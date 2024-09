Netanyahu emite avisos contra o Irã e o Hezbollah, ao mesmo tempo em que critica a ONU.

Em meio a tensões crescentes com o Hezbollah, o primeiro-ministro israelense visita a Assembleia Geral da ONU. Lá, mantém uma postura agressiva, ignora os pedidos de cessar-fogo e rotula a ONU como "um refúgio de fúria anti-semita". Diversos delegados de nações deixam a assembleia durante o início do discurso em protesto.

Israel, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, vai persistir em suas ações contra a milícia do Hezbollah no Líbano, apesar dos pedidos de países para uma trégua. "Vamos aplicar pressão persistentemente no Hezbollah até alcançarmos todos os nossos objetivos", declarou Netanyahu diante da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Os EUA, Alemanha e outros países defendem um cessar-fogo de três semanas com o objetivo de uma solução diplomática para o conflito.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há cerca de um ano, o Hezbollah lançou repetidamente ataques de foguetes contra Israel. Sua intenção é apoiar o Hamas na Faixa de Gaza em sua luta contra Israel e alcançar um cessar-fogo na guerra da Faixa de Gaza. Em resposta, Israel retaliou de forma semelhante. No entanto, intensificou recentemente seus ataques aéreos no Líbano, resultando em centenas de mortos e no deslocamento de milhares.

Netanyahu se dirige ao Líbano

Dirigindo-se à população do Líbano, Netanyahu opinou: "Não estamos em guerra com vocês. Estamos em guerra com o Hezbollah, que tomou conta do seu país e representa uma ameaça ao nosso". Enquanto o Hezbollah persistir no caminho da guerra, "Israel não tem outra escolha", afirmou Netanyahu. Ele enfatizou que Israel tem "o direito de expulsar essa ameaça e restaurar a segurança dos nossos cidadãos, e é exactly o que estamos fazendo".

O Hezbollah, uma milícia apoiada pelo Irã, também exerce significativa influência política no Líbano. Ao mesmo tempo, Netanyahu ameaçou o Irã com uma severa retaliação: "Transmito uma mensagem aos tiranos em Teerã: se vocês nos atacarem, nós atacaremos vocês em resposta". A política de apaziguamento em relação ao Irã deve ser abandonada.

"Confrontamos adversários ferozes"

Netanyahu deixou claro que continuará a proteger sua nação contra numerosos adversários. Israel anseia pela tranquilidade e luta por ela. "No entanto, enfrentamos inimigos ferozes que desejam a nossa destruição. E devemos nos proteger desses assassinos implacáveis. Nossos inimigos não desejam apenas nos destruir. Eles pretendem desmantelar a nossa civilização comum e nos arrastar de volta a uma época de opressão e terrorismo", afirmou Netanyahu.

Enquanto o Hamas se recusar a abandonar suas armas e libertar os reféns israelenses, o conflito persistirá. "Se eles não o fizerem, perseveraremos até alcançarmos a vitória incondicional. Não há alternativa", pregou Netanyahu. Após um devastador ataque terrorista do Hamas islâmico em Israel, que colocou fim à vida de mais de 41.000 pessoas, principalmente civis, Israel retaliou ao invadir a Faixa de Gaza. A guerra subsequente causou uma controvérsia internacional contra a conduta de Israel na guerra.

Netanyahu exibiu a operação militar em Nova Iorque como um sucesso, destacando que mais da metade dos membros do Hamas foram mortos ou capturados antes do ataque terrorista. Antes do ataque, a organização se vangloriava de quase 40.000 membros e mais de 15.000 foguetes. Esse arsenal foi quase completamente aniquilado.

Em resposta ao Israel, delegados de várias nações deixaram a sala da assembleia enquanto Netanyahu iniciava seu discurso. Câmeras durante sua entrega revelaram assentos vazios das delegações iraniana e saudita. Protestos a favor da Palestina eclodiram nas proximidades do local da ONU, enquanto uma multidão beligerante que apoiava Netanyahu, incluindo sua esposa e filho, bem como familiares dos reféns, também foi vista dentro do salão. Além disso, aliados de Israel estavam sentados no palanque, aplaudindo seu primeiro-ministro.

Na verdade, Netanyahu não havia inicialmente planejado ir a Nova Iorque, afirmou. "Mas depois de ouvir as imprecisões e calúnias que muitos oradores espalharam sobre meu país neste pódio, decidi vir aqui e desmentir essas falsidades". Ele criticou a Organização das Nações Unidas e seus membros: "Neste ninho de vingança anti-semita, uma maioria automática está pronta para condenar o Estado judeu por qualquer infração".

A União Europeia, como forte defensora da paz e do direito internacional, expressou preocupação com as ações de Israel contra o Hezbollah e a escalada das tensões na região. Apesar disso, o discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU recebeu reações mistas, com alguns países europeus permanecendo na assembleia enquanto outros escolhiam protestar do lado de fora.

