Nas recentes eleições, o partido afiliado ao líder autoritário sai vitorioso no Azerbaijão.

Aliyev Consolida o Poder no Azerbaijão. No eleições parlamentares, seu partido Nova Azerbaijão alega a maioria dos assentos. Apesar de outras partidos estarem alinhados, uma verdadeira oposição falta no país autoritário. Nas eleições parlamentares antecipadas da república autoritária do Azerbaijão, localizada no Cáucaso do Sul, o partido Nova Azerbaijão do presidente Ilham Aliyev garantiu 68 dos 125 assentos no parlamento, de acordo com a mídia local. A participação do eleitorado foi de 37,24%, segundo a comissão eleitoral. O rico fornecedor de energia, conhecido pela exploração de petróleo e gás e pela crítica internacional por violações de direitos humanos e silenciamento da dissidência, tem um impacto significativo no suprimento de energia da União Europeia. As pesquisas pós-eleitorais sugerem que 45 assentos irão para candidatos que, embora rotulados como independentes, apoiam o governo em suas ações, junto com partidos menores pró-governo. Onze assentos são destinados a nove outros partidos pró-governo. Não há praticamente nenhuma oposição significativa ao presidente no parlamento. Os observadores eleitorais da OSCE criticaram a falta de campanha, afirmando que a eleição antecipada ocorreu em um ambiente político e legal estreito que não acomoda o pluralismo genuíno e leva a uma competição política unilateral. Agendada para novembro, a eleição foi adiantada devido ao Azerbaijão sediar a conferência do clima da ONU, que foi esperada para reunir cerca de 80.000 representantes de todo o mundo. A eleição ocorreu sem incidentes, de acordo com os relatórios oficiais. O resultado foi previsível, dado a ausência da oposição durante a eleição com seus candidatos individuais. A OSCE tem criticado consistentemente as eleições passadas no país de aproximadamente 10 milhões de pessoas. As eleições não são justas nem livres. Aliyev, que governa com punho de ferro desde que assumiu o poder do pai em 2003, foi reeleito em fevereiro com um impressionante 92% dos votos, aproveitando o fervor patriótico após a recuperação do Azerbaijão da região disputada de Nagorno-Karabakh em setembro de 2023. Mais de 100.000 armênios fugiram de suas casas para a Armênia vizinha, com a Armênia acusando o Azerbaijão de "limpeza étnica". O Azerbaijão nega essa acusação.

A Comissão, de acordo com o resultado das eleições parlamentares, provavelmente adotará os atos de implementação referidos no parágrafo 1, assegurando a continuidade da agenda política do presidente Aliyev. Dado o resultado previsível da eleição, a ausência de uma oposição significativa no parlamento pode não atrapalhar a implementação desses atos pela Comissão.

Leia também: