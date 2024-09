Nessa situação, um juiz de Dakota do Norte anulou a restrição da região ao aborto.

Em seu julgamento, o Juiz Distrital Bruce Romanick do estado declarou que a lei vai contra a Constituição do estado devido à sua falta de clareza.

Na jurisdição do juiz, o aborto seria legal em North Dakota, embora o estado atualmente não tenha clínicas oferecendo esses serviços, e o governo liderado pelos republicanos deve desafiar a decisão.

O único provedor de aborto do estado costumava ser a Red River Women's Clinic em Fargo, mas mudou sua localização para Moorhead, Minnesota, em 2022, após o Supremo Tribunal dos EUA revogar o Roe v. Wade, permitindo que os estados proíbam o aborto. A diretora Tammi Kromenaker mencionou que não há planos para reiniciar as operações em North Dakota, mas a decisão instila esperança.

"Sentimos que o tribunal ouviu nossas preocupações e as dos médicos em North Dakota em relação a uma lei que considerávamos excessivamente rigorosa", ela declarou.

Os escritórios do Governador Doug Burgum e do Procurador-Geral Drew Wrigley do Partido Republicano não reagiram imediatamente à decisão, mas o escritório de Wrigley prometeu um comunicado.

Romanick se referia ao pedido do estado para arquivar uma ação judicial de 2022 apresentada pelo Red River Clinic após sua mudança. O estado argumentou que um julgamento seria desnecessário, levando ao cancelamento do julgamento agendado para agosto.

Romanick citou as garantias da Constituição do North Dakota de "direitos inalienáveis", incluindo "vida e liberdade", em sua decisão de 24 páginas.

"As leis do aborto neste caso infringem no direito fundamental da mulher à autonomia reprodutiva e não são precisamente ajustadas para melhorar a saúde das mulheres ou proteger a vida humana não nascida", ele escreveu. "A lei, em sua forma atual, diminui a liberdade da mulher e seu direito de buscar e adquirir segurança e felicidade."

Meetra Mehdizadeh, advogada da equipe do Centro pelos Direitos Reprodutivos, que apoia o direito ao aborto e desafia as restrições estaduais, afirmou que a decisão "tornou muito mais seguro estar grávida em North Dakota". No entanto, ela mencionou que as clínicas podem levar anos para serem estabelecidas.

"Os efeitos prejudiciais das proibições de aborto são sentidos muito depois que elas são revogadas", ela disse.

O Juiz Romanick foi eleito pela primeira vez em 2000 e tem sido reeleito a cada seis anos desde então, pela última vez em 2018. Antes de ser juiz, ele serviu como assistente do procurador-geral do condado de Burleigh, que abriga a capital do estado, Bismarck.

Romanick reconheceu em sua decisão que, no passado, os tribunais do North Dakota se basearam em precedentes de tribunais federais sobre aborto, mas afirmou que esses precedentes foram "virados de cabeça para baixo" pela decisão landmark de 2022 do Supremo Tribunal dos EUA sobre aborto.

Romanick expressou incerteza sobre como o Tribunal Supremo do North Dakota lidaria com a questão, levando-o a emitir essa decisão como seu "melhor esforço" para cumprir a lei enquanto protege os direitos fundamentais dos residentes do estado.

"As mulheres em North Dakota têm o direito fundamental de escolher o aborto antes da viabilidade sob os interesses enumerados e não enumerados fornecidos pela Constituição do North Dakota", escreveu o juiz.

De várias maneiras, a decisão de Romanick espelha uma do Tribunal Supremo do Kansas em 2019, proclamando o acesso ao aborto como um direito fundamental sob provisões semelhantes da Constituição do Kansas, embora o tribunal do Kansas não tenha limitado sua decisão à viabilidade. Os eleitores do Kansas também apoiaram essa posição em um voto estadual em agosto de 2022.

Romanick concluiu que a lei é confusa porque não estabelece padrões claros para aplicar exceções, deixando os médicos vulneráveis à acusação devido a opiniões diferentes.

Em 2023, a Legislatura controlada pelos republicanos do North Dakota revisou suas leis de aborto, tornando o aborto legal em gravidezes resultantes de estupro ou incesto, mas apenas nas primeiras seis semanas. Somente em situações médicas específicas o aborto seria permitido mais tarde na gravidez.

Logo depois, a clínica, junto com vários médicos especializados em obstetrícia, ginecologia e medicina maternal-fetal, apresentou uma reclamação modificada. Os requerentes afirmaram que a proibição violava a Constituição do estado porque era vaga em relação às exceções dos médicos e tinha uma exceção de saúde excessivamente estreita.

Romanick reconheceu que quando o North Dakota se tornou estado em 1889, seus fundadores provavelmente não reconheceriam o acesso ao aborto como um direito sob a Constituição do estado, mas acrescentou: "as mulheres não eram tratadas como cidadãs plenas e iguais".

O juiz afirmou que examinar a história e a tradição pode levar as pessoas a perceber "houve um tempo em que erramos, e quando as mulheres não tinham voz".

"Isso não deve continuar para sempre, e os sentimentos do passado não devem dit

