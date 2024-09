Na região oriental, as circunstâncias que enfrentamos são típicas de numerosas nações europeias.

As eleições na Turíngia e Brandemburgo terminaram com vitórias surpreendentes para a AfD. O que vem a seguir? A colaboração entre a CDU e a Esquerda é uma opção? E o que está acontecendo nestes dois estados federais? O cientista político Benjamin Höhne fornece insights no ntv.de.

Sr. Höhne, os cidadãos da Saxônia e Turíngia foram às urnas. Na Turíngia, a AfD é a força dominante, e também está próxima de um terço dos votos na Saxônia. Foi um dia ruim para a democracia?

De fato, o populismo de direita representa uma ameaça à democracia. Ele tem problemas com a diversidade de partidos e suas visões. Afirma ser a única voz genuína do "povo". Grundamentalmente, nega aos seus rivais políticos o direito de existir. Isso é problemático para o nosso sistema democrático. No entanto, é importante notar que o populismo é parte da democracia hoje. É o lado feio da democracia. A luta contra o populismo de direita é sobre mantê-lo contido.

Também se poderia dizer: Calma, isso é democracia. Resultados indesejados são uma parte dela.

Isso poderia ser dito sobre qualquer partido normal que adere às regras democráticas. Mas com partidos de direita, temos um passado que indica claramente aonde esse caminho leva. Atualmente, outros países europeus, como a Hungria, servem como exemplos de alerta. Em particular, os mais altos órgãos judiciários são uma espinha no lado do populismo de direita. Eles limitam sua ambição de moldar e definir limites. Além disso, ataca as próprias fundações da democracia pluralista e os meios de comunicação públicos ou privados.

Isso também se aplica à aliança de Sahra Wagenknecht? Seu partido também se baseia no populismo.

Isso é debatível. Ainda não sabemos a direção que o partido vai tomar. É difícil classificá-lo como de esquerda ou de direita. Enfrentei críticas do acampamento do BSW após identificar sinais de um partido anti-sistema em nossa última conversa. No entanto, acredito que a Sra. Wagenknecht não discordaria de tal avaliação. Parece haver um número crescente de alemães que não conseguem compreender a democracia atual. Wagenknecht também está explorando esse setor - talvez com intenções nobres. Mas ela também evita assumir a responsabilidade por slogans pouco sérios, como sobre a guerra na Ucrânia, que não permite uma solução política mesmo no nível estadual.

A tendência federal sempre desempenha um papel nas eleições estaduais. Muitos comentaristas dizem que o resultado da eleição continha muito descontentamento com a política do semáforo. O que você acha?

Essa perspectiva foi estrategicamente construída por círculos conservadores. Mas por que a AfD se beneficia da disputa do semáforo, mas não tanto a União como a maior partido de oposição? Certamente, a coalizão do semáforo não deu um grande impulso aos candidatos do SPD, Verde e FDP. No entanto, atribuir o fortalecimento da AfD apenas a isso seria uma simplificação excessiva. Há numerous reasons, both on a European scale, that we could discuss at length. Uma razão regional: Muitas pessoas no leste não sentem que podem influenciar a democracia a seu favor.

Os Verdes e o FDP foram vistos como importações ocidentais no Leste desde o início. Eles têm poucos membros e uma base eleitoral escassa. Um ambiente de movimento amplo e diversificado, no qual os Verdes foram estabelecidos na antiga República Federal, nunca existiu no Leste. A clássica clientela burguesa do FDP deve ser procurada por muito tempo no Leste. O SPD foi fundado novamente em 1990. Ao contrário da CDU, não podia se basear em estruturas partidárias da RDA, que era um estado de partido único. O SPD claramente se distanciou do PDS e não conseguiu atrair nenhum influxo de membros da antiga SED. Não podia se basear em organizações colaborativas tradicionais como sindicatos.

Mas isso também se aplica a Brandemburgo ou Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde o SPD é muito mais forte.

Na Brandemburgo, o SPD conseguiu estabelecer algo como uma base regional. Isso provavelmente se deve ao pessoal de topo anterior. Manfred Stolpe conseguiu criar uma imagem de "Pai da Terra" nos anos 90. Certamente ajudou que ele era um ministro-presidente que vinha do leste. Sua ministra social-democrata e social, Regine Hildebrandt, também era muito popular, além de suas fronteiras estaduais.

O que você acha da Turíngia? A única possibilidade de governar agora seria CDU, SPD, BSW e a Esquerda, ou com a tolerância da Esquerda. A decisão de incompatibilidade contra a CDU e a Esquerda ainda é válida?

Não. A CDU deve abandonar a decisão de incompatibilidade contra o partido da Esquerda. Já propus isso na primavera deste ano. A CDU visa governar. Isso é um aspecto definidor de sua auto-percepção. Ela se vê como uma solucionadora de problemas que gerencia assuntos públicos de forma pragmática. Não se alegra com disputas fundamentais ideológicas. Portanto, é politicamente adaptável em coalizões. Nenhuma revolução veio da Esquerda. Em vez disso, políticas social-democráticas foram perseguidas na Turíngia. A CDU está ciente disso, é claro. Agora deve decidir o que é o menor mal para ela: trabalhar com o partido da Esquerda de Ramelow ou manter a imagem antiga do inimigo comunista e ser uma ferramenta para o aumento de poder de Höcke.

Além disso: Isso seria uma boa ideia? Como isso funcionaria com três ou mesmo quatro partidos?

Isso será desafiador. Não há como docear isso. O atual Ministro-Presidente Bodo Ramelow poderia, de fato, desempenhar um papel moderador na integração do seu próprio partido.

Se os defensores da Alternativa para a Alemanha (AfD) argumentarem agora: A maior fração deve também liderar o governo, isso estaria realmente errado? O União Democrata-Cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata (SPD) já afirmaram isso muitas vezes.

É possível compreender tais pontos de vista. No entanto, a nossa democracia é parlamentar. Se um partido não consegue alcançar uma maioria absoluta de mandatos, precisa de parceiros de coalizão para formar um governo. Nesse aspecto, a AfD facilitou para a CDU traçar uma linha. A AfD não se moderou significativamente, mas permaneceu firmemente enraizada em sua base de direita dura em torno de Höcke, que continua a enviar sinais para o espectro da extrema direita. Isso tem um efeito dissuasivo no meio da sociedade.

Após o ataque em Solingen, a AfD não teve um crescimento significativo. Sua cotação de aproximadamente um terço dos votos foi alcançada?

Alguns dos meus colegas defendem essa teoria. Outros, por outro lado, temiam que a AfD pudesse ter se beneficiado ainda mais de Solingen. A participação eleitoral aumentou e houve uma contra-mobilização. Partidos menores, incluindo a CDU, se beneficiaram disso.

No debate alemão, o Leste é frequentemente tratado como um caso especial da Alemanha. Mas não é antes o Oeste que é o caso especial na Europa?

De fato, poderia-se argumentar isso. O que estamos testemunhando no Leste com valores de 30% ou mais para populistas ou extremistas de direita é normal em muitos países europeus. No Oeste da Alemanha, o sistema partidário estabelecido permanece bastante robusto porque os partidos estão profundamente enraizados na sociedade. A CDU e a CSU ainda têm uma forte comunidade partidária democrata-cristã, e o SPD ainda se considera um partido do povo. Partidos que atraem consistentemente tantos eleitores são raros em outros países europeus.

Os defensores da AfD devem ser tratados como ovelhas perdidas que precisam ser trazidas de volta ao rebanho democrático, ou como eleitores perigosos de extrema direita?

Partidos sempre tentarão persuadir pessoas de sua própria ideologia e reconquistar eleitores de outros partidos. No entanto, o sucesso disso é questionável. Uma pessoa com vistas firmemente de extrema direita é pouco provável que vote em um partido normal como a CDU. Também será desafiador trazer de volta pessoas com vistas populistas de direita se elas não foram mobilizadas pela AfD da população não votante. Em círculos de direita, eles cultivam teorias da conspiração e visões de mundo cruas, reclamam de "gêneros" e incitam ódio contra pessoas com origem migratória. As narrativas populistas de direita acabam formando um véu sobre a percepção da realidade. É difícil imaginar que alguém simplesmente deixe tudo isso para trás e comece de novo com o SPD, por exemplo.

O Partido Socialista da Baviera (BSW) entrou em ambos os parlamentos estaduais com uma cotação de dois dígitos, mas isso não prejudicou a AfD, mas antes a Esquerda. Como isso pode ser explicado?

A mentalidade "Wagenburg," como Marcel Lewandowsky a chamou, mantém a "comunidade de sentimentos da AfD," um termo criado por Florian Spissinger, unida. A maioria dos eleitores da AfD não viu motivo para mudar. Uma base de eleitores leais se formou, como conhecemos de outros partidos. São eleitores fiéis que permanecem fiéis ao seu partido apesar de manchetes negativas.

Não poucos no Leste sentiram que os partidos do Oeste foram impostos a eles nas décadas de 1990. Isso é diferente com a AfD. Desde o início, os membros tiveram a oportunidade de moldar a vida partidária, tomar decisões direcionais e até mesmo pessoais. Havia uma grande abertura para a rua, para movimentos como o Pegida. A AfD tem um alto grau de democracia interna. Os procedimentos para a formação de vontade interna são transparentes e inclusivos. Os membros têm pouco a temer ao criticar declarações de direita. Essas condições organizacionais afetam positivamente a identificação com a AfD e fortalecem sua função de concentração no espectro de direita.

A AfD é um partido democrático, apesar de ser frequentemente criticada como não democrática?

Em sua organização interna, é até mesmo particularmente democrática. Mas não em sua compreensão da democracia no nível do estado. Lá, é anti-pluralista e, portanto, anti-democrática.

Para uma participação no governo, Wagenknecht espera uma linha comum na política externa. Pode ser mais do que apenas palavras quentes? Os estados não têm influência na política externa.

Correto, a política externa é domínio do governo federal. A senhora Wagenknecht pode esperar influenciar indiretamente o próximo governo federal através de suas possíveis coalizões. No entanto, acredito que foi apenas retórica eleitoral para ganhar votos.

Na Saxônia, a CDU, com Michael Kretschmer à frente, ficou à frente da AfD. O que eles fizeram de diferente do que na Turíngia? Foi a presença constante de Kretschmer com incontáveis visitas locais e conversas? Explicar, discutir, "levar junto"? É esse o modelo que funciona?

Sua atividade incansável certamente contribuiu para se tornar um ministro-presidente conhecido e popular. Ele quer estar perto do povo e é diligente nisso, provavelmente como nenhum outro ministro-presidente da Alemanha. No entanto, também há críticas. Ele pode às vezes se inclinar para aqueles com quem se encontra nessas visitas. Entre eles provavelmente estão indivíduos organizados envolvidos em redes de direita. Pessoas insatisfeitas que foram mobilizadas pela AfD. Quando ele expressa visões pró-russas, sabe que isso ressoa em tais círculos.

Temos que nos acostumar com governos minoritários, ou as coisas voltarão ao normal?

Há uma possibilidade de testemunharmos maiorias dominantes em alianças de dois partidos novamente, mas o clima está mudando: em direção a padrões de votação mais adaptáveis e um espectro partidário mais fluido. A probabilidade de governos minoritários aumentou. Na Saxônia, isso não é muito provável, mas é mais provável na Turíngia. O problema aqui é: se um governo minoritário emergir com a CDU no seu núcleo, isso poderia servir como uma porta de entrada para a AfD influenciar decisões governamentais. Certos elementos dentro da segunda ou terceira linha da CDU no leste poderiam até considerar colaborar com a AfD em certo grau.

Volker Petersen teve uma conversa com Benjamin Höhne

