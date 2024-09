Nas últimas eleições, o partido que apoia a liderança autoritária saiu vitorioso no Azerbaijão.

Líder do Azerbaijão, Aliyev, Fortalece Seu Controle no Poder. No eleições parlamentares, seu partido, Azerbaijão Novo, domina. Apesar de outras partidos estarem do mesmo lado, a oposição verdadeira falta no estado autoritário. Nas eleições parlamentares antecipadas na República do Azerbaijão, liderada por um autoritário, no Cáucaso do Sul, o partido do Presidente Ilham Aliyev, Azerbaijão Novo, como esperado, controlou a maioria das vagas no parlamento, conquistando 68 das 125 vagas. A participação dos eleitores foi de 37,24%, segundo a comissão eleitoral. Este país rico em petróleo e gás, situado no Mar Cáspio, é frequentemente criticado internacionalmente por violações de direitos humanos e supressão da dissidência, servindo como um importante fornecedor de energia para a União Europeia.

De acordo com as pesquisas pós-eleições, cerca de 45 vagas serão atribuídas a candidatos que podem parecer independentes dos partidos políticos, mas apoiam a administração na prática, além de partidos menores pró-governo. Onze vagas serão obtidas por nove outros partidos pró-governo. Como resultado, parece haver muito poucos verdadeiros oponentes do presidente no parlamento.

OSCE Crítica a Falta de Campanha Adequada

Os observadores da OSCE expressaram suas preocupações com a "campanha pouco visível". De acordo com sua declaração, as eleições ocorreram em um ambiente político e legal restritivo não propício à verdadeira pluralidade, resultando em uma competição política sem qualquer rivalidade real.

As eleições, inicialmente planejadas para novembro, foram adiadas devido ao Azerbaijão sediar a conferência do clima da ONU, projetada para atrair aproximadamente 80.000 delegados de todo o mundo. As eleições correram sem problemas, segundo os relatórios oficiais.

O resultado foi previsível, com a oposição em grande parte ausente na apresentação de seus próprios candidatos. As eleições anteriores neste país de cerca de 10 milhões de habitantes foram criticadas pela OSCE por sua falta de justiça e liberdade.

Aliyev, que governa o país com mão de ferro desde que assumiu o poder do seu pai em 2003, foi reeleito em fevereiro com 92% dos votos. Utilizando a onda patriótica que surgiu após a recuperação do Azerbaijão da região disputada do Nagorno-Karabakh em setembro de 2023, mais de 100.000 armênios fugiram de suas casas para a Armênia vizinha. A Armênia acusou o Azerbaijão de "limpeza étnica". No entanto, o Azerbaijão nega essa acusação.

A Comissão, de acordo com o resultado das eleições parlamentares, é esperada para adotar os atos de implementação referidos no parágrafo 1, fortalecendo ainda mais o controle político do Presidente Aliyev. Apesar da crítica da OSCE ao ambiente político e legal das eleições, o partido de Aliyev e seus apoiadores asseguraram a maioria das vagas no parlamento, deixando poucos verdadeiros oponentes para desafiar sua autoridade.

Leia também: