No contexto da Ucrânia, foram relatadas 1170 vítimas russas nas últimas 24 horas.

11:22 Bloggers Militarizados: Ucrânia Ataca Armas Russas Bloggers militares na plataforma X afirmam que drones de ataque ucranianos atingiram um armazém de armas russas em Kotluban durante a noite. Fontes locais relatam incêndios em torno de um grande depósito de munições russas na região de Volgogrado. O sistema de informações de incêndios da NASA também relata incêndios no flanco norte do depósito. Nem o Kremlin nem o Estado-Maior Ucraniano comentaram sobre isso até agora.

10:54 Klingbeil Defende Obrigação de Ajuda à Ucrânia O líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima reunião sobre a Ucrânia com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein enfatize a solidariedade com o país atacado pela Rússia. "A reunião deve reafirmar que todos têm uma obrigação, incluindo os EUA após as eleições de novembro, de continuar a apoiar ativamente a Ucrânia enquanto for necessário", disse Klingbeil. Ele também sugere considerar "como futuras conferências de paz podem ser expandidas para discutir finalmente uma perspectiva de paz no interesse dos ucranianos". Biden fará sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro. Em 12 de outubro, uma reunião dos 50 estados que ajudam militarmente a Ucrânia será realizada na base aérea dos EUA em Ramstein - pela primeira vez no mais alto nível. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, provavelmente participará.

09:42 Porta-voz de Zelensky sobre Uso de Armas: Russos Serão Notificados Primeiro De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, ainda não há uma decisão clara sobre o uso de armas ocidentais dentro do território russo. Serhiy Nykyforov, no programa de notícias ucraniano 24/7, menciona que não há "decisão final e clara" sobre essa questão. No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, discutiu o assunto com várias partes, incluindo Itália, França, Reino Unido e EUA. Nykyforov acrescenta: "Os russos saberão primeiro se for concedida permissão para infiltrar-se profundamente em seu território. Eles saberão primeiro, seguido de um anúncio oficial."

08:45 Suíça Apoia Proposta de Paz da China, Kyiv Desapontada O Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou seu apoio a um plano de paz liderado pela China para pôr fim ao conflito na Ucrânia. As opiniões suíças sobre essas iniciativas mudaram, como explicado pelo ministério em Berna. No entanto, as autoridades ucranianas vêem a posição suíça como uma decepção, uma vez que estão atualmente preparando uma segunda cúpula de paz para novembro. Em junho, uma primeira reunião sem a Rússia e a China envolveu dezenas de estados.

03:29 Lituânia Envia Ajuda a Kyiv A Lituânia está enviando um pacote de ajuda à Ucrânia, composto por munições, computadores e suprimentos logísticos. A entrega é esperada mais tarde nesta semana, de acordo com o governo lituano. Desde o início deste ano, a Lituânia já forneceu munição de 155 mm, veículos blindados M577 e M113, sistemas de defesa contra drones, armas antitanque, sistemas de controle remoto e outros equipamentos.

02:29 Tragédia na Região de Kharkiv: Três Mortos e Seis Feridos Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em ataques aéreos russos no vilarejo de Slatyne, na região de Kharkiv. O ataque atingiu infraestrutura civil e instituições educacionais e comerciais enquanto as pessoas estavam do lado de fora, de acordo com o governador da região de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Coreia do Norte Considera Ajuda dos EUA à Ucrânia como "Brincar com Fogo" A Coreia do Norte, acusada de enviar ilegalmente armas à Rússia, considera os US$ 8 bilhões em ajuda militar à Ucrânia como um "erro incrível" e um "jogo perigoso" contra a potência nuclear russa. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a Washington. A ajuda visa apoiar Kyiv na defesa própria e inclui armas com alcance aprimorado para melhorar o apoio a ataques à Rússia a uma distância segura.

00:25 Número de Mortos em Ataque a Hospital em Sumy Aumenta para Dez O número de mortos em um ataque russo a um hospital na cidade fronteiriça ucraniana de Sumy aumentou para dez. Inicialmente, uma pessoa foi morta no primeiro ataque ao clínica, como confirmado pelo ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko. O hospital foi bombardeado durante a evacuação de pacientes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acusa a Rússia de travar uma "guerra contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelensky: EUA Muito Interessados no "Plano de Vitória" Ucraniano Serhiy Nykyforov, porta-voz da presidência ucraniana, afirma que o governo dos EUA mostrou "interesse profundo" no chamado "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Contrariamente a relatórios da mídia que indicam uma resposta morna de Washington, Nykyforov, na televisão ucraniana, afirma que o plano foi "bem-vindo de braços abertos". Ele acrescenta que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu retornar com "algumas decisões e respostas" sobre o plano na reunião do Grupo de Contato de Ramstein na Alemanha em 12 de outubro.

22:25 Zelensky Prevê Apoio de Trump à Ucrânia O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, acredita que Donald Trump apoiará a Ucrânia no caso de uma vitória nas eleições de novembro. Zelenskyy compartilhou essa previsão com a Fox News após encontrar-se com o republicano dos EUA, afirmando: "Não sei o que acontecerá após as eleições e quem será o presidente. Mas recebi fortes garantias de Donald Trump de que ele estará do nosso lado, de que ajudará a Ucrânia".

21:40 Lavrov: O Ocidente não deve buscar uma "vitória" contra uma potência nuclear como a Rússia

No seu discurso à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aconselha o Ocidente a não tentar superar "uma potência nuclear como a Rússia". Ele rotula tais empreendimentos como "um jogo mortal". Recentemente, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a insinuar a possibilidade de uso de armas nucleares. Segundo ele, qualquer ataque convencional à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, seria considerado um ataque conjunto porthose nations.

