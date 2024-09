No final do prazo, o Governo Federal estende a sua supervisão da gestão fiduciária da Rosneft Alemanha.

Certo, deixe-me reformular isso para você:

Logo antes do prazo de 10 de setembro, o governo federal estendeu seu controle sobre as operações da Rosneft Alemanha como administrador de novo. Assim, a Rosneft Alemanha permanecerá sob a jurisdição da Agência Federal de Rede até 10 de março de 2025, como anunciado pelo Ministério da Economia na segunda-feira. As operações da empresa abrangem três refinarias, com aproximadamente 54% de propriedade da PCK Schwedt em Brandenburg.

A Rosneft Alemanha detém uma significativa participação de 12% na capacidade total de processamento de petróleo da Alemanha, sendo uma das maiores empresas de processamento de petróleo do país, destacou o ministério. A necessidade de estender a administração do administrador foi enfatizada devido aos potenciais riscos à segurança energética do país. O movimento é particularmente crucial para garantir o suprimento de petróleo aos estados federais de Berlim e Brandenburg.

O Ministério informou que a Rosneft Rússia apresentou evidências críveis de sua intenção de vender a Rosneft Alemanha até o final do ano. Declarações de potenciais compradores e sessões de negociação com o governo federal apoiam essa afirmação. Relatórios sugerem que o emirado de Qatar está considerando a compra das ações da Rosneft na PCK Schwedt.

O Ministério da Economia afirmou que a venda da Rosneft Alemanha seria o método mais seguro e rápido do ponto de vista legal para facilitar investimentos nas refinarias e garantir os sites. Essa opção se tornou viável devido à decisão da Rosneft de suspender seus desafios legais contra as ordens do administrador.

Originalmente propriedade de 100% do conglomerado russo Rosneft, a Rosneft Alemanha passou para a administração da Agência Federal de Rede em setembro de 2022, após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. A administração foi inicialmente válida por seis meses e requer extensão periódica. A administração anterior estava prestes a expirar em 10 de setembro.

A Rosneft Alemanha, atualmente sob a gestão do governo federal, contribui significativamente para a capacidade de processamento de petróleo da Alemanha com uma participação de 12%. A extensão da administração do governo federal sobre a Rosneft Alemanha é crucial para manter o suprimento de petróleo a Berlim e Brandenburg.

Leia também: