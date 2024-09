Netanyahu viaja para os Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viaja para Nova Iorque este ano para a Assembleia Geral da ONU. Sua visita está agendada para 24 de setembro, com previsão de partida de volta para Israel em 28 de setembro, segundo o anúncio de seu escritório. Não é a primeira vez que ele fala na Assembleia Geral da ONU, tendo aparecido pela última vez no ano passado. No entanto, esta viagem deste ano ocorre no contexto do conflito em andamento na Faixa de Gaza.

A Assembleia Geral da ONU, composta por 193 estados-membros, tende a criticar Israel e apoiar os palestinos. Em maio, uma resolução foi aprovada por maioria na cidade da Costa Leste da Assembleia Geral da ONU, concedendo aos palestinos observadores estaduais direitos ampliados em reuniões, embora sem o direito de voto regular.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve enfrentar críticas de vários países na Assembleia Geral da ONU devido aos problemas em andamento com a Palestina. Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, Benjamin Netanyahu terá que abordar o conflito em andamento na Faixa de Gaza e buscar apoio internacional para a paz.

