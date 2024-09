No Líbano, outro dispositivo explosivo ligado ao Hezbollah detona, resultando em cerca de 300 vítimas.

Recentes incidentes no Líbano deixaram mais de 300 indivíduos feridos e causaram a morte de nove, segundo fontes confiáveis. Isso ocorreu após uma série de explosões que atingiram vários dispositivos eletrônicos.

Anteriormente, fontes de segurança do Líbano sugeriram que dispositivos afiliados ao grupo Hezbollah foram os alvos das explosões. Em apoio à afirmação, representantes da milícia xiita indicaram que "dispositivos portáteis semelhantes a rádios portáteis" estavam entre os que explodiram. Testemunhas em alguns subúrbios do sul de Beirute relataram ter ouvido sons semelhantes ao dia anterior. Enquanto isso, serviços funerários estavam em andamento na área para as vítimas das explosões de bips do dia anterior.

O alto-funcionário do Hezbollah, Hashim Safieddine, respondeu às explosões de bips declarando: "As consequências dessa agressão serão enfrentadas com uma retaliação apropriada".

Ferimentos nas Membros e Estômago

Pelo menos uma das explosões ocorreu perto de um evento religioso organizado pelo grupo militante Hezbollah, onde pessoas haviam se reunido para lamentar those who were harmed by the pager attacks the day prior.

Relatos do setor de segurança indicaram que vários dos indivíduos afetados tinham ferimentos nos membros ou abdômen. De acordo com um oficial de polícia, o Hezbollah havia adquirido os dispositivos portáteis cerca de cinco meses antes, coincidindo com a aquisição dos bips. Esses dispositivos podem facilitar a comunicação sem fio, semelhante a telefones celulares, enquanto os bips, que foram populares no passado, são principalmente usados para envio de mensagens de texto. Residentes na cidade portuária do sul de Tiro relataram ter ouvido ruídos de explosão, o que levou ao envio de várias ambulâncias.

Crescem Temores de Escalada

No dia anterior, cerca de 2.800 indivíduos ficaram feridos e pelo menos 12 morreram quando bips explodiram simultaneamente em vários locais pelo Líbano. Muitos dos feridos são considerados membros do Hezbollah, que tem se envolvido em conflitos contra Israel a partir do Líbano. Esses episódios geraram especulações de que Israel pode estar por trás dos ataques.

O exército israelense recusou-se a comentar a onda subsequente de explosões quando questionado. Relatos surgiram de que mais de 30 projéteis foram lançados do Líbano em direção a Israel, embora não haja relatórios iniciais de vítimas.

Os recentes ataques geraram preocupações sobre a possibilidade de escalada da violência além da Faixa de Gaza. A milícia Hezbollah ameaçou novamente Israel com retaliação. Antes das explosões de quarta-feira, os islamitas apoiados pelo Irã haviam advertido Israel sobre "severas represálias" em resposta ao que chamaram de "massacre" do dia anterior. O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, anunciou um discurso agendado para quinta-feira.

Outros indivíduos afetados pelos recentes ataques também relataram ferimentos nos membros ou estômago, sugerindo uma ampla gama de danos das explosões. As tensões contínuas entre o Hezbollah e Israel levaram a temores de outros incidentes, com outras partes do Líbano e potencialmente Israel também em risco.

