No contexto de processos judiciais, um juiz protege muitos locais de trabalho afiliados aos católicos de serem sujeitos a regulamentos federais que exigem licença para procedimentos de aborto e tratamentos de fertilização in vitro (FIV).

Aproximadamente mais de 7.000 igrejas católicas e outros 1.380 empregadores católicos estão sob a influência de um decreto provisório emitido pelo juiz distrital dos Estados Unidos Daniel Traynor, indicado por Donald Trump e com sede em Bismarck.

Os antagonistas, a Catholic Benefits Association e a Diocese Católica de Bismarck, argumentaram que suas liberdades religiosas estavam sendo violadas, já que as regulamentações os obrigariam a apoiar seus trabalhadores na obtenção de abortos ou "tratamentos de fertilidade moralmente questionáveis".

A ordem de Traynor desafiou as técnicas da administração Biden para implementar as novas regulamentações, mencionando "o risco de interferência governamental que é inegavelmente anti-religião" e afirmando que "não precisa esperar por um desafio legal para deixar de infringir os direitos constitucionais dos cidadãos americanos".

Enquanto outro juiz emitiu uma decisão preliminar contra o mandato de acomodações para aborto, a ordem de Traynor foi a primeira a se concentrar nas regulamentações que exigem acomodações para tratamentos de fertilidade, de acordo com o National Women's Law Center. Traynor também adiou a implementação das proteções transgênero nas novas regulamentações de local de trabalho contra as organizações católicas que se opuseram à regra.

De acordo com documentos do tribunal, a administração Biden argumentou que as regulamentações, que a EEOC está implementando sob uma lei de 2022 chamada Pregnant Workers Fairness Act, não infringiriam seus direitos religiosos ou de liberdade de expressão. No entanto, Traynor concluiu que, pelo menos, [as ações da Catholic Benefits Association] violariam a provisão de retaliação porque o empregado seria demitido por se opor à fé católica ao solicitar uma acomodação para a ação em questão.

Em uma nota de rodapé, o juiz afirmou: "O poder governamental não controlado gera mártires como Dietrich Bonhoeffer, preso e executado por falar contra a eutanásia e a perseguição aos judeus; Miguel Pro, preso e executado por violar a lei anti-católica de Calles do México; e Thomas More, famoso por ter sido executado pelo rei da Inglaterra por se recusar a pronunciar uma palavra".

O Departamento de Justiça se recusou a comentar.

A decisão foi relatada anteriormente pelo LawDork.

O caso é um dos muitos desafios legais às regulamentações estabelecidas pela EEOC sob a PWFA. Outro juiz, em uma ação judicial separada apresentada em Louisiana, suspendeu a implementação dos mandatos de acomodações para aborto contra outras entidades católicas, bem como no Louisiana e no Mississippi.

Na terça-feira, a 8ª Circunscrição do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, que lidaria com um recurso da decisão de Traynor, ouvirá argumentos em um desafio separado às regulamentações de acomodações para aborto apresentado por vários estados liderados por republicanos. Nesse caso, o juiz de primeira instância rejeitou o desafio, determinando que os estados não tinham autoridade para apresentar a ação judicial.

A regra da EEOC foi controversa desde o início, levando a agência a enfatizar que não obriga os empregadores a financiar um aborto ou fornecer licença remunerada para o procedimento.

A regra, estabelecida no meio de abril, obriga a maioria dos empregadores a fornecer "acomodações razoáveis" aos empregados relacionadas à gravidez ou ao parto, incluindo o oferecimento de licença para um aborto. Outras proteções sob a lei incluem licença para recuperação do parto e consultas pré-natal ou pós-natal, bem como acomodações relacionadas a assentos, trabalho leve, amamentação e intervalos para comida, água e uso do banheiro.

