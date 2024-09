No assalto a Poltava, as forças terrestres militantes sofreram baixas.

Como o novo ano acadêmico começa na Rússia, especialistas preveem um aumento significativo na lavagem cerebral do Estado dos estudantes. O tempo dedicado àquilo que pode ser visto como "indotrinação da propaganda do Kremlin" deve mais do que dobrar neste ano, chegando a aproximadamente 1,300 horas. Essas informações foram compartilhadas pela plataforma online "Agentstvo", que abriga jornalistas russos da oposição. Vladimir Putin, líder do Kremlin, tem repetidamente defendido que as escolas instilam um senso de patriotismo nas crianças o mais cedo e extensivamente possível. No entanto, o pensamento crítico não é encorajado. De acordo com o "Agentstvo", o número total de horas escolares dedicadas à promoção da perspectiva do Kremlin sobre vários temas, como história, o conflito na Ucrânia e valores familiares e sociais, pode variar de acordo com a série. No entanto, mais de 1,300 das 11,000 horas escolares poderiam ser utilizadas para propaganda, como indicado pelo "Agentstvo".

Enquanto isso, a Ucrânia testemunha uma mudança na liderança da Ukrenergo, a operadora da rede de energia do país. O conselho de supervisão da empresa estatal votou pela demissão do chefe na segunda-feira, de acordo com Volodymyr Kudrytskyi, chairman do conselho, em sua página no Facebook. Relatos sugerem que a razão oficial para sua demissão é que ele não protegeu a rede de energia ucraniana dos ataques russos. No entanto, Kudrytskyi nega essa afirmação, afirmando que implementou medidas de proteção e tornou-se alvo de uma campanha difamatória com o objetivo de descreditar a empresa e, ultimately, assumir o controle da Ukrenergo. Kudrytskyi não nomeia nenhum indivíduo específico por trás da campanha.

Vários membros do governo ucraniano apresentaram suas renúncias. Isso inclui Olexander Kamyshin, ministro das Indústrias Estratégicas, responsável pela produção doméstica de armas durante a guerra com a Rússia. Kamyshin anunciou que continuará seu trabalho no setor de defesa, mas em uma capacidade diferente. Além disso, o ministro da Justiça, Denys Maliuska, e o ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, apresentaram suas renúncias.

Um ataque com mísseis russos atinge a região de Poltava na Ucrânia, resultando em pelo menos 47 mortes. De acordo com os relatórios ucranianos, dois mísseis destruíram um edifício usado pelo Instituto Militar de Comunicações em Poltava, como anunciado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj no Telegram. Mais de 200 pessoas ficaram feridas no ataque.

O chanceler alemão Olaf Scholz se reúne com o recentemente libertado crítico do Kremlin Vladimir Kara-Mursa em Berlim. Scholz expressa sua admiração pela força e coragem de Kara-Mursa em lutar por um futuro democrático na Rússia, afirmando que ele foi fundamental para a obtenção da libertação de Kara-Mursa na troca de prisioneiros de agosto.

O serviço de inteligência britânico acredita que a Rússia está preparando novas estruturas de defesa para a Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada. A Rússia instalou barreiras de balsas flutuantes e afundadas, colocou minas navais, ergueu geradores de fumaça e aumentou o número de sistemas de defesa aérea na área. Além disso, uma estrutura paralela à ponte está sendo construída, que pode servir como uma ponte adicional de uma só via ou uma barreira para proteger contra drones explosivos das forças navais ucranianas.

O Ministério da Defesa da Ucrânia apresenta um novo veículo blindado de pessoal (VBP) para uso pelas forças ucranianas. O Khorunzhyi, batizado em homenagem ao posto militar Cossaco de "estandarte", estava em desenvolvimento há algum tempo. O último anúncio indica que muitas mais unidades do veículo serão em breve implantadas, fornecendo um reforço doméstico muito necessário às necessidades de equipamento do exército ucraniano.

A Estônia e a Lituânia criticam a Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsahkna, lamenta que a decisão do governo mongol de receber Putin em vez de prendê-lo enfraquece significativamente o Tribunal Penal Internacional e o sistema jurídico internacional. Ele acrescenta que a Mongólia teve a oportunidade de contribuir para o fim da guerra da Rússia na Ucrânia, mas escolheu não fazê-lo. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, chama isso de inaceitável, afirmando que o governo mongol ignorou o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin, o que ele acredita ser outro exemplo do sistema baseado em direito internacional desmoronando.

Um julgamento contra um indivíduo francês acusado de espionagem na Rússia começa. Não está claro no momento quais são as acusações específicas contra o indivíduo. No entanto, o julgamento serve como um lembrete da tensão e desconfiança entre a Rússia e o Ocidente.

Um trabalhador francês de uma ONG suíça está sendo julgado em Moscou a partir de terça-feira, acusado de violar a lei russa dos "agentes estrangeiros". O tribunal ordenou que ele permaneça detido até pelo menos fevereiro do ano que vem. O homem, Laurent Vinatier, trabalhou como especialista na Rússia e na antiga União Soviética para o Centro para o Diálogo Humanitário (HD), uma ONG com foco em mediação e diplomacia secreta para prevenir e resolver conflitos internacionais. Ele foi preso em Moscou em junho.

14:27: Alemanha planeja dar à Ucrânia seis sistemas de defesa aérea IRIS-T a mais

De acordo com fontes de segurança, a Alemanha pretende fornecer à Ucrânia seis sistemas de defesa aérea IRIS-T SLM a mais. O governo também tem como objetivo adquirir seis sistemas adicionais para as suas próprias forças armadas.

13:58: Helicóptero russo Mi-8 sofre novo acidente, relatam meios de comunicação

Meios de comunicação russos relatam outro acidente de um helicóptero Mi-8 russo. De acordo com Alexey Tsydenov no Telegram, o helicóptero fez um pouso de emergência a 85 quilômetros de Irkutsk, ferindo duas pessoas. As operações de resgate estão em andamento com seis pessoas a bordo. Inicialmente, o helicóptero foi relatado como perdido após a perda de contato na fronteira entre a República da Buriácia e a região de Irkutsk, como relatado pela Ria Novosti.

13:34: Zelensky: 41 Mortos, 180 Feridos em Ataque Russo em Poltava

Um ataque com mísseis russos na cidade central ucraniana de Poltava deixou 41 mortos e mais de 180 feridos, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. A área ao redor de uma escola e de um hospital vizinho foi atingida, e parte do edifício do Instituto de Comunicações foi destruída. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou que o inimigo usou dois mísseis balísticos. "O tempo entre o alarme e a chegada dos mísseis letais foi tão curto que pegou as pessoas no abrigo antiaéreo durante a evacuação." Os trabalhadores de resgate conseguiram resgatar 25 pessoas, incluindo 11 que foram retiradas dos escombros.

13:12: EUA Próximos de Acordo sobre Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo à Ucrânia

Fontes internas relatam que os EUA estão próximos de um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de alcance longo que poderiam alcançar território russo em profundidade. No entanto, o governo de Kyiv terá que esperar vários meses a mais pelos mísseis, já que os EUA precisam resolver questões técnicas antes do fornecimento, de acordo com várias fontes internas americanas. A decisão é esperada para ser anunciada no outono. Os mísseis em questão são os JASSM, mísseis de cruzeiro ar-solo convencionais de alcance médio a longo, capazes de atingir alvos terrestres a partir do ar. Um fornecimento de JASSMs à Ucrânia poderia significativamente aprimorar suas capacidades estratégicas e dar-lhe uma vantagem sobre a Rússia.

12:43: Rússia Condena Físico Prominente no Caso de Foguete Hipersônico

Um tribunal de Moscou sentenciou um físico renomado a 15 anos em um campo de trabalho após encontrá-lo culpado de "traição". Este é o último caso de um cientista acusado de vazamento de segredos de estado. O homem de 57 anos estava envolvido no desenvolvimento de foguetes hipersônicos russos, de acordo com agências de notícias russas. Dois de seus colegas foram presos sob suspeita de traição. O grupo do Instituto de Mecânica Teórica e Aplicada (ITAM) em Novosibirsk é um dos quase uma dúzia de cientistas que pesquisam essa tecnologia e que foram acusados de traição pela Rússia nos últimos anos. O homem de 57 anos foi preso em agosto de 2022. Os homens estão enfrentando "acusações sérias", de acordo com fontes de segurança.

12:15: Comércio da Rússia com a Índia Duplica

O comércio da Rússia com a Índia quase dobrou no ano passado, de acordo com Anatoly Popow, vice-presidente do conselho da Sberbank da Rússia, que falou à agência de notícias Reuters. O comércio entre os dois países atingiu cerca de 65 bilhões de dólares em 2023. Isso se deve principalmente ao fato de a Índia ter se tornado um grande importador de petróleo russo após as sanções ocidentais terem sido impostas devido à ação militar da Rússia na Ucrânia. "Em 2022, o interesse das empresas russas no mercado indiano aumentou significativamente, já que esse mercado é uma alternativa", disse Popow. "Hoje, estamos abrindo contas em rúpias para clientes russos. Não descartamos que a rúpia possa ser usada não apenas como meio de pagamento, mas também como ferramenta de poupança", acrescentou. A Sberbank processa pagamentos para até 70% de todas as exportações russas para a Índia.

11:47: Putin Convida Mongólia para Cúpula do BRICS

O presidente russo Vladimir Putin encontrou-se com o presidente da Mongólia, Uchnaagiin Chürelsuh, no início de sua viagem à Mongólia e convidou-o para a próxima cúpula do BRICS na Rússia. "Estamos ansiosos pela sua visita", disse Putin a agências de notícias russas durante sua conversa na capital, Ulaanbaatar. O grupo de grandes economias emergentes, liderado pela Rússia e pela China, se reunirá no final de outubro em Kazan, a capital de Tatarstan. Putin disse que queria discutir a cooperação econômica durante sua visita à Mongólia. De acordo com relatórios da mídia, o planejado gasoduto Power of Siberia 2, que a Rússia quer construir para a China, é provável que seja um tema durante a visita de Putin a Ulaanbaatar. O gasoduto passaria pela Mongólia.

11:22: Rússia Fortalece Defesa Aérea em Belgorod

O exército russo déployou sistemas de defesa aérea adicionais na região de Belgorod, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. A área de fronteira russa tem sido alvo de contra-ataques ucranianos por algum tempo.

A Rússia atingiu estruturas ferroviárias em algumas partes da Ucrânia durante a noite, de acordo com fontes ucranianas. A região de Sumy, no norte, e Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, foram impactadas, de acordo com a empresa ferroviária nacional.

10:28 Atualização: Cerco Potencial de Tropas Ucranianas em Pokrovsk

Na região de Donetsk, as forças russas ameaçam cercar centenas de tropas ucranianas. De acordo com o "Forbes", as tropas russas se moveram em direção a Pokrovsk, contornando as forças ucranianas perto de Memryk e do rio Vovcha. Esse movimento russo poderia resultar em um grande desfecho: se as tropas ucranianas não impedirem o avanço inimigo em direção a Ukrainsk, elas podem acabar sendo cercadas, como alertado pelo Centro de Estratégias de Defesa da Ucrânia. Várias brigadas ucranianas supostamente encontram-se sob cerco russo ao sul de Pokrovsk. Há rumores de uma possível retirada ucraniana. Seria sábio para eles recuar antes que as forças russas bloqueiem suas rotas de suprimento e caminhos de retirada, como sugerido pelo Conflict Intelligence Team pró-Ucrânia. Embora essa retirada cedesse o controle de cerca de 30 quilômetros quadrados aos russos, poderia salvar inteiras batalhões ucranianos em um momento crucial.

10:02 ISW: Tropas Russas Recuperam Posições em KurskDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as tropas russas recuperaram posições perdidas em Kursk. Posições ao redor de Olgovka foram reconquistadas, e acredita-se que as forças ucranianas se retiraram do assentamento. Um blogueiro militar russo também relata avanços ucranianos menores perto de Pogrebki e Malaya Loknya (ambos a noroeste de Sudzha), mas a Rússia havia abandonado esses locais anteriormente para evitar cerco. Além disso, houve ataques recorrentes contra pontes de pontões russas através do rio Seim na região de Glushkovo.

09:30 Moscou Recebe Putin Despite Mandado de Prisão Internacional despite um mandado de prisão internacional emitido contra ele, Vladimir Putin é recebido com honras por Mongólia, seu vizinho. De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, isso não é apenas devido à situação geopolítica de Mongólia entre a Rússia e a China.

09:00 Chefe da Operadora de Rede da Ucrânia Demitido O chefe da operadora de rede estatal ucraniana Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, foi demitido. Fontes dentro da empresa disseram à emissora ucraniana Suspilne que Kudrytskyi falhou em proteger instalações de energia diante dos aumentos dos ataques russos e implementou mal decisões e proteções anteriores. Kudrytskyi também está sendo investigado por alegações de corrupção.

08:22 Autoridades Ucranianas Fecham Redes de Fuga para Recrutas Militares Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, as autoridades ucranianas descobriram mais de 570 organizações criminosas que ajudam ucranianos a evitarem o serviço militar. De acordo com o "Kyiv Independent", essas redes ajudam homens a fugir para o exterior e fornecem certificados médicos falsos para adiar o serviço militar, com preços variando de US$ 7.000 a US$ 10.000. Homens com idades entre 18 e 60 anos geralmente são proibidos de deixar o país devido à possibilidade de serem recrutados. Em 2024, as agências de aplicação da lei desmantelaram mais de 200 dessas redes.

07:50 Figura da Oposição Russa Enxerga Ofensiva de Kursk como "Desastre Natural" O empresário e ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky acha intrigante a perspectiva do público russo sobre a ofensiva de Kursk da Ucrânia. Ele disse ao "Tagesspiegel" que os russos não veem o avanço ucraniano como um ataque do inimigo, mas como um "desastre natural". A insatisfação do público russo com a maneira como o governo está lidando com a situação e a queda nas taxas de aprovação de Putin são consequências disso.

07:22 Crianças Mortas em Ataque Russo em Saporizhzhia Um ataque russo à cidade de Saporizhzhia, no sul da Ucrânia, na noite passada resultou na morte de duas pessoas, incluindo um menino de oito anos, de acordo com relatórios ucranianos. O governador Ivan Fedorov do Oblast de Saporizhzhia relatou que uma mulher de 38 anos também foi morta, enquanto um homem de 43 anos e uma menina de 12 anos ficaram feridos, com a menina agora em estado crítico. Um edifício da cidade foi parcialmente destruído, e edifícios vizinhos sofreram danos devido à explosão e aos escombros.

06:58: Especialistas Americanos Apontam para Local Potencial de Lançamento da "Superarma" de Putin Dois estudiosos americanos sugerem que eles identificaram o local potencial de lançamento do míssil nuclear 9M370 "Burevestnik", famoso por ser chamado de "superarma" pelo presidente russo Vladimir Putin. Conhecido como SSC-X-9 "Skyfall" nos círculos da NATO, essa arma é supostamente invulnerável aos sistemas de defesa de mísseis dos EUA. Utilizando fotos de uma organização de satélites, esses pesquisadores descobriram um projeto de construção próximo a uma instalação de armazenamento de ogivas nucleares, como relatado pela Reuters. Situado a cerca de 475 quilômetros ao norte de Moscou, esse local é considerado o possível ponto de lançamento secreto, com nove plataformas de lançamento atualmente em construção. O relatório sugere que esse local é "ideal para um grande sistema de foguetes estacionário, e o único grande sistema de foguetes estacionário que eles (Rússia) atualmente têm em desenvolvimento é o Skyfall." Nem o Ministério da Defesa russo nem a embaixada em Washington responderam aos pedidos de comentário.

06:30: Refino de Petróleo de Moscou Suspende Parcialmente Operações após Ataque de Drone O refino de petróleo de Moscou da Gazprom Neft suspendeu parcialmente as operações após um incêndio causado por um suposto ataque de drone ucraniano, como relatado pela Reuters. Fontes afirmam que a unidade Euro+, que representa cerca de 50% da capacidade do refino, foi colocada em espera. As operações devem ser retomadas dentro de cinco a seis dias após a conclusão das reparações necessárias. No ano passado, a planta de Moscou processou 11,6 milhões de toneladas de petróleo bruto, de acordo com a Reuters. A extensão dos danos à instalação e seu impacto na capacidade de refino permanecem incertos.

05:58: Khodorkovsky Critica Abordagem Ocidental à Rússia O empresário e ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky critica a maneira como os governos ocidentais estão lidando com a Rússia. Khodorkovsky afirma que o Ocidente está cometendo "vários erros estratégicos" que estendem o mandato de Putin. "O Ocidente deve reconhecer publicamente que está em guerra com os tomadores de decisão", disse Khodorkovsky ao "Tagesspiegel". É errado ver a Rússia como o inimigo e equiparar os tomadores de decisão russos com a população em geral. Quanto ao conflito na Ucrânia, Khodorkovsky expressou: "Se o Ocidente tivesse agido como agora no início da guerra total em fevereiro de 2022, a guerra já teria terminado."

04:13: Zelenskyy: Recapturar a Usina Nuclear de Zaporizhzhia é PerigosoO Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, revela seus planos para se encontrar com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em Kyiv. Este encontro ocorrerá após a visita do chefe da AIEA, Rafael Grossi, à usina nuclear de Zaporizhzhia, como anunciado por Zelenskyy em uma publicação nas redes sociais. Infelizmente, não é prático para a Ucrânia recuperar o controle da usina neste estágio do conflito. "Atualmente, não vejo essa possibilidade no campo de batalha, e quaisquer oportunidades potenciais são perigosas", disse Zelenskyy. Grossi havia declarado anteriormente no Twitter que planejava visitar a usina para "continuar nosso apoio e evitar um desastre nuclear". A usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, está sob controle russo desde os primeiros dias da invasão de 2022. Ambas as partes se acusam de atacar a instalação.

02:27: Pelo Menos Um Morto e Três Feridos em Ataque de Mísseis em DniproPelo menos uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um ataque de mísseis russos na cidade central ucraniana de Dnipro, segundo o governador da região, Serhiy Lysak, pelo Telegram. Vários edifícios residenciais em um distrito da cidade sofreram danos no ataque. A informação não foi verificada independentemente.

23:55: Zelenskyy Almeja Aprovação de Armas de Alcance Longo, Incluindo Alemanha

Recrutando apoio perto da frente, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, exigiu novamente armas de alcance longo durante um encontro com o Primeiro-Ministro da Holanda, Dick Schoof, em Zaporizhzhia. Ele enfatizou a necessidade de ataques a alvos nas linhas de suprimento russas, além do fornecimento dessas armas. A Rússia ocupa parcialmente a região de Zaporizhzhia, mas não a capital regional. Foram discutidos novos sistemas de defesa aérea, incluindo o tipo Patriot, com munição para expandir a frota com caças F-16, além de munição e equipamento adicional e novas sanções contra a Rússia. Zelenskyy enfatizou que esperava a aprovação de armas de alcance longo e mencionou os países EUA, Reino Unido, França e Alemanha. Kyiv expressa maior otimismo hoje. Detalhes permanecem desconhecidos.

22:13: Ucrânia Repreende Mongólia por Receber Putin, Exige Consequências

A Ucrânia critica o governo da Mongólia por receber o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, e exige punição para o país. A Mongólia é acusada de ajudar Putin a evitar a justiça criminal. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Heorhiy Tuchynov, expressou sua decepção em Kyiv. Este ato torna a Mongólia cúmplice dos "crimes de guerra" de Putin. Putin visitou a Mongólia hoje. "Trabalharemos com nossos parceiros para garantir que isso tenha consequências para Ulaanbaatar", disse Tuchynov. O governo da Mongólia falhar em implementar o mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional contra Putin é um golpe significativo para o Tribunal Penal Internacional e o sistema de justiça criminal internacional, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi recebido por uma guarda de honra na Mongólia apesar de um mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI). Mais tarde, naquela noite, a Ucrânia declarou suas intenções de colaborar com aliados para impor "repercussões" à Mongólia. O TPI havia emitido um mandato de prisão para Putin, acusado de deportar ilegalmente crianças ucranianas durante o conflito na Ucrânia desde fevereiro de 2022. As acusações contra Putin são fortemente defendidas pela Ucrânia, pelo mundo ocidental e por ativistas de direitos humanos, que exigem conformidade. Putin foi recebido calorosamente por uma guarda de honra após sua chegada ao aeroporto de Ulaanbaatar hoje. O motivo de sua visita é comemorar o 85º aniversário da vitória das forças soviéticas e mongólicas sobre o Japão. Uma reunião entre Putin e o Presidente da Mongólia, Ukhnaa Khurelsukh, está agendada.

21:48: Atualização: Exército ucraniano emprega drone "Salvador de Vidas" contra alvo na Crimeia pela primeira vez

De acordo com o jornal ucraniano "Ukrainska Prawda", o Exército ucraniano deployou o drone de foguete ucraniano projetado "Salvador de Vidas" (traduzido de "Palianytsia") contra um alvo militar russo no península da Crimeia, sob controle russo, pela primeira vez em agosto. Notavelmente, este termo se tornou uma referência popular entre os ucranianos para se referir a pessoal militar russo ou sabotadores desde o início do ataque russo em grande escala.

O conflito ucraniano continua a impactar as relações internacionais, com a Alemanha planejando fornecer à Ucrânia seis sistemas adicionais de defesa de mísseis IRIS-T. Enquanto isso, na Rússia, há preocupações com a lavagem cerebral do Estado de estudantes, com um aumento significativo do tempo dedicado à doutrinação da propaganda do Kremlin esperado neste ano letivo.

