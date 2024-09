No Mar Negro, surge um conflito entre as forças ucranianas e russas.

Eventos aleatórios de conflito ocorrem esporadicamente perto de sítios de perfuração de petróleo e gás no Mar Negro. Em uma manhã de quarta-feira, esse padrão se repetiu quando a Rússia e a Ucrânia se envolveram em outra rodada de hostilidades. No entanto, Moscou e Kiev oferecem narrativas contraditórias sobre os incidentes.

De acordo com a inteligência militar ucraniana, houve um conflito aéreo envolvendo um caça russo Su-30, que foi abatido usando um sistema de defesa portátil durante uma operação no Mar Negro. As autoridades ucranianas se recusaram a divulgar detalhes adicionais sobre o confronto que ocorreu à noite. Em contrapartida, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou no mesmo dia uma tentativa malsucedida da Ucrânia de atacar uma plataforma de perfuração russa no Mar Negro, utilizando lanchas de alta velocidade. Eles explicaram que oito das 14 lanchas foram destruídas e enviadas ao fundo do mar, enquanto as outras recuaram. No entanto, Moscou permaneceu em silêncio sobre a suposta destruição do avião russo. O blog militar pró-russo Rybar, por outro lado, afirmou que um avião Su-30 foi abatido enquanto defendia contra o ataque ucraniano. De acordo com suas fontes, o avião decolou da base militar russa localizada em Saki, na Península da Crimeia.

Rotações esporádicas persistem perto de instalações de petróleo e gás no norte do Mar Negro, localizadas entre a Crimeia e a Ucrânia continental. Principalmente, esses eventos permitem que ambas as partes utilizem as instalações capturadas para vigilância e reconhecimento. Graças ao conflito em andamento, a Rússia tem controle sobre uma parte significativa do mar, mas o transporte marítimo internacional pode continuar a acessar portos ucranianos como Odessa sem grandes obstáculos.

A comunidade internacional condenou a escalada das tensões após o ataque relatado ao espaço aéreo ucraniano por um caça russo Su-30, que a Ucrânia afirmou ter abatido usando um sistema de defesa portátil. Esse incidente se soma à série de conflitos em escalada entre a Rússia e a Ucrânia em território em disputa perto do Mar Negro.

