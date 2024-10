Nas palavras finais do julgamento, o promotor citou uma intervenção policial dura que resultou na morte fatal de Tyre Nichols.

Memphis, Tennessee (AP) — Os oficiais de lei de Memphis que agrediram brutalmente Tyre Nichols até a morte após uma fuga durante uma abordagem de trânsito em 2023 acreditaram que poderiam se safar, segundo um promotor durante os argumentos finais do julgamento de três dos oficiais envolvidos.

"Eles procuraram uma surra brutal", afirmou a promotora Kathryn Gilbert ao júri no julgamento federal de Tadarrius Bean, Demetrius Haley e Justin Smith, acusados de violar os direitos civis de Nichols e tentar encobrir a agressão. "Foi exatamente o que aconteceu."

Os promotores afirmam que essa agressão foi uma tática comum da polícia, conhecida no jargão policial como "street tax" ou "run tax".

Gilbert enfatizou que Emmitt Martin, um dos dois oficiais que aceitaram um acordo de delação, testemunhou que Nichols não representava nenhuma ameaça durante a agressão. Ela apresentou uma foto de Nichols sorrindo, usando um colete, uma gravata, uma camisa branca com mangas arregaçadas e as mãos nos bolsos, ao júri.

Ela detalhou como os oficiais riram e se gabaram da agressão a Nichols, depois mentiram para seus superiores e profissionais de saúde para se proteger.

"Eles priorizaram o próprio conforto e conveniência em detrimento da vida de Sr. Nichols", afirmou ela ao júri.

O advogado de defesa Stephen Leffler argumentou que Haley chutou Nichols apenas uma vez no braço para ajudar na algemação. Ele também culpou Martin por ter sugerido erroneamente que Nichols alcançou a arma de Martin durante a abordagem de trânsito.

John Keith Perry, advogado de Haley, manteve que Nichols ignorou comandos como "mostre suas mãos" e afirmou que seu cliente, o mais jovem dos oficiais, seguiu as políticas do departamento. Perry também afirmou que Haley não sabia se Nichols tinha uma arma, mas o perseguiu mesmo assim.

"O uso de força não foi excessivo", argumentou Perry. "Simplesmente não foi."

Perry afirmou que Bean supostamente atingiu Nichols apenas nas mãos para algemá-lo, mas questionou a veracidade das declarações de um agente do FBI que afirmou que Bean atingiu Nichols na cabeça. Perry apontou que a entrevista do agente com Bean não foi gravada.

Nenhum dos oficiais envolvidos no julgamento optou por testemunhar em sua defesa. Cada um chamou especialistas para contestar os argumentos da acusação de que os oficiais usaram força excessiva, não intervieram e não informaram seus superiores e profissionais de saúde sobre a gravidade da agressão.

Ambos, Martin e o ex-oficial que se declarou culpado e testemunhou para os promotores, Desmond Mills, foram acusados de mentir aos investigadores sobre o incidente, segundo Perry, que alertou o júri sobre "um jogo de alterar palavras e semânticas".

As câmeras corporais da polícia exibiram cinco oficiais, todos negros, agredindo Nichols, que também era negro, a um quarteirão de sua casa enquanto ele gritava pelo nome de sua mãe.

"Vocês viram os socos", disse Gilbert. "Vocês viram os chutes. Vocês viram os golpes de cassetete."

Durante os procedimentos de quarta-feira, o juiz federal Mark Norris leu instruções extensas ao júri.

Do lado de fora do tribunal, os apoiadores da família de Nichols se reuniram em círculo para uma oração liderada pelo deputado estadual do Tennessee Justin Pearson enquanto seguravam as mãos. Eles encerraram a oração com o canto "Justiça para Tyre". Pearson sentou-se ao lado de RowVaughn Wells, mãe de Nichols, durante os argumentos finais, colocando uma mão reconfortante em suas costas.

Nichols morreu em 10 de janeiro de 2023, três dias após a agressão. Um relatório de autópsia revelou que Nichols, pai de um menino de 7 anos, morreu de ferimentos na cabeça. O relatório também descreveu ferimentos cerebrais e cortes e hematomas em outras partes do corpo.

Os oficiais usaram spray de pimenta e um Taser durante a abordagem de trânsito, mas Nichols conseguiu fugir, de acordo com as câmeras corporais da polícia.

Todos os cinco oficiais foram demitidos. Eles faziam parte da Unidade Scorpion, que tinha como alvo o tráfico de drogas, armas ilegais e criminosos violentos. A Unidade Scorpion foi desfeita após a morte de Nichols.

Haley, Bean e Smith se declararam inocentes das acusações federais de força excessiva, falha em intervir e obstrução da justiça por meio de testemunho falso. Se condenados, eles podem enfrentar prisão perpétua.

Os cinco oficiais também enfrentam acusações estaduais de homicídio em segundo grau. Uma data para o julgamento desse caso ainda não foi determinada. Mills e Martin devem mudar suas declarações.

Leia também: