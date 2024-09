Nas eleições parlamentares, o grupo político governista do Azerbaijão sai vitorioso.

Presidente autoritário Ilham Aliyev, do partido Nova Azerbaijão, garantiu a vitória nas eleições parlamentares antecipadas do Azerbaijão, segundo anunciou a comissão eleitoral. O partido conquistou 68 assentos na Câmara de 125 membros, com 45 para candidatos independentes e 12 para candidatos de outros partidos pró-governo.

Apenas um candidato da oposição conseguiu garantir um assento no parlamento. O Partido Musavat da oposição acusou "irregularidades em massa", incluindo casos de votação múltipla. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) planejava lançar suas observações mais tarde na segunda-feira.

Durante a liderança de duas décadas de Aliyev, nenhuma eleição recebeu aprovação como justa e livre de observadores internacionais.

Aliyev optou por adiar a data das eleições para mantê-la separada da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima COP29, que será realizada em Baku de 11 a 22 de novembro.

Dada a extensa influência de Aliyev, o parlamento do Azerbaijão tem pouco poder sobre os assuntos legislativos do país.

