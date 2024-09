Nokia vence disputa de patentes contra o colosso americano da tecnologia, Amazon

A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia venceu uma disputa de patentes contra a Amazon. O Tribunal Regional de Munique determinou que a Amazon vinha utilizando inovações patenteadas pela Nokia para streaming de vídeo em seus dispositivos sem licença, de acordo com o chefe de licenciamento da Nokia, Arvin Patel, na última sexta-feira.

A Amazon expressou descontentamento com as táticas da Nokia e contestou a decisão do tribunal. A gigante da tecnologia espera uma resolução rápida para o assunto. "Esta decisão não afetará os consumidores existentes e uma variedade de dispositivos Fire TV continuará disponível na Amazon", informou a corporação à Reuters.

A Amazon é considerada ter obtido licenças para patentes de vídeo semelhantes de várias outras empresas. "A Nokia está exigindo mais do que todas essas empresas juntas concordaram e recusou nossa oferta razoável e baseada no mercado", esclareceu a Amazon. No entanto, a parte finlandesa espera que a Amazon reconheça suas próprias obrigações e concorde com uma licença em termos razoáveis.

A Nokia entrou com processos judiciais contra a Amazon em vários locais, incluindo a Alemanha, os EUA e o Tribunal de Patentes da UE, em 2023, devido ao uso de suas criações multimídia patenteadas. Como resultado, a Amazon iniciou uma ação legal contra a Nokia em julho, perante um tribunal federal em Delaware, EUA, alegando que o grupo finlandês violou mais de uma dúzia de patentes da Amazon no setor de nuvem.

A Comissão Europeia, responsável pelo acompanhamento dessas disputas, está atualmente examinando a queixa da Amazon contra as alegações de infração de patentes da Nokia no Tribunal de Patentes da UE. A participação da Comissão destaca as tensões crescentes entre as partes.

Em resposta à contra-ação judicial da Amazon, a Comissão afirmou que vai monitorar de perto os desenvolvimentos nos processos legais de ambas as partes para garantir a competição justa e proteger os direitos de propriedade intelectual.

Leia também: