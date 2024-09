Netanyahu recusa-se a aceitar uma trégua com o Hezbollah

Entre os intensos conflitos entre Israel e Hezbollah, várias nações estão pressionando por um cessar-fogo. No entanto, o primeiro-ministro israelense Netanyahu esmaga qualquer entusiasmo por um cessar-fogo. Em vez disso, ele ordena ao seu exército que mantenha o combate contra Hezbollah no Líbano no seu nível mais alto. Seu escritório ainda não reconheceu a proposta dos EUA e de outros aliados para um cessar-fogo de 21 dias contra Hezbollah. De acordo com seu escritório, "é uma proposta americana-francesa que o primeiro-ministro ainda não examinou".

Mais cedo no dia, havia relatos de que Netanyahu havia concordado com um cessar-fogo. No entanto, uma fonte anônima da equipe de Netanyahu informou ao canal de TV israelense N12 que um cessar-fogo abriria caminho para negociações que levariam a um acordo de longo prazo. No entanto, essa informação nunca foi confirmada e agora é desmentida. "A notícia do cessar-fogo é falsa", esclareceu o escritório de Netanyahu. Além disso, o canal informou que Netanyahu instruiu seu exército a diminuir os ataques no país vizinho, o que seu escritório afirmou ser "completamente falso".

Anteriormente, vários países haviam defendido um "cessar-fogo de curto prazo". "Está na hora de buscarmos uma solução diplomática", eles declararam em uma declaração conjunta dos EUA, UE, Alemanha, Arábia Saudita e outros países. "Pedimos um cessar-fogo imediato de 21 dias na fronteira libanesa-israelense para abrir espaço para um acordo diplomático", eles enfatizaram.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, rejeitou rapidamente as propostas de cessar-fogo com o Líbano. "Não haverá nenhum cessar-fogo no norte", afirmou no Twitter. "Lutaremos com todas as nossas forças contra a organização terrorista Hezbollah até a vitória e até que as pessoas do norte possam retornar em segurança às suas casas".

Apesar dos apelos internacionais por um cessar-fogo de curto prazo e uma solução diplomática, as guerras e conflitos entre Israel e Hezbollah continuam a aumentar. O escritório do primeiro-ministro israelense Netanyahu rejeitou categoricamente o cessar-fogo proposto de 21 dias, afirmando que não recebeu nenhuma consideração séria.

Leia também: