- Netanyahu promete vingança pela perda de reféns

"Enquanto Israel lamenta a morte dos reféns recentemente abatidos em Gaza, o primeiro-ministro Netanyahu, sob pressão das famílias das vítimas, promete retaliação. Ele declarou que o Hamas pagará um preço alto pelo assassinato dos seis reféns israelenses cujos corpos foram encontrados recentemente em um túnel subterrâneo clandestino na Faixa de Gaza. O Ministério da Saúde de Israel informou aos jornalistas que os reféns foram executados a curta distância, cerca de 48 a 72 horas antes do exame post-mortem."

"Israel não ficará de braços cruzados e permitirá que este atrocidade fique impune", afirmou Netanyahu em uma coletiva de imprensa mais tarde no dia. Ele expressou suas condolências às famílias enlutadas, "lamentando que não pudemos salvá-los". Ele está sujeito a críticas pesadas, com parentes dos falecidos acusando-o de ter contribuído indiretamente para a sua morte através de sua linha dura nas negociações com o grupo terrorista islâmico Hamas.

Na conferência de imprensa, Netanyahu reiterou seu apoio às forças armadas de Israel para manter o controle sobre o chamado Corredor de Philadelphi, uma faixa de 14 quilômetros ao longo da Faixa de Gaza e da fronteira do Egito. "Não renunciaremos ao Corredor de Philadelphi", afirmou. É uma necessidade estratégica e política crucial para Israel.

"Algum idiota estragou tudo com um discurso"

A presença contínua de tropas israelenses na área dificultaria a consecução de um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns ainda detidos pelo Hamas. Tanto o Hamas quanto o Egito pedem que Israel retire suas tropas. Junto com os EUA e o Catar, o Egito está mediando negociações entre Israel e o Hamas, que se recusam a participar de conversas diretas.

As negociações de mediação continuaram por telefone mesmo após o descobrimento dos seis corpos, revelou um oficial do governo dos EUA à CNN. No entanto, a conferência de imprensa de Netanyahu atrapalhou muito esses esforços: "Esse cara acabou de estragar tudo com um discurso", disse o oficial do governo.

O presidente Biden, que ainda nutri esperança de um acordo de reféns, também criticou Netanyahu. Quando perguntado se o primeiro-ministro israelense estava fazendo esforços suficientes para alcançar um acordo, Biden respondeu: "Não". No entanto, eles estão "próximos" de finalizar um acordo para libertar os reféns ainda detidos pelo Hamas. Quando perguntado o que o faz ser otimista após várias tentativas falhas, Biden retrucou: "A esperança nunca morre".

O presidente Herzog pede perdão

O presidente israelense Izchak Herzog, convidado pela família, falou no funeral do refém Hersh Goldberg-Polin e também estendeu suas desculpas, "que não pudemos restaurar seu Hersh à vida". Os decisores de Israel agora enfrentam uma missão urgente, disse Herzog: "Salvar aqueles que ainda podem ser salvos".

Militantes islâmicos do Hamas haviam sequestrado o US-Israelense Goldberg-Polin do festival de música Nova na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023. Ele tinha apenas 23 anos.

Novas diretrizes para guardas de reféns

O porta-voz das Brigadas Al-Kassam, a ala armada do Hamas, falou à noite sobre "novas diretrizes" para os guardas dos reféns israelenses na Faixa de Gaza, caso as forças israelenses se aproximem de seu esconderijo. Ele afirmou que a intenção de Israel de libertar os reféns através da força militar em vez de um acordo resultaria em "seu retorno às suas famílias em caixões".

Vídeo de propaganda lançado

O Hamas publicou um filme de propaganda mostrando Eden Jeruschalmi viva antes que o corpo dela fosse encontrado em um túnel da Faixa de Gaza na semana passada. A família da jovem de 24 anos concordou em disseminar um breve trecho do vídeo, no qual ela expressa: "Uma mensagem para minha família, que eu adoro: eu sinto sua falta, pai, mãe, irmã Shani e May. Eu sinto e amo vocês tanto". Israel já havia acusado o Hamas de guerra psicológica em casos semelhantes.

Manifestações pelo lançamento de reféns

Milhares de pessoas protestaram em várias partes de Israel, exigindo um acordo para a libertação dos reféns ainda detidos na Faixa de Gaza. Protestos também ocorreram perto da residência de Netanyahu, logo após o funeral de um refém. "Suas decisões são responsáveis pela sua morte", citou a mídia israelense um homem cujo irmão ainda está em cativeiro do Hamas. Também há chamados para manifestações na terça-feira.

