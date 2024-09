Conflitos Eleitorais no Nível Regional - Na Saxónia e na Turíngia, há um envolvimento ou participação mais proeminente.

Nas recentes eleições estaduais realizadas na Turíngia e Saxônia, parece haver um ligeiro aumento na participação dos eleitores em comparação com as eleições de 2019. O comissário das eleições estaduais anunciou que aproximadamente 55% dos eleitores aptos haviam exercido seu direito de voto na Turíngia até as 16h, ultrapassando a participação de 54,1% em 2019. Tendências semelhantes foram observadas na Saxônia, onde 35,4% dos eleitores haviam exercido seu direito de voto, ultrapassando a participação de 35,1% em 2019. No entanto, as figuras preliminares não incluem votos por correio, e estima-se que 24,6% dos eleitores aptos votarão por correio neste ano, em comparação com 16,9% em 2019.

As seções de votação em ambos os estados permaneceram abertas até as 18h, permitindo que mais eleitores exercessem seu direito de voto.

Essas eleições são vistas como um ensaio para as eleições federais de 2025. As pesquisas sugerem que a AfD pode garantir cerca de 30% dos votos em ambos os estados, embora a formação de um governo permaneça incerto devido à falta de parceiros. A nova aliança "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) visa participar da formação da coalizão na Saxônia. O atual ministro-presidente Michael Kretschmer (CDU) tem uma boa chance de garantir um segundo mandato na Saxônia, enquanto o atual chefe de governo Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia pode enfrentar uma reeleição desafiadora.

O SPD, os Verdes e o FDP devem sofrer perdas significativas.

O Ministro-Presidente da Saxônia mantém-se otimista

Despite the challenging circumstances, Kretschmer expressed confidence in leading the next state government in Saxony. "It must be the Saxon Union. We are here in Saxony, we won't be told what to do. We'll follow our own Saxon path," Kretschmer stated after casting his vote in Dresden.

Police investigate threat in Thuringian polling station

The elections in Thuringia were relatively uneventful until midday. However, in Gera, the police were called to a polling station due to a threat. A man wearing an AfD T-shirt entered the polling station to vote, prompting the polling station manager to ask him to remove the shirt due to party advertising restrictions. The man complied but left the polling station, threatening to return and expressing dissatisfaction with his treatment. The police took a statement and advised him.

In Erfurt, the police are investigating several instances of political graffiti ("Höcke is a Nazi") near polling stations, which were reportedly applied overnight on Saturday, as an act of criminal damage.

