alemanha e os EUA têm sido hesitantes nesse aspecto. O chanceler Olaf Scholz recentemente descartou a ideia de entregar armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro.

06:01 Trump Agenda Reunião com ZelenskyO ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja interagir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta sexta-feira em Nova York. O evento está programado para acontecer na Trump Tower em Manhattan, como Trump anunciou. Zelensky, que teve uma reunião com o presidente Joe Biden na quinta-feira, é dito ter estendido sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelensky expressou seu desejo de se encontrar com Trump, Biden e a vice-presidente Kamala Harris para apresentar sua "estratégia de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Confira mais detalhes aqui.

04:25 Harris Garantece Apoio a Zelensky e Advertiu Sobre uma Vitória de TrumpA candidata democrata a presidente, Harris, confirmou seu apoio inabalável ao presidente ucraniano Zelensky e alertou contra uma vitória de Trump, sem mencionar seu nome explicitamente. "Minha lealdade ao povo da Ucrânia permanece inabalável. (...) Eu vou permanecer comprometida com a Ucrânia e trabalhar incansavelmente para garantir que a Ucrânia emergirá vitoriosa e viverá em paz e prosperidade", diz Harris durante a visita de Zelensky a Washington. Ela emite um alerta de que o conflito não pode ser resolvido sem a participação da Ucrânia. No entanto, há alguns nos EUA que buscam encerrar o conflito forçando a Ucrânia a render grandes territórios, aceitar a neutralidade e abrir mão da assistência de outras nações. Harris compara essas propostas às do líder do Kremlin, Putin, que ela vê como uma rendição.

02:08 Ucrânia Relata Bombardeios Próximos a KhersonAs forças russas bombardearam repetidamente o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson na quinta-feira, segundo Prokrudin, governador da região. Uma mulher morreu e outra ficou ferida, ele notou em uma publicação no Telegram.

00:55 Reino Unido Planeja Entregar Mais Sistemas de Artilharia à UcrâniaO Reino Unido planeja distribuir outro conjunto de sistemas de artilharia autopropelidos, AS90s, ao exército ucraniano. Dez desses sistemas já foram entregues, com mais seis a seguir nas próximas semanas, anunciou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU Luta para Financiar Ajuda aos Ucranianos Neste InvernoA ONU admite que não possui fundos suficientes para ajudar os ucranianos durante o período de inverno. "Nosso nível de financiamento no momento é significativamente menor do que o necessário para este período de tempo", diz Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR na Ucrânia. Atualmente, a UNHCR possui apenas 47% dos fundos necessários para apoiar those deslocados ou impactados pelo conflito na Ucrânia. Há um ano, a UNHCR havia alcançado 70% de sua meta de financiamento.

22:13 Biden Promete Aumentar Ajuda à UcrâniaO presidente Joe Biden afirma que os EUA intensificarão sua ajuda à Ucrânia no tempo restante de seu mandato. Isso, ele diz, fortalecerá a posição de negociação do governo ucraniano em Kyiv. O mandato de Biden termina em janeiro, e ele poderá ser sucedido pela vice-presidente Kamala Harris ou pelo republicano Trump, que se espera que diminua o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia Advertiu sobre Ataques Intensificados na Região de ZaporizhzhiaRelatórios de inteligência ucranianos sugerem que as forças russas estão se preparando para intensificar suas ações ofensivas na região de Zaporizhzhia em breve. "Há uma crescente agressão no setor de combate na região de Zaporizhzhia", disse um porta-voz das tropas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Tivemos cinco ataques [russos] nas últimas 24 horas, e o número pode aumentar, já que nossa inteligência indica que o inimigo está reunindo forças de ataque perto de [o assentamento de] Pryiutne". O porta-voz também mencionou a chegada de veículos blindados leves pelo lado russo, sugerindo que eles estão se preparando para operações ofensivas.

21:00 Biden Recebe Zelensky: A Ucrânia Não PerderáAo receber Zelensky em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu o apoio contínuo dos Estados Unidos. "A Rússia não prevalecerá, a Ucrânia sim", disse Biden ao receber Zelensky na Sala Oval da Casa Branca: "E nós estaremos ao seu lado em cada passo do caminho". Leia mais aqui.

Despite the ongoing tensions in Ukraine, it's important to note that cyberwarfare can also pose a significant threat in modern conflicts. In fact, some analysts have suggested that Russia could potentially use cyberwarfare tactics against NATO allies, including Germany, as retaliation for their support of Ukraine.

Given this perspective, the escalating cyberwarfare landscape could potentially affect the strategies of nations like Russia in its cyber operations against NATO allies, adding a new layer of complexity to the current conflict in Ukraine.

