Na ONU, Blinken enumera a China e o Irã como questões de preocupação.

Secretário-Geral da ONU Blinken Pede Ações Mais Enérgicas Contra Aliados da Rússia no Conflito da Ucrânia Antony Blinken, Secretário de Estado dos Estados Unidos, enfatizou a necessidade de sanções mais duras contra os aliados da Rússia que estão ajudando na guerra na Ucrânia durante uma reunião da ONU. Ele declarou: "A solução mais eficiente é deter aqueles que estão alimentando a agressão de Putin". Esta declaração foi feita durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York, na margem da Assembleia Geral da ONU. Blinken também defendeu uma paz justa que respeite os princípios da Carta da ONU, mencionando especificamente o apoio da Rússia da Coreia do Norte e do Irã.

23:45 China Defende Negociações pela Paz na Ucrânia na ONU O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, pediu ao Conselho de Segurança da ONU que se concentre mais em acordos de paz na Ucrânia. Ele enfatizou a importância de aderir a três princípios-chave: não expansão da zona de conflito, não escalada de hostilidades e não provocações. Wang fez essas observações durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde também estava presente o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizou a neutralidade da China no conflito, declarando: "A China não instigou a crise na Ucrânia e não está envolvida nela". Nações ocidentais acusam a China de fortalecer a guerra na Ucrânia através do fornecimento extensivo de armas à Rússia.

23:09 Zelenskyy Duvida de Negociações com a Rússia para Pôr Fim à Guerra O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, expressou preocupação extrema sobre a resolução dos conflitos em andamento com a Rússia através de negociações diplomáticas. "Esta guerra não pode desaparecer", disse Zelenskyy durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Ele questionou a eficácia das conversas para resolver o conflito, declarando: "Neste contexto, a paz não pode ser alcançada através de conversas". Ele também enfatizou a necessidade de ações decisivas.

22:00 Trump Pede Saída dos EUA da Guerra na Ucrânia O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu a retirada dos EUA do conflito na Ucrânia. Durante um evento de campanha na Geórgia, Trump criticou a administração Biden por arrastar os EUA para a guerra, declarando: "Eles não conseguem nos retirar agora. Eles não conseguem fazer isso". Ele sugeriu que somente sob seu liderança os EUA poderiam se retirar do conflito: "Eu vou lidar com isso. Eu vou negociar uma saída. Nós temos que sair".

21:30 EUA Enviam Nova Ajuda Militar à Ucrânia Fontes relatam que os EUA estão enviando um novo pacote de ajuda militar de aproximadamente $375 milhões à Ucrânia. O pacote inclui diversas munições, artilharia, veículos blindados e bombas de cluster de alcance médio, segundo fontes do governo dos EUA. Um anúncio oficial da ajuda é esperado para amanhã, com uma parte significativa das armas para serem enviadas imediatamente do estoque do exército dos EUA. Desde o início da invasão russa em 2022, os EUA forneceram à Ucrânia mais de $56,2 bilhões em ajuda militar.

20:54 Ucrânia Rejeita Anexação Temporária pela Rússia como Solução de Paz O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia rejeitou a perspectiva de uma ocupação temporária de seu território pela Rússia durante negociações de paz. A fórmula de paz de Zelenskyy, como expressa, inclui a retirada total das tropas russas do território soberano da Ucrânia dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas. A Rússia atualmente controla cerca de um quinto do país vizinho e alega propriedade de várias regiões administrativas em seu sudeste, incluindo a Península da Crimeia, que ela anexou em 2014.

20:25 Exército Russo a Recrutar Criminosos para Guerra na Ucrânia O parlamento russo aprovou uma legislação que permite que suspeitos de crimes se alistem no exército no combate atual contra a Ucrânia. O projeto de lei permite que aqueles que foram acusados, mas ainda não condenados, se alistem. Se eles forem honrados ou feridos em batalha, suas acusações serão arquivadas. A legislação está pendente de aprovação pela câmara alta e pelo Presidente Vladimir Putin. O exército russo vem empregando criminosos em troca de serviço na linha de frente há algum tempo.

19:43 Austrália Fornecerá Tanks Abrams Aposentados à Ucrânia As forças ucranianas podem receber 59 tanques Abrams M1A1 aposentados da Austrália para contra-atacar as forças de invasão russas. Fontes sugerem que o governo australiano está colaborando com a administração Biden para facilitar a transferência. O Sydney Morning Herald relatou que os 59 tanques Abrams M1A1 aposentáveis da Austrália incluem modelos que nunca viram combate. Os 59 tanques estão sendo substituídos por versões mais novas e a comunidade ucraniana na Austrália defendeu o plano após descobrir equipamento militar sobressalente sendo leiloado online.

18:50 Adolescentes Russos Presos por Allegadamente Queimar Helicóptero Militar Dois adolescentes russos foram detidos na Sibéria por alegada participação no incêndio de um helicóptero militar. O tribunal de Omsk ordenou a detenção preventiva de dois meses para os adolescentes de 16 anos. Se condenados, eles podem enfrentar até 20 anos de prisão. O canal local do Telegram relata que os dois estudantes conseguiram entrar em uma base militar no sábado e jogaram uma coquetel molotov em um helicóptero MI-8. Eles afirmaram em um vídeo do Telegram que foram motivados por pagamento e prometeram aproximadamente 18.000 euros. A identidade de seu recruta

18:17 Wagner Propagandista Detido no Custódia do ChadeA detenção de três indivíduos no Chade causou uma comoção entre o Chade e a Rússia. Entre os detidos estão Maxim Shugaley, um indivíduo sancionado pela UE como propagandista do grupo mercenário Wagner, e seu associado Samer Sueifan. De acordo com relatórios russos, eles são um sociólogo e seu intérprete que já cumpriram pena na Líbia por acusações de manipulação de eleições. A Rússia alega que eles foram detidos ao chegar no aeroporto do Chade em 19 de setembro. Em 21 de setembro, outro russo e um nacional da Bielorrússia também foram detidos. O embaixador do Chade na Rússia informou à agência de notícias estatal russa RIA Novosti, expressando a necessidade de sua entrega imediata às autoridades russas. Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia havia exigido sua libertação. As razões para sua detenção permanecem turvas.

17:40 Presidente do Irã Participará de Cimeira na Rússia, Encontra PutinO presidente do Irã, Massoud Peseschkian, terá um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante uma visita à Rússia em outubro. De acordo com um porta-voz em Teerã, Peseschkian participará da cimeira do BRICS e também terá consultas individuais com Putin. Ela acrescentou ainda que um acordo sobre uma "parceria estratégica" entre o Irã e a Rússia está próximo de ser concluído, mas não forneceu mais informações.

17:07 Strack-Zimmermann Mantém Posição Contra Mudança na Política da UcrâniaA chefe do comitê de defesa do Parlamento Europeu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), negou veementemente qualquer alteração na política de seu partido em relação à Ucrânia. Apesar das recentes eleições regionais, ela defende o aumento dos esforços para explicar por que apoiar a Ucrânia serve aos "nosso interesses". Ela alerta: "Se Putin prevalecer (...), não será o último conflito".

16:44 Biden pela ONU: "Não Recuaremos do Nosso Apoio à Ucrânia"O presidente dos EUA, Joe Biden, instou a Assembleia Geral da ONU a manter o apoio à Ucrânia em sua luta contra a invasão russa. "Não iremos fraquejar em nosso apoio à Ucrânia", enfatizou Biden. Ele caracterizou a guerra da Rússia como um fracasso.

16:25 Veículos Ucranianos na Alemanha Precisam de Registro Alemão a Partir de OutubroA partir de outubro, os refugiados ucranianos que vivem na Alemanha terão que registrar seus automóveis. Isso se aplica se o veículo estiver no país há mais de um ano. O governo alemão já estabeleceu as bases para essa legislação. Até 30 de setembro, os automóveis desfrutam de isenções locais. O novo processo de registro está descrito em um questionário desenvolvido pelo Ministério Federal dos Transportes e pelos estados federais nos últimos meses. Os proprietários de veículos devem apresentar documentos, incluindo um documento com nome em latim, o certificado de registro ucraniano e comprovante de seguro. Não são aceitos documentos eletrônicos ucranianos. Após o registro, as placas de licença ucranianas devem ser substituídas.

15:40 Explosões em Kharkiv: Vítimas Civis após Ataques com Bombas GuiadasUma série de bombas guiadas russas atingiu a cidade ucraniana de Kharkiv, causando danos a civis. "O número de mortos aumentou para três", escreveu o governador Oleh Synyehubov no Telegram. Mais de uma dúzia de pessoas ficou ferida. De acordo com os relatórios, uma bomba guiada atingiu diretamente um edifício de vários andares. O prefeito Ihor Terechov havia notificado anteriormente no Telegram sobre ataques com bombas em quatro distritos da cidade e dois edifícios altos danificados.

15:15 Exército Alemão Realiza Exercício de Defesa no Porto de HamburgoDe 29 de setembro a 1º de outubro, o exército alemão está planejando um exercício de defesa em grande escala no porto de Hamburgo, chamado "Red Storm Alpha". O Landeskommando Hamburg vai garantir uma parte do porto com tropas de proteção caseira, como declarado pelo exército. Entre outras coisas, será estabelecido um ponto de verificação. O objetivo do exercício é proteger a infraestrutura de defesa importante, manter uma avaliação de situação uniforme em todos os níveis e garantir uma comunicação rápida e segura entre todos os participantes do exercício. O trânsito civil não será envolvido no exercício e não deve ser perturbado. Após a violação da Rússia do direito internacional em seu ataque à Ucrânia, uma guerra convencional na Europa é considerada possível nos próximos cinco anos, como mencionado em um comunicado. Os aliados da NATO pretendem contra-atacar conjuntamente isso por meio do rápido deslocamento de tropas aliadas do oeste para o leste. "A Alemanha, devido à sua localização geoestratégica, assume o papel de um hub. Portanto, a organização do transporte militar por ferrovia, estrada ou ar, o fornecimento de comida, camas ou combustível, ou a garantia de colunas inteiras de veículos deve ser praticada para deter de forma credível", diz o comunicado.

14:30 Zelensky Fortalece Investimentos no Setor de Energia da Ucrânia nos EUAO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, utilizou investimentos no setor de energia danificado durante sua visita aos EUA. "O foco principal foi na preparação do sistema de energia ucraniano para o inverno", escreveu o chefe de estado nas redes sociais. O país teme novos apagões neste inverno devido aos danos causados pela guerra da Rússia. Zelensky apresentou incentivos especiais. "Isto é uma proposta nossa. Isto é um dos pontos do nosso plano de vitória", disse ele em um vídeo lançado. Além de representantes de empresas de energia, finanças e seguros, a chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, Samantha Power, também participou da reunião em Nova York.

13:55 Especialista Militar Defende Ofensiva Ucraniana em Kursk como um SucessoMuitos observadores discordam se a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk é uma vitória ou um revés para Kyiv. O especialista militar Nico Lange considera que é uma vitória e mantém que "enquanto Zelensky negocia sobre os planos de paz ucranianos em Nova Iorque, deve-se imaginar que ele está conduzindo essas negociações sem a ofensiva de Kursk. Isso por si só destaca o valor e o sucesso da ofensiva de Kursk."

13:17 Kyiv: "Estratégia da Vitória" Inclui Proposta de Convite à NATOA proposta de que a Ucrânia se junte à NATO é parte da "Estratégia da Vitória" de Kyiv, segundo Andriy Yermak, chefe do escritório de Zelensky, durante uma aparição em Nova Iorque. Apesar dos avisos de Moscou sobre a escalada, os aliados da Ucrânia devem estender esse convite, segundo Yermak. A estratégia envolve tanto componentes militares quanto diplomáticos. A Rússia invadiu a Ucrânia parcialmente devido à aspiração de Kyiv de se juntar à NATO.

12:42 Após Declarações de Paz de Zelensky: Rússia Mantém Compromisso com Objetivos de GuerraApesar do pedido de Kyiv para negociações, Moscou continua firme em seus objetivos de guerra na Ucrânia. "Assim que esses objetivos forem alcançados, de uma forma ou de outra, a operação militar especial terminará", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, referindo-se à invasão russa de 2,5 anos. Ele respondeu às declarações do presidente Volodymyr Zelensky durante sua viagem aos EUA, onde sugeriu que o fim da guerra estava mais próximo do que muitos esperam. Zelensky apresentou sua "Estratégia da Vitória" nos EUA, com o objetivo de pressionar Moscou a negociar. Os objetivos de guerra da Rússia incluem controlar as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, impedir a adesão da Ucrânia à NATO e, anteriormente, a remoção do governo de Kyiv. Muitos especialistas acreditam que o objetivo final da Rússia é controlar toda a Ucrânia.

11:59 Situação Crítica em Vuhledar se Agrava - Russos Supostamente Usam Estratégia EnganosaA situação em torno de Vuhledar é crítica e está piorando, segundo Deepstate. "Os russos estão tentando cercar o assentamento enquanto simultaneamente o reduzem a ruínas com artilharia e outras armas." Deepstate não relata a entrada de tropas russas. "Aguentar até o fim significa sacrificar a cidade que resta pelo preço de nossas forças militares, o que é inaceitável. Devíamos ter pensado nas consequências antes, mas agora é tarde demais. Os soldados da 72ª Brigada não desistem e continuam apesar de tudo." De acordo com Nexta, a Rússia está novamente empregando a tática de "terra queimada" ao fortemente bombardear Vuhledar do ar:

11:15 Ataques Espectaculares em Depósitos de Munições Russas: Quantidades Vastas de Munição Russa DestruídasA Ucrânia recentemente executou vários ataques notáveis em depósitos de munições, destruindo grandes quantidades de mísseis, obuses de artilharia e outros recursos russos. Imagens de satélite de alta resolução da Maxar mostram a extensão dos últimos ataques em Oktyabrsky e Torsun.

10:46 Ataques Devastadores em Zaporizhzhia: Um Morto, Vários Feridos e Danos ExtensosOs ataques russos na cidade sudeste ucraniana de Zaporizhzhia resultaram em um morto e seis feridos, de acordo com relatórios oficiais. A área foi atingida por "ataques aéreos maciços" dentro de duas horas tarde na noite de segunda-feira, relatou a agência de defesa civil do estado. "Um homem morreu e seis outros ficaram feridos, incluindo uma menina de 13 anos e um menino de 15 anos", disse o governador regional Ivan Fedorov no serviço de mensagens Telegram. Uma instalação de infraestrutura e edifícios residenciais também foram incendiados. De acordo com um funcionário da administração da cidade, 74 blocos de apartamentos e 24 casas particulares foram danificados em diferentes partes da cidade.

10:07 Munz sobre a Tripulação do Porta-Aviões Russo: "Porta-Aviões Pode Não Navegar Novamente" A tripulação do porta-aviões russo "Admiral Kuznetsov" está sendo realocada para a frente, de acordo com um relatório da Forbes. O navio é famoso por sua série de problemas, explica o correspondente da ntv Rainer Munz de Moscou. A realocação da tripulação pode ser um sinal das dificuldades financeiras da Rússia:

09:27 Fortaleza de Resistência: Wuhledar à Beira do Colapso? Forças Russas Supostamente AvançamAs forças russas estão avançando na cidade ucraniana oriental de Wuhledar, de acordo com meios de comunicação estatais e blogueiros. "Unidades russas entraram em Wuhledar - o ataque à cidade começou", escreve Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia. Outros blogueiros militares pró-russos também relatam o ataque. Meios de comunicação estatais russos relatam que a cidade, localizada na região de Donetsk, foi cercada e os combates estão em andamento a leste do assentamento. O especialista militar coronel Reisner também diz à ntv.de que as tropas russas estão avançando em direção à cidade a partir de várias direções como uma pinça. "Wuhledar corre o risco de ser cercada. Deve-se supor que a 72ª brigada mecanizada, equipada com tanques e veículos de combate, não será capaz de manter a área."

08:59 Rússia e Ucrânia Trocam Ataques de Drones à NoiteDe acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa russo, a defesa aérea da Rússia derrubou 13 drones ucranianos durante a noite. Seis foram interceptados sobre as regiões de Belgorod e Kursk, e um sobre a região de Bryansk. Enquanto isso, a força aérea ucraniana relata que a Rússia atacou com 81 drones e quatro mísseis durante a noite. 79 drones foram abatidos ou forçados a cair. Não há relatórios iniciais de vítimas ou danos.

08:17 Dinamarca Pede Aprovação de Armas Ocidentais com Alcance Maior contra a RússiaA primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, encoraja os aliados da Ucrânia a aprovar o uso de armas ocidentais com alcance estendido contra a Rússia. Em uma entrevista à Bloomberg, ela sugere pôr fim às discussões sobre limitações. "Propomos que se ponha fim à discussão sobre linhas de fronteira", diz Frederiksen. Ela acredita que a linha mais significativa já foi cruzada. "E isso aconteceu quando os russos invadiram a Ucrânia." Frederiksen afirma que nunca permitirá que a Rússia determine o que é certo dentro da NATO, da Europa ou da Ucrânia.

De acordo com uma ligação telefônica vazada pela inteligência militar ucraniana, soldados russos mortos no campo de batalha estão sendo enterrados e relatados como desaparecidos para evitar pagamentos de compensação aos familiares. "Eles matam, a luta continua, está quente, eles começam a feder, então a gente enterra eles ali mesmo, e depois eles são relatados como desaparecidos. E se eles estão desaparecidos, a família não recebe nada. Entende?", explica um homem a um residente da região russa de Belgorod na ligação relatada pelo Independent de Kiev. Os pagamentos por cada soldado morto são relatados como variando entre US$ 67.500 e US$ 116.000.

Enquanto o presidente ucraniano Zelensky destaca seu "plano de vitória" nos EUA, a Rússia não mostra sinais de querer resolver o conflito. "O Kremlin continua a sinalizar publicamente sua falta de interesse em um acordo de paz que não envolva a rendição total do governo ucraniano e a destruição do estado ucraniano", escreve o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW). Oficiais de alto escalão da Rússia recentemente expressaram oposição a participar da próxima cúpula de paz, e o porta-voz do Kremlin, Peskov, reiterou que a Rússia não está preparada para negociar a menos que seja sobre a capitulação ucraniana, também se referindo à NATO e ao Ocidente como "inimigo". De acordo com o ISW, a Rússia não está interessada em negociações de paz honestas com a Ucrânia, mas apenas menciona "planos de paz" e "negociações" para pressionar o Ocidente a forçar a Ucrânia a fazer concessões em relação à sua soberania e integridade territorial.

Medidas determinadas pelo governo dos EUA poderiam pôr fim à agressão russa contra a Ucrânia no próximo ano, de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Agora, no final do ano, temos a oportunidade de fortalecer nossa cooperação entre a Ucrânia e os EUA", escreveu Zelensky em uma publicação em seu canal do Telegram após encontrar uma delegação bipartidária do Congresso dos EUA. Nos EUA para sessões da Assembleia Geral da ONU e para apresentar seu "plano de vitória" ao governo dos EUA, Zelensky.

05:44 Helicóptero Mi-8 Destruído por Adolescentes Pirômanos

Dois adolescentes usaram uma coquetel molotov para incendiar um helicóptero Mi-8 em uma base da força aérea russa em Omsk no sábado passado, de acordo com o canal do Telegram Baza. Os meninos de 16 anos foram presos posteriormente e supostamente aceitaram uma oferta de US$ 20.000 para realizar o ataque. O helicóptero sofreu danos significativos, de acordo com os meios de comunicação russos. Este incidente segue um ataque semelhante em 11 de setembro, quando dois meninos incendiaram um helicóptero Mi-8 no aeroporto de Nojabrsk na região de Tyumen. Vários atos de sabotagem foram relatados em várias regiões da Rússia, incluindo descarrilamentos de trens. Em janeiro, a inteligência militar ucraniana (HUR) afirmou que algumas ferrovias da Rússia haviam sido atacadas por "forças desconhecidas" contra o regime de Putin.

04:44 G7 vai Revisar Fornecimento de Mísseis de Alcance Longo a KyivOs ministros das Relações Exteriores dos países do G7 discutirão a possível entrega de mísseis de alcance longo à Ucrânia, que poderiam alcançar território russo, na segunda-feira. Josep Borrell, Alto Representante da União Europeia para Assuntos Exteriores, anunciou isso da Assembleia Geral da ONU. A Rússia também está recebendo novas armas, incluindo mísseis iranianos, apesar de Teerã ter negado repetidamente isso.

03:50 Paz mais Próxima do que Anticipado, diz ZelenskyO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expressa otimismo sobre um fim próximo da guerra com a Rússia. "Acredito que estamos mais próximos da paz do que pensamos", diz Zelensky em uma entrevista à emissora de TV americana ABC News. Ele enfatiza a necessidade de continuar o apoio dos EUA e de outros parceiros.

02:50 Vítimas de Ataques Recentes da Rússia em SaporizhzhiaAs forças russas realizaram ataques repetidos contra a cidade sudeste ucraniana de Saporizhzhia à noite, resultando em uma morte e cinco feridos, de acordo com o governador regional, Ivan Fedorov. Ivan Fedorov relata no Telegram que duas casas foram destruídas no ataque, embora o tipo de arma não seja conhecido. As forças russas também atacaram a infraestrutura da cidade, resultando em um incêndio que os bombeiros conseguiram apagar sem relat

01:29 Forças Ucranianas Enfrentam Pressões na Região de PokrovskA situação no leste do país está tensa, segundo fontes militares ucranianas. O Estado-Maior em Kyiv indica que a situação nas áreas de Pokrovsk e Kurachove permanece volátil. De um total de 125 ataques russos ao longo da linha de frente, mais de 50 ocorreram nesta região específica. A liderança militar ucraniana esclarece que o foco principal do inimigo tem sido Pokrovsk. Embora observadores independentes creditam os ucranianos por terem dificultado o avanço russo em direção a Pokrovsk, a situação permanece precária para os defensores que se dirigem a Kurachove, localizada mais a sudeste. O progresso das tropas russas perto da cidade mineira de Hirnyk representa uma ameaça de cerco a várias unidades locais. Um contorno semelhante de posições defensivas também é notado um pouco ao sul, perto da cidade de Vuhledar, que os russos já tentaram capturar por meio de ataques diretos.

00:28 Homem Americano Condenado a Seis Anos de Prisão na Rússia por Tentativa de Abdução de CriançaUm cidadão dos EUA foi condenado a seis anos de prisão na Rússia por tentar levar seu filho russo para fora do país sem o consentimento da mãe, de acordo com autoridades judiciais. Um tribunal em Kaliningrad o encontrou culpado de tentativa de "abdução" e o condenou a prisão em um campo de trabalho. Em julho de 2023, o homem tentou levar seu filho de quatro anos para fora do país sem obter o consentimento da mãe, como explicado pelo tribunal em uma mensagem do Telegram. Ele foi detido por guardas de fronteira enquanto tentava cruzar a fronteira com a Polônia por um caminho florestal.

23:14 Mortes Relatadas Após Ataque Ucraniano em Vila RussaTrês pessoas morreram em um ataque da exército ucraniano em uma vila russa perto da fronteira com a Ucrânia, de acordo com autoridades locais. A vila de Archangelskoe, a cerca de cinco quilômetros da fronteira, foi atingida pelo exército ucraniano na segunda-feira, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, em uma atualização do Telegram. Dois adultos e um adolescente morreram, e dois mais, incluindo uma criança, ficaram feridos.

22:13 Zelensky Elogia Apoio Alemão Após Encontro em Nova IorqueApós um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova Iorque, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu pelo apoio da Alemanha. "Estamos extremamente gratos pelo apoio da Alemanha", disse Zelensky no X. "Nossos esforços conjuntos salvaram muitas vidas e há muito mais potencial para fortalecer a segurança em toda a Europa continental." No entanto, Scholz reiterou a posição da Alemanha de não fornecer armas avançadas à Ucrânia.

21:35 Forbes: Tripulação do Porta-Aviões Russo Pode Ser Despachada para a Guerra na UcrâniaO único porta-aviões russo, o "Admiral Kuznetsov", tem chamado a atenção devido a seus nombreux problemas mesmo após seu lançamento nos anos 80, apesar de ter tido apenas poucos desploiamentos. Recentemente, a revista Forbes relatou que soldados da tripulação de 15.000 do Kuznetsov estão sendo cada vez mais despachados para a guerra na Ucrânia, não no seu porta-aviões, mas como parte do seu próprio batalhão. De acordo com a Forbes, esta é uma das medidas sendo adotadas para atender às necessidades mensais de recrutamento da Rússia, que a revista estima em 30.000 novos soldados por mês. Enquanto isso, o estado do Kuznetsov está se deteriorando, o que torna cada vez mais provável que se torne um residente permanente na costa de Murmansk, onde tem residido por algum tempo.

A União Europeia expressou sua preocupação com os aliados da Rússia no conflito na Ucrânia em um comunicado, reconhecendo que alguns países europeus estão fornecendo apoio à Rússia.

Durante uma reunião na Organização das Nações Unidas, Antony Blinken, o Secretário de Estado dos EUA, enfatizou a necessidade de sanções mais fortes contra esses aliados, mencionando especificamente o apoio da Rússia de países como a Coreia do Norte e o Irã.

