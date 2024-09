Na Ucrânia e no Havaí, o suspeito da tentativa de assassinato de Trump mostrando ações peculiares indicou uma evidente "auto-importância inflada".

Um homebuilder de 58 anos, Ryan Wesley Routh, residente em Hawaii, afirmou ter passado vários meses na Ucrânia tentando recrutar combatentes estrangeiros do Afeganistão. No Twitter, ele instou o presidente Biden a enviar todas as armas disponíveis para a Ucrânia e ofereceu conselhos sobre táticas militares ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

No entanto, a persona online de Routh pareceu contradizer seus verdadeiros feitos. Em uma entrevista no ano passado, ele admitiu não ter conseguido obter vistos para os lutadores afegãos que afirmou estar pronto para enviar para a Ucrânia. Além disso, um oficial militar ucraniano expressou ceticismo, considerando as estratégias de Routh "delirantes".

Longe de sua plataforma virtual, Routh operava uma pequena empresa que construía casas miniatura em um subúrbio de Honolulu e passava tempo escrevendo cartas ao seu jornal local, expressando preocupações sobre acampamentos de sem-teto, grafites em um túnel de uma rodovia de Oahu e uma controvérsia sobre um trilha de caminhada.

As comunicações online de Routh com Biden, Zelensky e outras figuras proeminentes pareceram passar despercebidas. Essa relativa anonimato persistiu até sua prisão na Flórida esta semana, após alegações de que ele havia esperado fora do campo de golfe de Trump em Palm Beach com um fuzil de assalto. As autoridades afirmaram que, em uma suposta tentativa de assassinato, um agente do Serviço Secreto viu a ponta de um cano de rifle com uma luneta espiando por cima de uma cerca enquanto Trump estava jogando golfe. O agente disparou sua arma, e Routh aparentemente fugiu sem retaliar. Routh foi detido e enfrenta acusações, incluindo posse de arma de fogo enquanto condenado e posse de arma de fogo com número de série apagado.

Guerreiro Online

No período que levou à sua suposta tentativa de assassinato, Routh tinha uma história de compartilhar opiniões controversas online e demonstrar uma forte afinidade por defender a luta da Ucrânia contra a Rússia.

Routh ingressou no Twitter em janeiro de 2020, e os posts salvos pela Wayback Machine do Internet Archive revelaram que ele estava ativamente discutindo política. Em um post de 2020, Routh declarou seu apoio a Trump em 2016, mas expressou sua decepção com o ex-presidente, afirmando "Eu e o mundo tínhamos esperança de que o presidente Trump seria diferente e superior ao candidato, mas ficamos muito decepcionados e parece que você está ficando pior". Recentemente, ele sugeriu que o lema da campanha de Trump deveria ser "faça os americanos escravos novamente".

Routh também fez doações modestas às campanhas de candidatos presidenciais democratas, como Tulsi Gabbard, Beto O'Rourke, Tom Steyer, Elizabeth Warren e Andrew Yang, de acordo com os registros da Comissão Federal de Eleições. Seus tuítes desse período apresentavam críticas a Biden como "Joe sono" e desdém por sua falta percebida de convicções e ideias.

Routh chegou até a tentar estabelecer contato com líderes mundiais desde 2020, quando enviou várias mensagens ao ditador da Coreia do Norte, Kim Jong Un, no Twitter. Em uma dessas mensagens, Routh convidou-o para uma visita ao Havaí, escrevendo "Gostaríamos de recebê-lo aqui e entretê-lo... Eu sou um líder aqui e posso organizar toda a viagem. Por favor, venha."

Nos dias que antecederam e seguiram à invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022, Routh fez vários tuítes sobre o conflito. "Estou pronto para viajar para a Ucrânia e lutar e morrer", escreveu em um post.

Além disso, Routh se dirigiu diretamente a Zelensky, defendendo o apoio civil, declarando "PODEMOS CONSEGUIR MILHARES DE CIVIS PARA SE UNIR À SUA LUTA - EU ESTOU DISPOSTO A SER O EXEMPLO - EU VOAREI DOS ESTADOS UNIDOS E LUTAREI COM VOCÊ... POR FAVOR, TOMAR O TEMPO PARA RESPONDER". Zelensky não pareceu reconhecer essa comunicação.

Um Americano em Kyiv

Apesar de declarar sua intenção de ajudar a Ucrânia, o impacto real de Routh pareceu mínimo. Entrevistas com várias pessoas que o encontraram na Ucrânia, bem como fotos nas redes sociais, confirmaram que ele havia visitado o país em abril de 2022. As fotos geolocalizadas pela CNN mostram Routh posando com cartazes que apoiam a Ucrânia, além de um grande número de drones, na Praça Maidan de Kyiv. Uma página do GoFundMe criada por sua noiva, Kathleen Shaffer, buscava arrecadar $2.500 para equipamentos táticos, acomodações e suprimentos para voluntários. A página afirmava que Routh já havia providenciado o envio de 120 drones para a linha de frente, embora a CNN não tenha podido confirmar essas afirmações.

Em entrevistas ao New York Times e ao Semafor no ano passado, Routh descreveu seus esforços para apoiar a Ucrânia, incluindo tentativas de recrutar lutadores do Afeganistão. Ele expressou sua frustração com o pouco progresso de suas iniciativas, mencionando ao Semafor que, em suas negociações com oficiais ucranianos, "fui gritado por quase todos".

Um representante do Comando de Forças Terrestres da Ucrânia disse à CNN que Routh havia entrado em contato com o comando várias vezes, mas nunca fez parte da unidade militar onde os voluntários do exterior lutaram.

Podemos verificar que esse indivíduo entrou em contato conosco várias vezes online. A descrição mais adequada para suas comunicações seria sugestões pouco realistas, disse o oficial Oleksandr Shaguri. Ele propôs nos fornecer vários recrutas de vários países, mas ficou claro que suas propostas eram pouco realistas. Não respondemos, pois não havia nada a responder. Ele nunca foi associado à Legião e nunca colaborou conosco de nenhuma forma.

Michael Wasiura, jornalista que encontrou e conversou com esse indivíduo na Ucrânia em 2022, disse. Depois que seus esforços para se juntar à Legião Internacional do país foram rejeitados, ele estabeleceu um memorial improvisado em Kyiv para soldados estrangeiros que haviam morrido no conflito.

Ele estava lá todos os dias," disse Wasiura. "Conversando com ele, ficou claro que você não estava falando com uma pessoa comum. Ele poderia ser descrito como maníaco, possivelmente. Ele estava incrivelmente dedicado. Estava fazendo tudo isso por iniciativa própria porque se importava com a causa e estava incrivelmente devotado a essa causa, a ponto de estar acampando em um país estrangeiro."

Evelyn Aschenbrenner, uma cidadã americana que serviu na Legião Internacional da Ucrânia por dois anos, informou à CNN que eles aconselharam esse indivíduo várias vezes a utilizar canais oficiais para recrutar pessoas para lutar na Ucrânia, mas ele simplesmente se recusou a ouvir. Aschenbrenner mostrou à CNN várias mensagens que trocou com esse indivíduo, nas quais ele expressou frustração com o que ele via como a relutância da Ucrânia em aceitar sua ajuda.

"Ele parecia ter essa ilusão grandiosa," disse Aschenbrenner. "Eu disse: 'Tudo o que você está fazendo é causar dor de cabeça para todos... a legião já tem um site de recrutamento, não há necessidade de você fazer isso.'"

Ryan O'Leary, um veterano da Guarda Nacional do Exército dos EUA que está lutando na Ucrânia e encontrou esse indivíduo em 2022, descreveu-o como "estranho".

"Eu o achei inofensivo, mas não uma pessoa que deveria estar em uma zona de guerra, já que estava mentalmente por toda parte," disse O'Leary.

No ano passado, esse indivíduo parecia ter escrito um livro sobre a guerra - "A Guerra Inganível da Ucrânia: A Falha Fatal da Democracia, Abandono Mundial e o Cidadão Global-Taiwan, Afeganistão, Coreia do Norte e o Fim da Humanidade" - e estava vendendo uma versão digital na Amazon por $2,99. No livro, ele criticou Trump como um "idiota", um "bufão" e um "tolo", e pareceu se referir ao seu apoio anterior a Trump ao escrever: "Eu sou homem o suficiente para dizer que me enganei e cometi um terrível erro."

Ao mesmo tempo, esse indivíduo também apoiou Taiwan. Esse indivíduo afirmou em publicações on-line que estava envolvido na "Legião Estrangeira de Taiwan", um grupo supostamente recrutando pessoal militar estrangeiro para lutar por Taiwan no caso de uma guerra com a China. No entanto, várias pessoas listadas como apoiadoras no site do grupo informaram à CNN que não tinham conhecimento da legião ou de suas atividades, e algumas nunca tinham ouvido falar desse indivíduo antes.

O jornalista da Newsweek Romania, Remus Cernea, uma das pessoas listadas no site, informou à CNN que encontrou esse indivíduo na Praça Maidan de Kyiv em junho de 2022. Cernea entrevistou esse indivíduo sobre seus esforços para apoiar a Ucrânia, e esse indivíduo disse: "Para mim, muitos outros conflitos são cinzentos, mas este conflito é definitivamente preto no branco. Trata-se de bem contra o mal."

Aproximadamente um ano depois, Cernea disse que encontrou esse indivíduo novamente e se lembrou dele estar irritado com o fato de que mais estrangeiros não tinham vindo ajudar a Ucrânia. Cernea disse que ficou surpreso ao saber que esse indivíduo havia sido detido em conexão com a tentativa de assassinato de Trump.

"Para mim, é uma surpresa, porque eu o via como uma pessoa idealista, inocente, genuína, sem instintos assassinos," disse Cernea.

História de instabilidade

No entanto, nos anos anteriores a suas empreitadas internacionais, esse indivíduo tinha uma história de encontros com a lei em sua cidade natal, na Carolina do Norte.

Em 2002, o jornal Greensboro News and Record relatou que esse indivíduo havia sido apreendido após se trancar dentro de um negócio local com uma metralhadora.

Os registros do tribunal mostram que ele foi acusado de posse de arma de destruição em massa, entre outras acusações, e se declarou culpado.

Tracy Fulk, uma oficial de polícia de Greensboro na época, informou à CNN que o incidente começou quando ela parou esse indivíduo para uma parada de trânsito. Ela afirmou que viu uma arma no carro dele, e depois que ela tirou sua arma, ele saiu dirigindo e dirigiu para dentro de seu negócio. Isso levou a um impasse com uma equipe de resposta especial da polícia, e esse indivíduo acabou se rendendo, disse Fulk.

"Ele era um indivíduo ameaçador," disse Fulk, acrescentando que ele era bem conhecido pela polícia local. Mas quando foi apreendido, ela se lembrou, "ele estava muito quieto e não disse muito durante meu tempo com ele."

Nos anos seguintes, de acordo com os registros do tribunal, esse indivíduo enfrentou uma multiplicidade de acusações criminais menos graves, várias das quais foram eventualmente arquivadas. Ele foi acusado em vários casos de emitir cheques sem fundos, e se declarou culpado de uma dessas acusações em 2003. Em 2009 e 2010, ele foi acusado de posse de substância controlada e posse de veículo roubado, ambas as quais foram arquivadas, e foi considerado culpado de posse de propriedade roubada, pela qual recebeu três anos de probation.

O suspeito do suposto plano de assassinato também parecia estar passando por dificuldades financeiras - juízes ordenaram que ele pagasse dezenas de milhares de dólares a partes lesadas em várias ações civis judiciais

Routh, com background em telhados, começou uma empresa de construção que se especializou em construir pequenas casas. Ele ganhou reconhecimento no Honolulu Star-Advertiser em 2019 por seus esforços para proporcionar soluções habitacionais para a população sem-teto do Havaí. O site da empresa, contendo imagens e vídeos de Routh construindo casas básicas que parecem ser de madeira compensada, diz que seu objetivo era "proporcionar soluções para os nossos próprios problemas bem aqui na ilha".

Um residente do Havaí que deixou uma crítica negativa da empresa de Routh no Facebook compartilhou com a CNN seu desconforto com a resposta de Routh à crítica. Saili Levi, proprietário de uma empresa de baunilha, afirmou ter pago $3.800 antecipadamente a Routh para construir um trailer para seu negócio, mas, ao visitar a oficina de Routh para rever o projeto, encontrou-o abaixo do padrão. Quando pediu melhorias, Levi afirmou que Routh ficou irritado.

"Ele apenas começou a divagar sobre, você sabe, ‘Você acha que porque você tem dinheiro, você é melhor do que eu?’" Levi disse. "Eu meio que decidi deixar para lá pelo bem da minha família."

Routh também escreveu várias cartas ao editor, publicadas no jornal Star-Advertiser, prometendo contribuir com trabalho para construir casas para os sem-teto, criticando um plano para demolir um estádio esportivo envelhecido como um "desastre iminente" e denunciando trabalhadores da construção por não reparar buracos.

Ele até pareceu considerar a ideia de concorrer à prefeitura de Honolulu neste ano. Um site "Vote em Ryan Routh", contendo informações de contato que correspondem a Routh, contém mais de 70 posts discutindo as opiniões de Routh sobre a acessibilidade de sites históricos, a crise habitacional da ilha, sua "guerra contra cupins" proposta e o incômodo causado por galos. Nos posts, principalmente carregados neste verão, Routh descreveu-se como uma pessoa sóbria a vida toda e afirmou ter passado oito meses na Ucrânia.

"Devemos prosseguir com uma liderança lógica que apoie aqueles que buscam alcançar grandes coisas", Routh escreveu em um post. Ele não apareceu na cédula durante a eleição primária para prefeito no mês passado.

O filho mais velho de Routh, Oran, informou à CNN via texto que Routh era um pai amoroso e responsável e um homem trabalhador.

"Não sei o que aconteceu na Flórida, e espero que as coisas tenham sido exageradas", escreveu o filho mais novo de Routh. "Não parece o homem que conheço para se envolver em nada louco, muito menos violento."

Os repórteres da CNN Paradise Afshar, Nelli Black, Benjamin Brown, Scott Glover, Lex Harvey, Winter Hawk, Rob Kuznia, Kyung Lah, Daniel Medina, Gianluca Mezzofiore, Rob Picheta, Majlie de Puy Kamp, Sabrina Shulman, Teele Rebane, Adam Renton e Jessie Yeung contribuíram para esta reportagem.

Após expressar desilusão com o ex-presidente Trump e fazer declarações políticas controversas no Twitter, Routh também doou pequenas quantias a candidatos presidenciais democratas como Tulsi Gabbard e Elizabeth Warren.

Apesar de suas comunicações on-line com líderes mundiais, o impacto real de Routh na Ucrânia pareceu mínimo, com oficiais militares ucranianos considerando suas estratégias como "delirantes".

Leia também: