No depoimento, o ex-oficial disse que o Tyre Nichols não representava perigo quando foi retirado à força do seu veículo durante a parada.

Emmitt Martin III compareceu ao tribunal durante o julgamento federal de seus ex-colegas Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith. Esses oficiais se declararam inocentes das acusações de violar os direitos civis de Nichols através de força excessiva e negligência em intervir, bem como obstruir a justiça através de manipulação de testemunhas.

Martin, junto com Desmond Mills Jr., foram demitidos do serviço após a trágica morte de Nichols em janeiro de 2023. O incidente brutal, registrado em filmagens da polícia, foi posteriormente tornado público. Os oficiais foram posteriormente indiciados por um grande júri federal. Martin e Mills optaram por aceitar acordos de delação e testemunhar contra seus ex-colegas.

Pela primeira vez no tribunal, os jurados ouviram diretamente de um oficial que havia participado da surra de Nichols. Martin compartilhou que a Unidade Escorpião, um esquadrão da polícia de Memphis responsável por localizar drogas, armas ilegais e criminosos violentos, exagerava as ações de uma pessoa em relação a eles para justificar a força usada. A Unidade Escorpião foi dissolvida logo após a morte de Nichols.

Martin lembrou ter encontrado Nichols, que havia passado um sinal vermelho e mudado de faixa sem sinalizar, o que o levou a seguir o veículo de Nichols com as luzes da polícia acesas. Eventualmente, Haley parou o Nissan de Nichols e o prendeu sem fornecer uma explicação para a parada.

Martin tinha uma arma drawn, juntando-se a Haley na tentativa de subjugar Nichols enquanto dava ordens contraditórias, como ordenar a Nichols que entregasse as mãos, se deitasse de bruços e colocasse as mãos atrás das costas.

Apesar da resistência passiva de Nichols em ser algemado sem ser informado do motivo de sua prisão, ele não era agressivo, de acordo com Martin.

Martin afirmou: "Ele não era uma ameaça."

As filmagens revelaram que Nichols, um homem negro, foi atingido com spray de pimenta e uma arma de choque durante a parada de trânsito, mas conseguiu fugir. Os cinco oficiais, que também eram negros, perseguiram e atacaram Nichols com socos, chutes e golpes de cassetete, a poucos passos de sua casa enquanto ele gritava pelo nome de sua mãe.

Oficial Anterior: Oficiais de Memphis não são treinados para bater ou chutar indivíduos algemados

As filmagens mostram os oficiais conversando e circulando enquanto Nichols lutava contra seus ferimentos. Nichols infelizmente morreu três dias após a surra, em 10 de janeiro de 2023.

Durante sua declaração de abertura, a procuradora Elizabeth Rogers informou aos jurados que o ataque foi uma retaliação pela tentativa de fuga de Nichols - uma prática comum conhecida como "run tax".

Martin admitiu que, se alguém tenta fugir de sua equipe, "você leva uma surra". Além disso, ele afirmou que os oficiais justificavam o uso de força contra indivíduos exagerando seu comportamento durante a prisão, já que foram acusados de mentir na documentação descrevendo a força empregada contra uma pessoa.

Martin reconheceu o fato de que os oficiais de Memphis não são treinados nem autorizados a bater ou chutar indivíduos para algemá-los. Os oficiais são responsáveis por intervir se outros oficiais usarem força excessiva ou arbitrária, o que pode resultar em sua demissão e acusações legais.

Durante os procedimentos do julgamento do dia anterior, o advogado de defesa tentou criticar o treinamento e as políticas dos oficiais questionando o tenente Larnce Wright, que havia treinado todos os cinco oficiais e testemunhou sobre técnicas de algemação e uso de força.

Wright discutiu a diferença entre resistência ativa e passiva, descrevendo a resistência passiva como a recusa de uma pessoa em entregar as mãos para ser algemada ao puxar para longe, enquanto a resistência ativa envolve agredir oficiais com socos e chutes.

Martin Zummach, advogado de Smith, questionou Wright sobre a definição explícita de resistência ativa ou passiva incluída no manual de treinamento extensivo do departamento de polícia. Wright admitiu que tais definições não estão disponíveis no manual.

Além disso, Wright confirmou que algemas podem ser utilizadas como armas letais. Os oficiais lutaram para algemar Nichols, e Zummach apontou que Smith havia aplicado com sucesso uma algema em Nichols, mas estava tendo dificuldade para fixar a outra.

Quando Zummach fez uma pergunta a Wright sobre se uma mão algemada puxada poderia ser considerada uma arma letal e se a força letal poderia ser usada, Wright respondeu afirmativamente.

"Até que um suspeito esteja algemado, ninguém está seguro. Você concorda?" Zummach perguntou. Wright concordou: "Sim".

Kevin Whitmore, advogado de Bean, perguntou a Wright se os oficiais são treinados para persistir no uso de força até que um suspeito tenha sido apreendido e detido. Wright reconheceu que isso é o caso.

"É um trabalho sujo", disse Wright.

Wright testemunhou anteriormente no julgamento, afirmando que os oficiais deveriam ter utilizado técnicas de contenção não violentas, como braçadeiras, torções de pulso e outras, para subjugar Nichols.

Um relatório forense revelou que Nichols, pai de um menino de 7 anos, morreu de ferimentos na cabeça, além de trauma cerebral, cortes e hematomas em várias partes do corpo.

Os cinco oficiais também foram acusados de homicídio em segundo grau em um tribunal estadual, onde entraram com pleitos de não culpados. Uma data para o julgamento no tribunal estadual ainda não foi definida. Mills e Martin devem reconsiderar seus depoimentos.

