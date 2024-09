Nas últimas sondagens, o Pistorius está a liderar significativamente, enquanto Lindner e Scholz estão a ficar atrás.

Apesar de alguns pequenos tropeços, Boris Pistorius continua na liderança: Muitos indivíduos veem o país em boas mãos com o ministro da Defesa. Políticos do Partido Social Democrata ocupam as segundas, terceiras e quartas posições, nenhum deles sendo Merz, líder da União Democrata-Cristã. Na região leste, apenas poucos políticos são mais populares do que Sahra Wagenknecht.

O SPD está ansioso pela decisão do ministro da Defesa Boris Pistorius sobre concorrer a uma cadeira no Bundestag. Essa decisão pode influenciar se as discussões sobre uma possível mudança em Olaf Scholz como o próximo candidato a chanceler do SPD ganharão força novamente. A pesquisa RTL/ntv Trendbarometer coloca Pistorius no topo com uma vantagem considerável. Em primeiro lugar, ele é o social-democrata mais popular.

Na pesquisa do Instituto Forsa para RTL e ntv, os participantes foram perguntados quem eles consideravam ter o país em "boas mãos". As respostas variaram de 0 ("não está em boas mãos de forma alguma") a 100 ("completamente em boas mãos"). Com 55 pontos, Pistorius lidera, embora tenha diminuído dois pontos desde junho. O ministro-presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, também pontua 49, empatado com o chefe do governo de Schleswig-Holstein, Daniel Günther.

O líder da CSU e ministro-presidente da Baviera, Markus Söder, fica em quarto lugar com 42 pontos, empatado com seu resultado de junho. Friedrich Merz ganha dois pontos e fica em sexto lugar com 36 pontos. O aumento do apoio a Merz corresponde ao crescente apoio a ele como preferido para chanceler. Com quatro políticos da União nos seis primeiros, Merz, como líder da CDU, pode estar satisfeito. No entanto, o alto apoio a Wüst e Söder levanta preocupações sobre por que apenas o líder da CDU deveria ser considerado para a chancelaria.

Verdes registram queda - com a política feminina mais popular

Os políticos verdes Cem Özdemir, Robert Habeck e Annalena Baerbock cada um perdem três pontos, ficando em sétimo, oitavo e nono lugares. Baerbock, a ministra das Relações Exteriores, permanece a mulher mais popular entre os políticos de destaque, com 32 pontos no nono lugar. Ela é seguida pela ministra do Interior federal, Nancy Faeser (26 pontos, 14º lugar), presidente da BSW, Sahra Wagenknecht (25 pontos, 16º lugar), presidente do SPD, Saskia Esken (22 pontos, 17º lugar), e presidente da AfD, Alice Weidel (16 pontos, 18º lugar).

Weidel e seu co-presidente, Tino Chrupalla, ganham três pontos cada, ultrapassando outros políticos do top 20. O líder da AfD da Turíngia, Björn Höcke, não ganha pontos, mas consegue ficar entre os 20 primeiros, com 9 pontos.

Lindner e Scholz sofrem quedas

O maior perdedor é o líder do FDP e ministro federal das Finanças, Christian Lindner, cujo pontuação cai seis pontos, resultando em uma queda para 25 pontos e o 15º lugar. Seu colega de partido e ministro federal da Justiça, Marco Buschmann, em 13º lugar com 28 pontos, ultrapassa Lindner.

O chanceler federal, Olaf Scholz, sofre uma queda de cinco pontos e agora está em 11º lugar com 30 pontos, um ponto à frente do secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert. O líder do SPD, Lars Klingbeil, permanece inalterado com 37 pontos no quinto lugar, enquanto o ministro federal da Saúde do SPD, Karl Lauterbach, cai três pontos para 31 pontos e o 10º lugar.

Quanto às decisões sobre as candidaturas à chancelaria, apenas o ministro federal da Economia, Robert Habeck, pode estar um pouco satisfeito: os apoiadores do Partido Verde dão a Habeck 77 pontos, a Baerbock 71 pontos e ao ministro federal da Agricultura, Özdemir, 62 pontos. Isso dá a Habeck mais apoio para sua esperada candidatura para seu partido.

A situação é menos clara para o SPD. Pistorius lidera com 72 pontos, mas Scholz está logo atrás com 68 pontos. Klingbeil também lidera com 65 pontos. A internamente controversa co-presidente Esken recebe apenas 45 pontos.

Entre os apoiadores da União, Merz tem que se contentar com 62 pontos. Söder está claramente na liderança com 80 pontos. Wüst fica em terceiro lugar com 68 pontos, e Günther em quarto com 63 pontos. O líder da CSU, Söder, provavelmente verá mais motivação nesses resultados, considerando suas recentes expressões de interesse em uma candidatura à chancelaria.

Assim como em rankings anteriores, exceto por Wagenknecht e políticos da AfD, todos os políticos de destaque no Leste pontuam significativamente mais baixo. Pistorius lidera com 47 pontos, seguido por Söder com 38 pontos, Söder (36) e Günther (37 pontos) vêm a seguir. A fundadora da BSW, Wagenknecht, também está entre os cinco primeiros no Leste com 36 pontos.

Alice Weidel fica em sexto lugar entre os respondentes nos novos estados federais com 31 pontos, seu co-presidente Chrupalla pontua 27 pontos. O extremista de direita Björn Höcke pontua 20 pontos, que é mais próximo da média federal e até um ponto à frente de Baerbock. A última colocada no Leste, Saskia Esken, pontua 15 pontos.

Durante as eleições na Turíngia e Saxônia, o AfD e o BSW demonstraram força significativa. A preferência dos apoiadores por políticos desses partidos varia muito em comparação aos apoiadores de outros partidos. Weidel alcança 72 pontos, Chrupalla 59 e Höcke 53 entre os apoiadores do AfD. Já Wagenknecht lidera entre os apoiadores do BSW com uma pontuação de 79 pontos.

Imagens adversariais claras também surgem: políticos verdes são fortemente criticados pelos apoiadores do AfD. Esken, Faeser, Scholz, Lauterbach e Klingbeil também enfrentam baixas avaliações.

O único político de partido estabelecido que recebe pontuações semelhantes entre os apoiadores do BSW e do AfD, assim como nacionalmente, é o líder da CDU, Söder. Ele recebe 40 pontos dos apoiadores do AfD e uma impressionante pontuação de 43 dos apoiadores do BSW. Esses números podem ser benéficos para a candidatura de Söder à chancelaria da União.

Os dados da pesquisa para a classificação de políticos da RTL/ntv foram coletados pela instituição de pesquisa de mercado e opinião Forsa em nome da RTL Alemanha de 4 a 6 de setembro. A amostra consistiu em 1532 respondentes.

Para obter mais informações sobre a Forsa, visite este link. A Forsa realiza pesquisas em nome da RTL Alemanha.

