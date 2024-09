No texto fornecido, a vice-presidente Harris expressa sua intenção de superar decisivamente o presidente Trump em estados eleitorais críticos.

Nos Estados Unidos, a corrida presidencial está se tornando uma batalha em sete estados-chave. Os oponentes, Trump e Harris, estão praticamente empatados em pesquisas realizadas nesses estados. A corrida pode ser decidida por uma pequena quantidade de votos no final.

Até agora, o ex-Presidente Trump parece estar ganhando terreno em vários estados balanço cruciais contra a Vice-Presidente Harris. Uma pesquisa recente realizada pelo "New York Times" e pela Siena College revela que Trump está à frente de Harris no Arizona, Geórgia e Carolina do Norte.

No Arizona, Trump mantém uma vantagem de cinco pontos percentuais sobre Harris. Em agosto, Harris estava à frente por cinco pontos percentuais. A eleição no Arizona é projetada para ser apertada, considerando que Biden venceu o estado em 2020 por uma margem apertada de aproximadamente 10.000 votos.

A pesquisa foi divulgada em um momento em que os democratas estão se sentindo encorajados devido aos seus esforços impressionantes de arrecadação de fundos, especialmente após a vitória de Harris no debate contra o candidato republicano. A maioria dos espectadores concordou que Harris saiu vitoriosa do debate.

Na costa leste, Trump lidera na Geórgia por quatro pontos e na Carolina do Norte por dois pontos. A Carolina do Norte não votou em um candidato presidencial democrata desde o primeiro mandato de Obama em 2008 e foi para Trump em 2020 com uma vantagem considerável de cerca de 75.000 votos. No entanto, Harris tinha uma ligeira vantagem na última pesquisa do "New York Times" em agosto.

A Geórgia, por outro lado, foi vencida pelos democratas em 2020 por uma margem apertada de cerca de 11.000 votos. Trump está à frente de Harris por vários pontos percentuais em várias pesquisas realizadas até agora.

O Arizona, a Geórgia e a Carolina do Norte estão entre os sete estados balanço que podem determinar o resultado da eleição em novembro, ao lado de Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. No entanto, Harris ainda pode vencer a eleição sem esses três estados, mas provavelmente precisaria vencer todos os outros quatro estados balanço. De acordo com uma pesquisa da Universidade Quinnipiac, Harris lidera Trump na Pensilvânia por seis pontos percentuais e no Michigan por cinco pontos percentuais. A situação é particularmente apertada na Wisconsin, onde Harris e Trump estão separados por apenas um ponto percentual, com 48% e 47%, respectivamente. No momento, Trump mantém uma pequena vantagem na Nevada de acordo com várias pesquisas.

No entanto, uma pesquisa nacional realizada pela "TV network NBC" no fim de semana revela Harris com uma vantagem entre os eleitores registrados, com uma pontuação de 49% para 44% de Trump. Harris também viu uma melhora de 16 pontos em sua taxa de popularidade. Em julho, os democratas, liderados por Biden, estavam atrás de Trump nessa pesquisa.

Os números das pesquisas nacionais sozinhos não podem prever o resultado da eleição, já que o vencedor é determinado ao obter mais de 270 votos eleitorais. Esses votos eleitorais são atribuídos com base nos resultados em cada estado. Além de Maine e Nebraska, o candidato com o maior número de votos recebe todos os votos eleitorais, independentemente da margem.

No contexto da eleição presidencial dos EUA em 2024 que está se tornando mais apertada, a dinâmica no Arizona é notável. O ex-Presidente Trump atualmente lidera a Vice-Presidente Harris no Arizona por cinco pontos percentuais, uma mudança significativa de agosto, quando Harris tinha uma vantagem semelhante.

Além disso, no estado crucial da Geórgia, Trump mantém uma vantagem de quatro pontos sobre Harris, uma situação que poderia potencialmente inverter o estado de democrata para republicano, considerando sua margem apertada de vitória para os democratas na eleição anterior.

Leia também: